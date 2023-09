Zu schneller E-Scooter

Am 19.09.2023 gegen 12:45 Uhr kontrollierte eine Streife der PI Bingen in der Saarlandstraße einen E-Scooter. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass dieser entgegen der Elektrokleinstfahrzeugverordnung eine Höchstgeschwindigkeit von knapp 40km/h erreicht und damit unter anderem auch führerscheinpflichtig wird. Der erst 14-jährige Fahrer, der altersbedingt noch nicht im Besitz eines Führerscheins sein konnte, wurde nach Hause verbracht. Die weitere Fahrt mit dem nicht legalen E-Scooter wurde untersagt.

Fahrt unter Drogeneinfluss

Am 19.09.2023 gegen 12:00 Uhr kontrollierten Beamte der PI Bingen in der Stefan-George-Straße den Fahrer eines niederländischen Fahrzeugs. Bei dem 27-jährigen Fahrzeugführer ergaben sich Anzeichen auf einen zeitnahen Drogenkonsum. Ein Drogenschnelltest reagierte auf die Stoffgruppen Kokain sowie Cannabis/Marihuana. Der Fahrer räumte den Konsum der beiden Drogen zudem auch ein. Die Weiterfahrt wurde untersagt und dem Fahrer eine Blutprobe entnommen.

Verkehrsunfallflucht auf dem Naheparkplatz an der Schlossbergstraße in Bingen

Am 18.09.2023 ereignete sich zwischen 08:35 Uhr und 15:00 Uhr eine Verkehrsunfallflucht auf dem Naheparkplatz an der Schlossbergstraße in 55411 Bingen am Rhein. Nach bisherigem Ermittlungsstand und der Aussagen des Geschädigten, ist davon auszugehen, dass der bislang unbekannte Unfallverursacher beim Ein- oder Ausparken mit dem Auto des Geschädigten zusammenstieß und dieses beschädigte. Nach der Kollision entfernte sich der unbekannte Verursacher unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.

Sollten Hinweise auf den Unfallverursacher oder das beteiligte Fahrzeug vorliegen, teilen sie diese bitte der Polizeiinspektion Bingen mit.

Mainz-Innenstadt E-Scooter-Fahrer fährt in Kinderwagen

Mainz-Innenstadt (ots) – Wie erst am Freitag, den 15.09.2023 von einer Mainzerin

angezeigt wurde, war es bereits am 11.09.2023, gegen 18:30 Uhr zu einem Unfall

am Schönbornerhof gekommen. Dabei war der Kinderwagen der 37-jährige Frau von

einem 21-jährige E-Scooter-Fahrer angefahren worden.

Die Mainzerin war zum besagten Zeitpunkt auf dem Gehweg entlanggegangen und

hatte dabei vor sich einen Kinderwagen mit ihren beiden Kindern darin geschoben.

Plötzlich kollidierte ein E-Scooter mit dem Kinderwagen und verfing sich dabei

mit dem Lenker im oberen Teil des Kinderwagens. Dabei drohte der Kinderwagen,

mit den Kindern darin, kurzzeitig umzukippen. Der Fahrer des E-Scooters

verletzte sich bei dem Zusammenstoß und musste durch Rettungskräfte

erst-versorgt werden. Im Anschluss wurde er in ein Mainzer Krankenhaus gebracht.

Die beiden Kinder der Mainzerin blieben unverletzt. Der Kinderwagen war beim

Zusammenstoß beschädigt worden.

Mainz – Neustadt; Streit zwischen Verkehrsteilnehmern eskaliert

Mainz – Neustadt (ots) – Aus bislang ungeklärter Ursache gerieten am Montagabend

gegen 17:45 Uhr ein Fahrradfahrer und ein Autofahrer im Barbarossaring in

Streit. Der Streit eskalierte dann derart, dass der Fahrradfahrer den Autofahrer

schubste, dieser rückwärts umfiel und mit dem Kopf auf dem Boden aufschlug.

Der 67-jährige Mainzer musste daraufhin durch einen Rettungswagen in ein Mainzer

Krankenhaus gebracht werden. Der Fahrradfahrer flüchtete zunächst, konnte jedoch

wenig später durch Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Mainz 2 angetroffen und

kontrolliert werden. Den 28-jährigen Hessen erwartet nun ein Strafverfahren

wegen Körperverletzung.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich

mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-4210 in

Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter

pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Mehrere Unfälle auf A60

Wörrstadt (ots) – Am heutigen Morgen kam es auf der BAB60, sowohl in

Fahrtrichtung Rüsselsheim, als auch in Fahrtrichtung Bingen, zu mehreren

Verkehrsunfällen. In Höhe der Ausfahrt Mainz-Finthen, kollidierte ein LKW mit

der Leitplanke. Der Fahrer des LKW musste medizinisch versorgt werden. Bis die

Fahrbahn geräumt und der LKW-Fahrer medizinisch versorgt werden konnte, musste

der Streckenabschnitt Mainz-Finthen in Fahrtrichtung Bingen, voll gesperrt

werden. Ein weiterer Unfall auf der BAB60 in Fahrtrichtung Rüsselsheim, in Höhe

der Ausfahrt Hechtsheim-Ost, sorgte ebenfalls für Stau. Hier kam es zu einem

Auffahrunfall zwischen zwei PKW, wobei der Fahrer eines PKW leicht verletzt

wurde. Der Streckenabschnitt konnte für die Dauer der Maßnahmen nur über einen

Fahrstreifen befahren werden.