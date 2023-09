Messer- Auseinandersetzungen unter Jugendlichen – Zeugen gesucht

Leimen (ots) – Am Montag ereignete sich gegen 22 Uhr am Kurpfalz-Centrum eine Auseinandersetzung unter Jugendlichen. Nach bisherigen Erkenntnissen ging ein bislang unbekannter Täter aus einer Gruppe von 9 Personen heraus auf einen 15-Jährigen mit einem Messer los. In der Nähe wurde ein 16-Jähriger mit 2 Messerstichen im Oberschenkel verletzt.

Der 16-Jährige soll sich mit mehreren Faustschlägen und einem Tritt ins Gesicht des Täters gewehrt haben. Der 16-Jährige kam leicht verletzt zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus.

Der 15-Jährige lief davon und bekam dabei von einer anderen Person dieser Gruppe einen Schlag ins Gesicht ab. Danach flüchtete die Gruppe. Zu einer Messerverletzung kam es hier nicht.

Die Hintergründe der Taten sind bislang nicht bekannt. Ob die beiden Ereignisse im kausalen Zusammenhang stehen, ist Teil der durch den Polizeiposten Leimen eingeleiteten Ermittlungen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Wiesloch unter der Telefonnummer 06222-5709-0, zu melden.

Apfeldiebe entwenden Obst im Gesamtwert von 2.000 Euro – Zeugen gesucht

Dielheim (ots) – Vergangene Woche zwischen Montag 11.09.2023 und Samstag 16.09.2023, soll eine bislang unbekannte Täterschaft an vermutlich mehreren Tagen Äpfel im 3-stelligen Bereich von einem Apfelfeld in Dielheim (Lerchenberg, unweit der L612) entwendet haben. Für die Diebesaktion dürfte eine Tätergruppe mit entsprechender Ausrüstung verantwortlich gewesen sein.

Das Polizeirevier Wiesloch hat die Ermittlungen wegen Diebstahls übernommen. Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich unter Tel.: 06222/5709-0 zu melden.

Riskantes Bremsmanöver führt fast zu Unfall – Zeugen gesucht!

Schriesheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Bereits am vergangenen Freitag gegen 11 Uhr soll ein schwarzer Landrover den PKW eines 55-jährigen Mannes auf der L596 zwischen dem Ortsausgang Altenbach und der Einmündung nach Ursenbach zunächst überholt und direkt danach so stark abgebremst haben, sodass es fast zu einem Unfall zwischen dem 55-Jährigen und einem nachfolgenden Autofahrer kam.

Der schwarze Landrover, welcher ein niederländisches Kennzeichen gehabt haben soll, entfernte sich im Anschluss in Fahrtrichtung Ursenbach.

Der Zeuge, welcher beinahe auf den PKW des 55-Jährigen aufgefahren ist, hat sich bisher bei der Polizei nicht gemeldet. Er, sowie weitere Zeugen, welche das Geschehen beobachtet haben, werden gebeten sich beim Polizeirevier Weinheim unter Tel: 06201/1003-0 zu melden.

Falscher Wasserwerker nutzt Gutgläubigkeit aus

Schwetzingen (ots) – Am Dienstag gegen 14:30 Uhr gab sich ein bislang unbekannter Mann als angeblicher Wasserwerker aus und verschaffte sich so Zutritt zu der Wohnung einer Seniorin in der Lindenstraße. Unter dem Vorwand, die Wasserleitung überprüfen zu müssen, betrat der Unbekannte die Küche und tat so, als prüfe er das Wasser am Wasserhahn.

Danach ging er ohne die Wohnungsbesitzerin ins Wohnzimmer. Als diese ebenfalls das Wohnzimmer betrat und den falschen Wasserwerker darauf aufmerksam machte, dass sich im Wohnzimmer kein Wasserhahn befinden würde, ging der Täter zurück in die Küche und flüchtete dann aus der Wohnung.

Hiernach stellte die Dame fest, dass der Unbekannte einen Geldbeutel aus dem Wohnzimmer sowie Schmuck aus der Küche entwendet hat. Die Höhe des Diebstahlsschadens kann bislang nicht genau beziffert werden. Eine sofort eingeleitete Fahndung durch die alarmierten Polizeikräfte führte nicht

mehr zum Ergreifen des Täters.

Über den Täter ist lediglich bekannt, dass er gut gekleidet gewesen sein soll. Das Polizeirevier Schwetzingen hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06202-288-0 zu melden.

Mehrere Autos aufgebrochen – Zeugen gesucht

Oftersheim (ots) – In Oftersheim wurden in dem Zeitraum von Montag gegen 19:00 Uhr bis Dienstag gegen 08:45 Uhr, in den Straßen Max-Planck-Straße, Hildastraße und Wiesenstraße 3 Fahrzeuge aufgebrochen.

Die bislang unbekannte Täterschaft nutze womöglich einen spitzen Gegenstand und öffnete bei zwei Fahrzeugen, einem Opel und einem Fiat, entlang der Türspalte die Fahrertür. Bei einem weiteren Fahrzeug, einem VW-Bus, wurde eine Scheibe an der Schiebetür gewaltsam mit einem unbekannten Gegenstand geöffnet. Anschließend entwendete die Täterschaft jeweils Wertgegenstände aus dem Fahrzeuginneren.

Die genaue Höhe des Diebstahlsschadens sowie des Sachschadens kann bislang nicht beziffert werden.

Der Bezirksdienst des Polizeireviers Schwetzingen hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Ob die Taten im Zusammenhang stehen ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schwetzingen, Telefonnummer 06202-288-0 in Verbindung zu setzen.

Hochwertiger Reifensatz eines Mercedes entwendet – Zeugen gesucht

Sandhausen (ots) – Unbekannte Täter entwendeten in dem Zeitraum von Montag gegen 21:00 Uhr bis Dienstag gegen 07:30 Uhr, von einem Stellplatz einer verschlossenen Tiefgarage in der Jahnstraße, vier neuwertige Kompletträder im Wert von ungefähr 5.000 Euro sowie einen hydraulischen Wagenheber.

Bei dem Radsatz handelt es sich um Sommerreifen der Marke Pirelli P Zero Run Flat mit Felgen, Mercedes-Benz S-Klasse AMG Doppelspeiche, die der 49-jährige Besitzer von seinem Mercedes abmontiert und auf seinem Stellplatz abgestellt hatte.

Der Polizeiposten Sandhausen hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Nach derzeitigen Stand der Ermittlungen ist davon auszugehen, dass für den Abtransport der Reifen ein größeres Fahrzeug erforderlich sein musste. Auch ist nicht auszuschließen, dass der Radsatz zum Verkauf angeboten wird, weshalb die Polizei vom Kauf gebrauchter Felgen warnt, sofern der Besitz nicht eindeutig

nachgewiesen werden kann.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06224-2481 zu melden.