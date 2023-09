Edesheim – Überladung

In der Eisenbahnstraße fuhr gestern Mittag (18.09.2023, 15.30 Uhr) ein Winzer mit seiner Traubenladung einer Streife voraus. Beim Abbiegen in die Staatstraße verlor der Mann ein Teil seiner Ladung, weil er seinen Anhänger überladen hatten. Neben der Säuberung der Fahrbahn wird er zudem in einem Bußgeldverfahren belangt.

A65/Edesheim – Manchen geht es nicht schnell genug

Infolge der Baustelle auf A65 bei Edesheim hatten gestern Nachmittag (18.09.2023, 16.05 Uhr bis 16.25 Uhr) innerhalb kurzer Zeit vier Autofahrer versucht, den Rückstau zu umfahren, indem sie das Gelände des Tank- und Rastplatzes „Pfälzer Weinstraße West“ nutzten. Sie wurden von der Streife angehalten und gebührenpflichtig verwarnt. Da Autofahrer immer wieder mit überhöhter Geschwindigkeit versuchen, den Verkehrsstau zu umfahren, werden weitere Kontrollen folgen.

Edenkoben – Auffahrunfall mit zwei verletzten Autofahrern

Zu einem Auffahrunfall mit zwei verletzten Personen kam es gestern Morgen (18.09.2023, 8 Uhr Uhr) auf der K 6 kurz vor dem dortigen Kreisverkehr. Verkehrsbedingt musste eine 20 Jahre alte Autofahrerin abbremsen. Während ein nachfolgender 24-Jähriger den Bremsvorgang wahrnahm, rauschte eine 65 Jahre alte Autofahrerin infolge Unachtsamkeit auf die vorausfahrenden Fahrzeuge auf. Hierbei verletzte sich die Unfallverursacherin sowie der ihr vorausfahrende 24-Jährige. Beide mussten sich in ärztliche Behandlung begeben. Weil die Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit waren, mussten sie abgeschleppt werden. Der Gesamtunfallschaden liegt bei nahezu 10.000 Euro. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.