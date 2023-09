Raub unter Jugendlichen – unvermittelt angegangen

In der Bismarckstraße kam es am Montagabend (18.09.2023), gegen 19:00 Uhr, zu einem Raub. Beteiligt waren zwei Gruppen junger Menschen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kannten sie sich flüchtig, trafen sich aber zufällig auf der Straße. Unvermittelt gingen zwei 14-Jährige und ein 18-Jähriger, zwei 15 und einen 16 Jahre alten Jugendlichen an. Einer der 14-Jährigen holte zudem ein Taschenmesser hervor. Die Angreifer nahmen den Geschädigten unter anderem persönliche Gegenstände ab. Bereits kurz zuvor, gegen 18:40 Uhr, hatten im Bereich des Berliner Platzes zwei Jugendliche einen 13- und einen 14-Jährigen, mit einem Messer bedroht und sich Bargeld aushändigen lassen. Ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht, wird Bestandteil der Ermittlungen sein.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Einbruch in Lagerraum – Arbeitsmaschinen entwendet

Im Zeitraum zwischen Samstag (16.09.2023) und Montag (18.09.2023) haben bislang unbekannte Täter den Lagerraum eines Hausmeisters in der Mundenheimer Straße aufgebrochen und mehrere Arbeitsmaschinen gestohlen. Nach derzeitigem Stand wurden unter anderem zwei Bohrmaschinen und ein Rasenmäher entwendet. Der Schaden liegt im unteren vierstelligen Bereich.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Einbruch in Grundschule und Kita – Bargeld gestohlen

Bislang unbekannte Täter sind zwischen Samstag (16.09.2023), 13:00 Uhr, und Montag (18.09.2023), 06:40 Uhr, in eine Grundschule sowie eine angrenzende Kindertagesstätte im Bereich der Georg-über den Haupteingang des Schulgeländes Zutritt zum Anwesen. Sie entwendeten nach erster Prüfung Bargeld in dreistelliger Höhe. Der Sachschaden beträgt insgesamt ca. 10.000 Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Lieferwagen aufgebrochen – Elektrogeräte gestohlen

Im Zeitraum zwischen Samstag (16.09.2023) und Montag (18.09.2023) wurden auf dem Parkplatz des Bahnhofs in Ludwigshafen-Mundenheim zwei Lieferwagen aufgebrochen. Die Fahrzeuge waren im Laufe des Samstags zu unterschiedlichen Zeiten auf dem Parkplatz abgestellt worden. Als die 36 und 42 Jahre alten Halter am Montagmorgen zu ihren Transportern zurückkehrten, waren die Scheiben der Hintertüren eingeschlagen. Nach derzeitigem Erkenntnisstand wurden mehrere Elektrogeräte entwendet. Die Ermittlungen dauern an. Eine genaue Schadenshöhe wird aktuell ermittelt.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Hinweise erbeten – Schwer verletzter Mann in der Oppauer Straße

Der Polizei wurde am 18.09.2023, gegen 22:30 Uhr, ein schreiender Mann in der Oppauer Straße gemeldet. Bei Eintreffen der Polizeikräfte verfolgten diese den Mann in Richtung Pfingstweide. Kurz nach einem Unterführungsbereich konnte der Mann, ein 52-Jähriger, schließlich ausfindig gemacht werden. Er war schwer verletzt. Da er einen Schraubenzieher in der Hand hatte, wurde er unter Vorhalt der Schusswaffe zu Boden gesprochen und gefesselt. Vor Ort erschien außerdem der Sohn des Schwerverletzten und gab an, sein Vater sei von einem Unbekannten angegriffen worden. Der 52-Jährige wurde zunächst mit lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht. Lebensgefahr besteht derzeit nicht mehr.

Etwa zeitgleich meldete sich ein Zeuge, der soeben beobachtet hatte, wie ein Mann mit blutverschmierter Kleidung in ein Mehrparteienhaus in der Oppauer Straße hineingelaufen sei. Die Örtlichkeit wurde umgehend mit mehreren Streifen angefahren. Dort konnte der Mann, ein 21-Jähriger, vorläufig festgenommen werden. Auch er war verletzt und musste medizinisch Erstversorgt werden. Der 21-Jährige äußerte, er sei selbst angegriffen worden.

