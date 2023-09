Forst – Bundesautobahn 5 nach Verkehrsunfall mit Lkw gesperrt

Karlsruhe (ots) – Ein schwer verletzter Lkw-Fahrer und mehrere Kilometer lange

Staus in beiden Fahrtrichtungen sind die Folge eines Verkehrsunfalls am

Dienstagmittag auf der Bundesautobahn 5 bei Forst.

Nach derzeitigen Erkenntnissen fuhr ein 50-jähriger Fahrer eines Sattelzugs

gegen 13:45 Uhr auf der BAB 5 zwischen den Anschlussstellen Kronau und Bruchsal

in Fahrtrichtung Süden. Auf gerader Strecke platzte offenbar plötzlich ein

Reifen seiner Zugmaschine. In der Folge verlor der Fahrer die Kontrolle über

sein Fahrzeug und prallte gegen die Mittelleitplanke. Dabei wurde der Lkw-Fahrer

aus seiner Fahrerkabine herausgeschleudert und kam im Bereich des

Mittelstreifens zum Liegen. Durch den Aufprall erlitt der 50-Jährige schwere

Verletzungen und wurde zur weiteren Versorgung von einem Rettungshubschrauber in

ein Krankenhaus geflogen.

Derzeit sind die mittlere und linke Spur in Fahrtrichtung Süden wegen der

Unfallaufnahme und den anschließenden Räumungsarbeiten gesperrt. Die Höhe des

Sachschadens kann noch nicht abschließend beziffert werden. Die Verkehrspolizei

Karlsruhe hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugenaufruf: körperliche Auseinandersetzung zwischen BVB und HSV-Fans am Hauptbahnhof Mannheim

Mannheim (ots) – Am 16. September 2023 wurde die Bundespolizeiinspektion

Karlsruhe darüber informiert, dass es zu einer Auseinandersetzung zwischen

Fußballanhängern des Hamburger SV und Borussia Dortmund gegen 10:35 Uhr in der

Unterführung im Hauptbahnhof Mannheim gekommen ist. Nach verbalen Provokationen

zwischen den Anhängern von Borussia Dortmund und dem Hamburger SV kam es zu

einer körperlichen Auseinandersetzung. Hierbei sollen mindestens zwei

unbeteiligte Personen zu Boden gestoßen worden sein. Durch den Schlagstock-und

Pfeffersprayeinsatz von Kräften der Bundes-und Landespolizei wurde die

Auseinandersetzung beendet.

Wir bitten die Geschädigten sich bei der Bundespolizeiinspektion Karlsruhe unter

0721-12016-0 oder bpoli.karlsruhe@polizei.bund.de zu melden. Sollten noch

weitere Zeugen den Vorfall beobachtet oder gefilmt haben bzw. Angaben zu den

mutmaßlichen Tätern machen können, melden Sie sich ebenfalls bei der

Bundespolizeiinspektion Karlsruhe.

Mit Fäkalien Vorplatz verunreinigt

Karlsruhe (ots) – Am Montagnachmittag (18. September) hat eine 41-Jährige den

Bahnhofsvorplatz des Karlsruher Hauptbahnhofs mit ihren Fäkalien verunreinigt.

Gegen 16:30 Uhr wurde die Bundespolizei am Hauptbahnhof durch die Deutsche Bahn

AG über die Verunreinigung informiert. Die Beamten stellten vor Ort die

41-Jährige fest. Diese hatte es nicht mehr geschafft, ihre Notdurft bis zur

Toilette anzuhalten und verrichtete ihr Geschäft im Eingangsbereich zur

Haupthalle.

Die Deutsche Bahn AG beseitigte die Verunreinigung. Der 41-Jährigen wurde ein

Hausverbot ausgesprochen.

Die Frau erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen der Verunreinigung

einer Bahnanlage.

Philippsburg – Fünf verletzte Polizeibeamte nach Auseinandersetzung

Karlsruhe (ots) – Polizeibeamte des Polizeireviers Philippsburg wurden am

Montagabend zu einer Streitigkeit zwischen mehreren Personen in die Skalstraße

in Philippsburg alarmiert. Bei dem Versuch, die streitenden Männer voneinander

zu trennen, wurden fünf Beamte verletzt.

Nach derzeitigen Erkenntnissen gerieten die Mitglieder einer Familie

untereinander in Streit. Diese Streitigkeiten mündeten in einer körperlichen

Auseinandersetzung, die sich auf der Straße fortsetzte, weshalb gegen 19:40 Uhr

die Polizei verständigt wurde. Die alarmierten Beamten mussten schließlich

körperlichen Zwang gegen einen der Aggressoren anwenden, um diesen von den

anderen Beteiligten zu trennen. Dies führte in der Folge offenbar zu einer

Solidarisierung der an dem Streit beteiligten Personen gegen die Polizeibeamten.

Um die Auseinandersetzung zu beenden, waren insgesamt acht Streifenbesatzungen

im Einsatz. Teilweise mussten die Beamten Schlagstöcke einsetzen, um die

Angriffe gegen sie zu unterbinden.

Während des polizeilichen Einsatzes wurden vier Aggressoren vorläufig

festgenommen, alle vier trugen leichte Verletzungen davon. Drei der fünf

verletzten Polizeibeamten konnten aufgrund ihrer Verletzungen ihren Dienst nicht

mehr fortsetzen.

Die Festgenommenen müssen nun unter anderem mit Anzeigen wegen tätlichen

Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung in mehreren Fällen

rechnen. Das Polizeirevier Philippsburg hat die Ermittlungen aufgenommen und

bittet Zeugen, sich unter 07256 93290 zu melden.

Karlsruhe – 77-jährige Autofahrerin verursacht Unfall unter Alkoholeinfluss

Karlsruhe (ots) – Eine alkoholisierte Autofahrerin verursachte am Montagabend in

Karlsruhe-Durlach einen Verkehrsunfall, bei dem ein 28-jähriger Radfahrer leicht

verletzt wurde.

Ersten Feststellungen der Verkehrspolizei zufolge fuhr der Radfahrer gegen 18:05

Uhr auf der Rittnertstraße stadteinwärts. Als er nach links in die Badener

Straße einbiegen wollte, hielt er aufgrund einer roten Ampel an der Kreuzung an.

Während er stand löste eine hinter ihm wartende Pkw-Fahrerin offenbar aus

Unachtsamkeit ihre Bremse und fuhr dem 28-Jährigen auf. Bei dem Zusammenstoß zog

sich der Zweiradfahrer leichte Verletzungen am Rücken zu.

Da die Polizeibeamten bei der Unfallaufnahme bei der Unfallverursacherin

Alkoholgeruch wahrnahmen, führten sie einen Alkoholtest durch. Dieser bestätigte

den Verdacht und zeigte einen Wert von rund 1,7 Promille.

Die Dame musste die Polizeistreife schließlich zur Blutentnahme zum Revier

begleiten, wo auch ihr Führerschein beschlagnahmt wurde. Sie muss nun mit einer

Strafanzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung und dem Entzug ihres Führerscheins

rechnen.

Am Porsche der Seniorin entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro. Das

Fahrrad des 28-Jährigen wurde nicht beschädigt.