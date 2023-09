Rülzheim – Unfall mit verletzten Rollerfahrer

Ein 21-jähriger Peugeot-Fahrer fuhr gestern Morgen, gegen 07:30 Uhr, aus seiner Hofeinfahrt in Rülzheim. Er übersah dabei den 16-jährigen Rollerfahrer, der bereits auf der Neuen Landstraße unterwegs war, und fuhr mit seiner PKW-Front in die Seite des Rollers. Der Rollerfahrer stürzte dadurch zu Boden und erlitt eine Beinfraktur. Nachdem er vor Ort durch den Rettungsdienst versorgt wurde, erfolgte die weitere medizinische Behandlung im Krankenhaus. Sein Roller war nicht mehr fahrbereit. Auch am Peugeot entstand Sachschaden. Die Gesamtschadenshöhe wird auf 2000 Euro geschätzt