Die Polizei bittet dringend um Zeugenhinweise. Wer hat die Tat möglicherweise beobachtet? Wer hat zur fraglichen Zeit im Bereich Oppauer Straße oder Ostring etwas Verdächtiges wahrgenommen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

9-Jährigen angefahren und geflüchtet

Ein 9-Jähriger wurde am Montagabend (18.09.2023, gegen 19:30 Uhr) in der Ganderhofstraße durch den bislang unbekannten Fahrer eines schwarzen E-Rollers leicht verletzt und musste in ein Krankenhaus verbracht werden. Der E-Roller-Fahrer war entgegen der Laufrichtung verbotswidrig auf dem Gehweg der Rohrlachstraße gefahren. Als er dann nach links in die Ganderhofstraße über den Gehweg abbog, kam es zum Zusammenstoß mit dem Kind. Statt sich um das gestürzte und verletzte Kind zu kümmern, flüchtete der Fahrer des E-Rollers.

Er konnte wie folgt beschrieben werden: Etwa 1,80-1,85m groß, zwischen 25 und 30 Jahre alt, gebräunte Haut, dunkle Haare mit etwas längerem Bart, bekleidet mit schwarzer Weste und Jeans. Außerdem habe er eine dunkle Kappe getragen.

Wer hat den Unfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem flüchtenden E-Roller-Fahrer machen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Mehrere Einbrüche

In einen Massage-Salon in der Bürgermeister-Trupp-Straße wurde zwischen Samstagabend (16.09.2023, 18 Uhr) und Montagmorgen (18.09.2023, 10 Uhr) eingebrochen. Im Innern des Ladens wurden mehrere diverse Schubladen durchwühlt. Die genaue Hohe des entstandenen Sachschadens sowie eine exakte Auflistung des Diebesguts wird aktuell ermittelt.

In der Edigheimer Straße kam es zu einem Einbruchsversuch in eine Physiotherapiepraxis. Es gelang den Unbekannten nicht, die zwischen Freitag und Montag (15.09.2023, 14 Uhr, bis 18.09.2023, 8 Uhr) zugeschlagen haben müssen, in das Gebäude einzudringen. Wie hoch der Schaden durch entstandene Hebelspuren ist, wird aktuell erhoben.

Unbekannte durchwühlten zwischen dem 17.09.2023, 13 Uhr, und dem 18.09.2023, 7:30 Uhr, außerdem die Geschäftsräume einer Rohrleitungsfirma in der Edigheimer Straße. Entwendet wurde nach derzeitigem Kenntnisstand nichts. Es entstand kein Sachschaden.

In allen drei Fällen bittet die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 um Hinweise. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Falscher Microsoft-Mitarbeiter

Eine 64-Jährige erhielt am Samstag (16.09.2023) auf ihrem Computer

eine Warnmeldung, die scheinbar von Microsoft stammte. Für die

Behebung des Fehlers rief die Seniorin eine ihr angezeigte

Telefonnummer an. Es meldete sich ein unbekannter Mann, der sich als

Mitarbeiter von Microsoft ausgab. In dem Gespräch folgte die

64-Jährige diversen Anweisungen bis der Unbekannte schließlich

Zugriff auf den Laptop hatte. Als der angebliche

Microsoft-Mitarbeiter ihr schließlich ein Programm für mehrere

hundert Euro anbot, wurde die Ludwigshafenerin skeptisch. Sie legte

auf und nahm ihren Laptop vom Stromnetz. Nach derzeitigen

Erkenntnissen entstand kein Schaden. Beachten Sie folgende Hinweise:

Microsoft führt nach eigenen Angaben keine unaufgeforderten

Telefonanrufe durch, um schadhafte Geräte zu reparieren. Selbst

auf offizielle Support-Anfragen erfolgen Hilfestellungen fast

ausschließlich per E-Mail.

Telefonanrufe durch, um schadhafte Geräte zu reparieren. Selbst auf offizielle Support-Anfragen erfolgen Hilfestellungen fast ausschließlich per E-Mail. Wenn Sie einen solchen Anruf erhalten, legen Sie auf und

informieren Sie Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle oder

melden Sie den Sachverhalt über unserer Online-Wache:

www.polizei.rlp.de/de/onlinewache/.

informieren Sie Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle oder melden Sie den Sachverhalt über unserer Online-Wache: www.polizei.rlp.de/de/onlinewache/. Unsere Präventionsexperten informieren unter der Tel.: 0621

963-1515, wie man sich am besten gegen Telefonbetrug schützen

kann.

