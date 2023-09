Wildunfall auf der K12 – Reh quert Fahrbahn

Am Dienstagmorgen (19.09.2023), gegen 04:50 Uhr, kam es auf der Kreisstraße 12 zu einem Wildunfall. Ein 19-jähriger Autofahrer befuhr die K12 von Altrip kommend in Richtung Rheingönheim, als plötzlich ein Reh auf die Straße sprang und die Fahrzeugfront streifte. Das Tier lief davon.

Beachten Sie: Die meisten Wildunfälle ereignen sich in den Abend- und frühen Morgenstunden, wobei die Übergangsbereiche zwischen Wald- und Feldzonen auf den Landstraßen besondere Gefahrenschwerpunkte darstellen. Hier ist mit regelmäßigem Wildwechsel zu rechnen. Reduzieren Sie insbesondere dort Ihre Geschwindigkeit. Bitte beachten Sie auch folgende Verhaltenshinweise: Blenden Sie ab, wenn ein Tier vor dem Scheinwerferlicht auftaucht. Leiten Sie einen kontrollierten Bremsvorgang ein. Weichen Sie dem Tier nicht aus. Denn dadurch besteht die Gefahr, dass Sie in den Gegenverkehr geraten und/oder die Kontrolle über Ihr Fahrzeug verlieren. Wenn möglich, versuchen Sie durch Hupen das Tier zu verscheuchen. Wichtig: Ein Tier kommt selten allein. Jeder Autofahrer muss damit rechnen, dass weitere Tiere folgen. Wenn es zum Wildunfall kommt, sofort den Warnblinker einschalten, die Unfallstelle absichern und die Polizei verständigen. Vorsicht bei angefahrenen oder noch lebenden Tieren! Sie können zur Gefahr werden. Das tote Tier darf man auf keinen Fall mitnehmen. Für die Versicherung erhalten Sie von der Polizei eine entsprechende Bescheinigung.

Betrunken an Fahrzeug gestoßen

Böhl-Iggelheim (ots)

Eine aufmerksame Zeugin meldete am vergangenen Montag gegen 22:00 Uhr einen Fahrradfahrer, der kurz zuvor in der Straße Am Neugraben an einen dort geparkten Pkw gefahren sei und nun schwankend davonlaufe. Durch Beamte der Polizeiinspektion Schifferstadt konnte der 59-jährige Radfahrer aus Böhl-Iggelheim angetroffen und einer Kontrolle unterzogen werden. Hier konnte beim ihm deutlicher Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein noch vor Ort durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 1,48 Promille. Ihm wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Den 59-jährigen erwartet nun ein Verfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung. An dem geparkten Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 700 Euro.

Suche nach möglichem Unfallbeteiligtem

Schifferstadt (ots)

Am vergangenen Montag, gegen 17:30 Uhr, rangierte eine 29-jährige aus Speyer mit ihrem Pkw auf einem Parkplatz in der Wilhelm-von-Ketteler-Straße in Höhe der dortigen Herz-Jesu-Kirche. Hierbei stieß sie nach eigenen Angaben an einen hinter ihr befindlichen Pkw. Noch bevor sie sich mit dem anderen Verkehrsteilnehmer austauschen konnte, fuhr dieser vom Parkplatz. Da nicht bekannt ist, ob an dem zweiten beteiligten Fahrzeug ein Schaden entstanden, sucht die Polizei Schifferstadt nun den möglichen Unfallbeteiligten. Dieser wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 06235 – 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) bei der Polizeiinspektion Schifferstadt zu melden.