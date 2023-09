Fehler beim Fahrstreifenwechsel – Polizei sucht Zeugen

Mannheim (ots) – Am Montag kam es um kurz nach 15 Uhr zu einem Unfall auf der Feudenheimer Straße kurz nach der Einmündung Neckarplatt. Auf der 4-spurigen Straße waren die späteren Unfallbeteiligten in Richtung Feudenheim unterwegs. Die 32-jährige Fahrerin eines VW fuhr auf der linken Spur.

Der 52-jährige Fahrer eines Mercedes befand sich zunächst auf dem rechten Fahrstreifen und wechselte dann auf den linken. In Folge dessen prallte der VW auf den Mercedes.

Wie es aber genau zu dem Unfall kam ist unklar, da die Fahrerin und der Fahrer unterschiedliche Angaben zum Hergang machten und sich gegenseitig eines Fahrfehlers bezichtigen. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von insgesamt 6.000 Euro

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Mannheim-Käfertal unter der Telefonnummer 0611-71849-0, zu melden.

Betrunken mit Kleinbus unterwegs

Sinsheim (ots) – Am Dienstag fiel einem Zeugen um kurz vor 14:30 Uhr ein Kleinbus auf, der fahrunsicher auf der Marktstraße unterwegs war. Eine Streife konnte das fragliche Fahrzeug in der Nähe an einer Supermarktzufahrt feststellen.

Es stellte sich heraus, dass die 62-jährige Fahrerin mit über 1,8 Promille gefahren war. Die Frau musste auf dem Polizeirevier Sinsheim eine Blutprobe sowie ihren Führerschein abgeben. Die Weiterfahrt wurde ihr untersagt.

Sie muss mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr rechnen.

Mann beschädigt zahlreiche geparkte Autos

Leimen (ots) – Gegen 23:45 Uhr meldete am Dienstag eine Zeugin der Polizei einen Mann, der in der Sandhäuser Straße an mehreren geparkten Autos die Seitenspiegel abgeschlagen und abgetreten hatte. Um kurz vor Mitternacht konnte eine Streife den Mann in der Wilhelm-Haug-Straße antreffen und vorläufig festnehmen.

Der 41-Jährige erwies sich im Gespräch als hoch aggressiv und zeigte sich weder zugänglich noch einsichtig bezüglich seines Tuns, weshalb er in Gewahrsam genommen wurde. Eine Überprüfung ergab, dass der Mann auf seinem Weg mindestens acht Fahrzeuge beschädigt hatte. Der genaue Schaden ist bislang nicht bekannt.

Der 41-Jährige muss sich nun wegen Sachbeschädigung verantworten.

Polizei stoppt Verkehrsrowdy – Polizei sucht Zeugen

Sinsheim (ots) – Am Sonntag fuhr um kurz nach 22 Uhr ein 23-Jähriger mit seinem Ford mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit und die Kurven schneidend durch Sinsheim. Mehrere Personen beschwerten sich über den Krach, welchen das Fahrzeug verursachte.

Zudem wurden mehrmals Böller aus dem Ford geworfen, was die Nachtruhe erheblich beeinträchtigte. Der Fahrer passierte ohne erkennbaren Grund mehrmals die Neulandstraße und blieb bei seiner rücksichtslosen und verkehrsgefährdenden Fahrweise. Dort stoppte ihn auch eine Streife des Polizeireviers Sinsheim.

Es stellte sich heraus, dass der Lärm durch eine defekte Auspuffanlage verursacht wurde, was dem jungen Mann bekannt, aber offensichtlich egal war. Die Streife untersagte ihm die Weiterfahrt und leitete weitere Ermittlungen, auch hinsichtlich einer Straßenverkehrsgefährdung sowie des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz ein.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, oder Personen, die gefährdet oder in ihrer Nachtruhe beeinträchtigt wurden, melden sich bitte beim Polizeirevier Sinsheim unter der Telefonnummer 07261-690-0.

Einbruch in Gaststätte – Zeugen gesucht

Mannheim-Rheinau (ots) – Von Sonntag gegen 22:45 Uhr bis Dienstag gegen 10:20 Uhr, verschaffte sich bislang unbekannte Täter gewaltsam über ein Fenster über der Eingangstür Zutritt zu einer Gaststätte in der Relaisstraße.

Im Innenraum entwendeten die Täter eine elektronische Kasse, in der sich Münzgeld befand. Der Diebstahlsschaden liegt im mittleren fünfstelligen Bereich. Die Höhe des Sachschadens beträgt circa 200 Euro.

Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel: 0621/174-4444 zu melden.

Auto-Aufbruch in Käfertal – Zeugen gesucht

Mannheim (ots) – Am Dienstag schlug eine bislang unbekannte Täterschaft zwischen 10 Uhr und kurz nach 12 Uhr die vordere Beifahrerscheibe eines im Waldeckweg geparkten BMW ein. Es wurde aus dem Fahrzeuginneren eine schwarze Herrenumhängetasche entwendet.

Der Schaden wird auf knapp 150 Euro geschätzt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Mannheim-Käfertal unter der Telefonnummer 0621-71849-0, zu melden.

63-Jährige betrunken auf einem E-Scooter unterwegs

Mannheim (ots) – Am Mittwoch kontrollierte um kurz nach 1 Uhr eine Streife der Polizeireviers Mannheim-Neckarau einen E-Scooter in der Neckarauer Straße. Ein Atemtest ergab bei dem 63-jährigen Fahrer einen Wert von über 1,6 Promille. Der Mann musste auf dem Polizeirevier eine Blutprobe abgeben.

Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Er muss mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und führerscheinrechtlichen Konsequenzen rechnen.