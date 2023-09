Festnahmen nach Bedrohung

Heidelberg (ots) – Ein wegen Bedrohung mit Haftbefehl gesuchter Mann ist von der Bundespolizei am Hauptbahnhof Heidelberg festgenommen worden. Am Mittwochmorgen (20.08.2023) kontrollierte eine Streife der Bundespolizei den somalischen Staatsangehörigen im Hauptbahnhof. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass gegen ihn ein Haftbefehl zu vollstrecken war.

Wegen Bedrohung wurde der Mann von der Staatsanwaltschaft Fulda gesucht. Die Geldstrafe in Höhe von 1086 Euro konnte der 28-Jährige nicht bezahlen und wurde für 40 Tage in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

Nach exhibitionistischer Handlung – Zeugen gesucht

Heidelberg-Kirchheim (ots) – Am Dienstag zwischen 15:50-16:05 Uhr, soll sich eine bislang unbekannte männliche Person im Bereich der Hardtstraße, Einmündung Albert-Fritz-Straße, in einem Gebüsch in unsittlicher Art und Weise entblößt und sexuelle Handlungen an sich vorgenommen haben.

Nachdem er erkannte, dass 3 Schülerinnen seinen Weg passierten, zog er sich sofort wieder an. Da die 3 weitergegangen sind, ist nicht bekannt in welche Richtung der Täter hiernach flüchtetet. Eine Fahndung nach dem Täter verlief erfolglos.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

männlich, circa 30 Jahre alt, circa 180 cm groß, er trug einen dunklen Vollbart, dunkle Haare, weiße OnEar-Kopfhörer, ein weißes T-Shirt, eine gelbe, lange Hose und einen braun-grünen Rucksack.

Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet in diesem Zusammenhang Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0621/ 174-4444 zu melden.