Mannheim: Autofahrer mit 2,86 Promille gestoppt

Mannheim (ots) – Nachdem, wie bereits berichtet, ein 38-jähriger Autofahrer am

Montag mit 2,86 Promille gestoppt wurde, trauten die Beamtinnen und Beamten des

Polizeireviers Mannheim-Neckarau am heutigen Mittag ihren Augen nicht.

Der Mann radelte zum Polizeirevier, um dort dessen sichergestellten

Fahrzeugschlüssel abzuholen. Jedoch hatte dieser erneut 2,46 Promille im Gepäck.

Ihm wurde schließlich eine weitere Blutprobe entnommen. Ihn erwarten nun zwei

Strafanzeigen wegen Trunkenheit im Verkehr.

Mannheim: Hochwertige Elektrowerkzeuge aus Fahrzeug entwendet – Polizei sucht Zeugen

Mannheim (ots) – Zu einem nicht näher bestimmbaren Zeitpunkt zwischen dem

Samstagmittag und dem Montagmorgen bohrte eine bislang unbekannte Täterschaft

das Schloss der Heckklappe eines in der Stettiner Straße geparkten

Geschäftsautos auf. Aus dem Laderaum des Fahrzeugs wurden zahlreiche

Elektrowerkzeuge entwendet, deren Gesamtwert auf knapp 20.000 Euro geschätzt

wird.

Das Polizeirevier Mannheim-Sandhofen leitete die Ermittlungen wegen des

besonders schweren Falls des Diebstahls ein.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim

Polizeirevier Mannheim-Sandhofen unter der Telefonnummer 0621-77769-0, zu

melden.

Mannheim: Einbruch in Schwimmbadkiosk

Mannheim (ots) – Zu einem nicht näher bestimmbaren Zeitpunkt zwischen dem

Nachmittag des 15.09.2023 und dem Morgen des 19.09.2023 durchtrennte eine

bislang unbekannte Täterschaft den Baustellenzaun des Schwimmbads in der

August-Kuhn-Straße und drang so auf das Gelände ein. Dort brachen sie nach

ersten Erkenntnissen ein Kiosk sowie ein Kühlhaus auf und stahlen daraus

zahlreiche Getränke, die in einer Schubkarre fortgebracht wurden. Der

Sachschaden beläuft sich auf 500 Euro. Wer Wert der gestohlenen Getränke ist

noch unbekannt.

Das Polizeirevier Mannheim Neckarstadt ermittelt wegen des besonders schweren

Falls des Diebstahls.

Mannheim: Mehrere Auto-Aufbrüche in der Oststadt – Zeugen gesucht

Mannheim (ots) – Im Laufe des Montags kam es zu mehreren Diebstählen aus

Kraftfahrzeugen in der Mannheimer Innenstadt. Um kurz nach 18:30 Uhr schlug ein

bislang unbekannter Täter die hintere Fahrerscheibe eines in M 1 geparkten

Mercedes ein. Dann öffnete der Mann die Türe und stahl zusammen mit einem

Komplizen einen Rucksack aus dem Innenraum. Zwischen 20 und 22 Uhr kam es mit

dem gleichen Vorgehen zu einem Einbruch in einen Mercedes in L 8. Auch hier

wurde ein Rucksack aus dem Fahrzeug entwendet. Zu einem nicht näher bestimmbaren

Zeitpunkt zwischen 21:30 Uhr und 23:40 Uhr schlug eine unbekannte Täterschaft

die hintere, rechte Dreiecksscheibe eines Daimler-Benz in F 1 ein. Entwendet

wurden eine braune Umhängetasche und ein goldenes Armband. Das Polizeirevier

Mannheim-Oststadt nahm die Ermittlungen hinsichtlich der besonders schweren

Fälle des Diebstahls auf.

Die Täter der Tat bei M 1 werden als ungefähr 30 Jahre alt und 175 cm groß

beschrieben. Sie waren dunkel gekleidet und dem Erscheinen nach von einem

nordafrikanischen Phänotyp. Jener, der die Scheibe einschlug, soll schlank

gewesen sein, während sein Komplize von kräftiger Statur war.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim

Polizeirevier Mannheim-Oststadt unter der Telefonnummer 0621-174331-0, zu

melden.

Mannheim: Hochwertige Maschinen entwendet – Zeugen gesucht

Mannheim (ots) – In dem Zeitraum von Samstagnachmittag gegen 17:30 Uhr und

Montagfrüh gegen 06:20 Uhr gelang es einer bislang unbekannten Täterschaft,

ungesehen mehrere Maschinen, Messgeräte und weiteres Baumaterial aus einem

Kellerabteil einer Firma in der Brandenbruger Straße zu entwenden. Hierzu

manipulierten sie vorab an einer Tür zum Kellergeschoss das Türschloss, so dass

sich diese jederzeit öffnen ließ. Auf diese Weise gelangte die Täterschaft

ungehindert in das Kellergeschoss. Danach öffneten sie gewaltsam eine Tür zu

einem weiteren Raum, in dem Material und Maschinen deponiert wurden und

entwendeten diese. Zudem wurden größere Mengen Kupferkabel entwendet, die sich

auf dem Gelände der Firma befanden. Der genaue Diebstahlsschaden kann bislang

nicht beziffert werden, liegt aber mindestens im unteren fünfstelligen Bereich.

Das Polizeirevier Käfertal hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer

0621/71849-0 zu melden.

