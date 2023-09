Ketsch/ Rhein-Neckar-Kreis: Gefährliche Hundeköder in Ketsch aufgefunden

Ketsch/ Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Mitarbeiter einer Firma, die für die

Instandhaltung der Hundekotbehälter verantwortlich sind, fanden am Dienstag

gegen 10 Uhr mehrere Köder am Fußweg zum Anglersee. Dabei handelte sich um

kleine Wurststücke, die mit Schrauben und Nägeln versehen waren. Damit stellen

sie aber nicht nur eine Gefahr für Hunde, sondern auch für Füchse, Dachse oder

geschützte Greifvögel dar. Die Täterin oder der Täter nahm dies billigend in

Kauf, da an insgesamt sechs Stellen mit Hundekotbehältern diese Köder

ausgebracht wurden. Um kurz nach 14 Uhr übergab eine junge Frau zwei weitere

präparierte Wurststücke dem Polizeiposten Ketsch, nachdem sie diese in einer

Rasenfläche in der Walldorfer Straße bei den Sportplätzen gefunden hatte. Die

Polizei ermittelt auch in diesen Fällen wegen des Verdachts des Verstoßes gegen

das Tierschutzgesetz sowie wegen Sachbeschädigung.

Walldorf/ Rhein-Neckar-Kreis/ BAB 5: Unfall mit 3 Fahrzeugen – Mann flüchtete von der Unfallstelle

Walldorf/ Rhein-Neckar-Kreis/ BAB 5 (ots) – Bei dem Unfall, welcher sich kurz

nach 13:30 Uhr auf der BAB 5 auf der Höhe von Walldorf in Richtung Heidelberg

ereignet hatte, wurde eine Person verletzt und in Krankenhaus verbracht. Der

mutmaßliche Unfallverursacher, der zu Fuß von der Unfallstelle flüchtete und

kurze Zeit später von der Polizei vorläufig festgenommen, stand unter der

Wirkung von Alkohol und besaß keinen Führerschein.

Die Sperrung der Fahrbahn konnte inzwischen wieder aufgehoben werden.

Walldorf/ Rhein-Neckar-Kreis: Diebe suchten Baustelle heim

Walldorf/ Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Zu einem nicht näher bestimmbaren Zeitpunkt

zwischen Samstag, 14 Uhr, und Montag, 7 Uhr, gelangte eine unbekannte

Täterschaft auf das Gelände einer Baustelle in der Wiesenstraße. Dort versuchte

sie erfolglos drei Baucontainer und die Türe einer Firma aufzubrechen. Aus einem

Rohbau stahl sie mehrere Elektrogeräte. Die genaue Schadenshöhe ist bis dato

nicht bekannt.

Der Polizeiposten Walldorf ermittelt nun wegen Diebstahl und wegen des

versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls.

Neckarbischofsheim/ Rhein-Neckar-Kreis: Auto während der Kerwe bei Unfallflucht beschädigt – Polizei sucht Zeugen

Neckarbischofsheim/ Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Ein 54-Jähriger parkte um 11 Uhr

am Sonntag seinen BMW am Fahrbahnrand in der Hauptstraße. Als er gegen 22 Uhr zu

seinem Auto zurückkehrte, musste er feststellen, dass dieses durch ein

unbekanntes, mutmaßlich rotes Fahrzeug beschädigt wurde. Der Schaden am linken,

hinteren Radlauf wird auf knapp 3.000 Euro geschätzt. Der Polizeiposten

Waibstadt ermittelt nun wegen Unfallflucht

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim

Polizeirevier Sinsheim unter der Telefonnummer 07261-690-0, zu melden.

Wiesloch/ Rhein-Neckar-Kreis: 10-jähriger Fahrradfahrer nach Unfall verletzt – Unfallverursacher flüchtet – Polizei sucht Zeugen

Wiesloch/ Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Montagmorgen gegen 07:30 Uhr ereignete

sich in der Alte Heerstraße an der Einmündung Karl-Theodor-Straße ein Unfall,

bei dem ein 10-jähriger Radfahrer leicht verletzt wurde. Das Kind fuhr mit

seinem Fahrrad auf dem Radweg in der Alte Heerstraße in Fahrtrichtung

Schulzentrum. Da er an der Einmündung Karl-Theodor-Straße die Fahrbahn

überqueren wollte, wartete er vorschriftsgemäß auf dem Radweg, um den Verkehr zu

überblicken. Eine Autofahrerin oder ein Autofahrer befuhr zu diesem Zeitpunkt

die Alte Heerstraße und signalisiert dem 10-Jährigen, dass er die Straße

überqueren könne. Dem Signal der Fahrerin oder des Fahrers Folge leistend, fuhr

das Kind los. Zeitgleich fuhr jedoch auch die unbekannte Autofahrerin bzw. der

unbekannte Autofahrer los, weshalb das Fahrzeug mit dem Vorderreifen des

Fahrrads kollidierte und das Kind zu Boden stürzte. Durch den Sturz zog sich der

10-Jährige leichte Verletzungen zu. Die Unfallverursacherin bzw. der

Unfallverursacher flüchtete im Anschluss von der Unfallstelle. Die Höhe des

Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Bei dem Fahrzeug der Unfallverursacherin bzw. des Unfallverursachers soll es

sich um einen Mercedes-Benz handeln.

Der Verkehrsdienst Heidelberg hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und

bittet Zeugen, die das Geschehen beobachten konnten bzw. Hinweise zur Fahrerin/

zum Fahrer bzw. dem Pkw nennen können, sich unter der Telefonnummer 0621/

174-4111 zu melden.

Nußloch / Rhein-Neckar-Kreis: Mit 2,9 Promille Radfahrer angefahren

Nußloch (ots) – Am Montagabend gegen 18:15 Uhr verursachte ein stark betrunkener

Autofahrer auf der Hauptstraße einen Unfall mit einem Radfahrer und verletzte

diesen hierbei. Der Radler war in Richtung Leimen unterwegs, als der in gleiche

Richtung fahrende Betrunkene diesen nicht wahrnahm und von hinten auffuhr. Durch

den Zusammenstoß verletzte sich der Fahrradfahrer und musste mittels

Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden. Die alarmierte

Polizeistreife konnte bei dem 29-jährigen Autofahrer einen starken Alkoholgeruch

feststellen. Ein Atemalkoholtest bestätigte schließlich den Verdacht und ergab

einen Wert von 2,9 Promille. Ihm wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe

entnommen, wonach er gehen durfte. Den Führerschein beschlagnahmten die Beamten.