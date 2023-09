Kleintransporter brennt aus

A61/Waldlaubersheim (ots) – Vermutlich aufgrund eines technischen Defektes geriet der Kleintransporter eines 35-Jährigen am 19.09.2023 gegen 05:40 Uhr, auf der A61 in Brand. Der Mann, der in Fahrtrichtung Koblenz unterwegs war, bemerkte während der Fahrt Rauch, der aus dem Motorraum kam.

Er konnte den Transporter noch in einer Nothaltebucht zw. den Anschlussstellen Dorsheim und Waldlaubersheim abstellen und das Fahrzeug verlassen. Er blieb unverletzt.

Die Feuerwehr Bingen löschte den Brand. Dazu sperrte die Polizei die beiden rechten Fahrspuren. Der Verkehr konnte über den linken Fahrstreifen weiterfließen. Der am Ende völlig ausgebrannte Transporter wurde abgeschleppt. Der Schaden am Kleintransporter dürfte mehrere tausend Euro betragen.

Quelle: Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim

Verkehrsunfallflucht auf der K98

Weinsheim (ots) – Am Mittwoch 20.09.23 gegen 08:50 Uhr, kam es auf der K98 zwischen Weinsheim und der Anschlussstelle Sponheim an der B41 zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen im Begegnungsverkehr. Ein 27-Jähriger befuhr mit seinem PKW die K98 in Richtung der Anschlussstelle Sponheim.

Laut seinen Angaben kam ihm ein grauer Sprinter entgegen, welcher zunehmend zur Mitte der Fahrbahn fuhr, sodass sich letztlich beide zueinander zeigenden Außenspiegel berührten. Der graue Sprinter entfernte sich daraufhin unerlaubt von der Örtlichkeit in Richtung der Ortsgemeinde Weinsheim. Das flüchtige Fahrzeug müsste nach Stand der Ermittlungen einen Schaden am linken Außenspiegel aufweisen.

Die Polizeiinspektion Bad Kreuznach bittet Zeugen, die am Morgen, insbesondere in der Ortslage Weinsheim, ein solches Fahrzeug gesichtet haben, sich zu melden.

Sachbeschädigung am PKW

Kirn (ots) – Am Dienstag 19.09.2023 im Zeitraum von 08-16 Uhr kam es zu einer Sachbeschädigung an einem PKW. Der schwarze Opel war im Mühlenweg in Kirn am Fahrbahnrand geparkt und wurde hierbei durch einen bisher unbekannten Täter auf der Motorhaube mutwillig zerkratzt.

Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 500 Euro.

Zeugenhinweise werden erbeten an die Polizei in Kirn unter 06752/1560.

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort – Zeugenaufruf

Bad Sobernheim (ots) – Am Mittwoch 20.09.2023 ereignete sich gegen 07:30 Uhr, ein Unfall in der Haystraße. Ein bislang unbekannter LKW beschädigte beim Wenden einen am Fahrbahnrand abgestellten AUDI einer 53-Jährigen.

Der PKW war ordnungsgemäß auf dem Parkplatz vor der Firma Sekisui Alveo BS GmbH geparkt gewesen. Zeugen melden sich bei der Polizei Kirn unter der 06752-156-0.

Verkehrsunfallflucht – Radfahrer leicht verletzt

Meddersheim (ots) – Am Mittwoch 20.09.2023 kam es gegen 07:55 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Nach den bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 22-jähriger Fahrradfahrer den zur L232 parallelverlaufenden Radweg aus Richtung Ortsmitte kommend in Richtung Bad Sobernheim.

Beim Überqueren der Straße „Im Wiesengrund“ wurde der Radfahrer am hinteren Rad von einem weißen SUV, welcher in Richtung L232 unterwegs war, touchiert. Der Radfahrer stürzte und erlitt hierbei nur leichte Verletzungen. Der unbekannte SUV-Fahrer konnte sich unerkannt von der Unfallstelle entfernen.

Den Unfall zeigte der Radfahrer erst einige Zeit später an. Mögliche Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Kirn unter der 06752-156-0 zu melden.