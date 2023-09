Ohne Führerschein unter Drogeneinfluss unterwegs

Imsweiler (Donnersbergkreis) (ots) – Am frühen Montagnachmittag wurden bei dem

50-jährigen Fahrer eines Kleinkraftrades aus dem Landkreis Kaiserslautern im

Rahmen einer stationären Verkehrskontrolle in der Alsenzstraße drogentypische

Auffälligkeiten festgestellt. Ein angebotener Drogentest wurde mit der

Begründung „der ist sowieso positiv, wir können gleich ins Krankenhaus zur

Blutprobe“ abgelehnt. Ein Drogenkonsum wurde später auch eingeräumt. Der Mann

ist zudem nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis. Ihm wurde die

Weiterfahrt untersagt sowie eine Blutprobe entnommen. Der Fahrzeugschlüssel

wurde präventiv sichergestellt. Da das Kleinkraftrad eigentlich nur 25 km/h

schnell fahren dürfte, ist auch die Betriebserlaubnis erloschen.

Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie

ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Diesbezüglich muss er mit einer

Geldstrafe bzw. einem Bußgeld rechnen. Sollte die Blutprobe den Drogenverdacht

erhärten, wird gegen ihn auch noch ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das

Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. |pirok

Diebstahl aus Rohbau

Rodenbach (ots) – Von Sonntag auf Montag kam es auf einer Baustelle in der

Hauptstraße zu einem Einbruch. Die Täter hebelten eine Tür bei dem im Rohbau

befindlichen Gebäude auf und entwendeten anschließend diverses Werkzeug sowie

mehrere hochstromfähige Batterien. Die Polizei Kaiserslautern nimmt

Zeugenhinweise unter der Tel. 0631 369-2250 ent-gegen. |pet

Diebe in Innenstadt unterwegs

Kaiserslautern (ots) – Am Wochenende kam es in der Innenstadt zu einem Diebstahl

und einem versuchten Diebstahl aus geparkten Autos. In der Bierstraße wurde aus

einem unverschlossenen weißen VW Touran eine Geldbörse entwendet. Einzelne

Karten aus dem Geldbeutel konnte im Bereich der Kottenschule wieder aufgefunden

werden. In der Möllendorfstraße wurde ebenfalls ein brauner Mercedes-Benz

durchwühlt und vermutlich nach Diebesgut durchsucht. Nach dem derzeitigen Stand

entwendeten die Täter jedoch nichts. Die Polizei Kaiserslautern nimmt

Zeugenhinweise unter der Tel. 0631 369-2250 entgegen. |pet

Unter Drogeneinfluss mit PKW unterwegs

Kaiserslautern (ots) – Eine Blutprobe und ein Ermittlungsverfahren sind das

Resultat einer Verkehrskontrolle am Montagmorgen in der Zollamtstraße. Durch

Beamte der Polizeiinspektion 2 wurde eine 22-jährige Frau aus dem Landkreis

Kaiserslautern mit ihrem Seat auf einem Supermarktplatz kontrolliert. Während

der Kontrolle kam der Verdacht auf, dass die Fahrerin unter dem Einfluss von

Drogen stehen könnte. Ein Drogenurintest konnte den Verdacht bestätigen. Daher

musste eine Blutprobe entnommen werden und ein dementsprechendes

Ermittlungsverfahren eingeleitet werden. |pet