Aßlar- Werdorf: Hauswand besprüht

Mit roter Farbe sprühten Unbekannte eine „88“ an eine Garage in der Bachstraße. Dadurch entstand zwischen 18 Uhr am Sonntag, 17. September, und 8.10 Uhr am Montag, 18. September, ein etwa 500 Euro Schaden. Zeugen hörten gegen Mitternacht das Grölen mehrerer mutmaßlich jugendlicher Personen. Ob diese mit den Schmierereien in Verbindung stehen, ist bislang nicht bekannt. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06441/918-110).

Wetzlar: E-Bike gestohlen

Ein schwarzes, angeschlossenes „Prophete“-E-Bike im Wert von etwa 800 Euro entwendeten Unbekannte am Montag, 18. September, zwischen 17.30 Uhr und 18.30 Uhr am Realmarkt in der Straße Hörnsheimer Eck. Die Polizei in Wetzlar bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06441/918-110).

Wetzlar: Seat touchiert

In der Uferstraße touchierte ein unbekannter Autofahrer am Mittwoch, 13. September, zwischen 13.30 Uhr und 16.45 Uhr einen dort geparkten Seat. Durch den Unfall entstanden an dem roten Leon Schäden an der Fahrertür, die die Beamten auf 500 Euro schätzten. Anstatt sich darum zu kümmern, entfernte sich der Verursacher unerlaubt. Die Polizei in Wetzlar bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06441/918-110).

Solms- Oberbiel: VW touchiert

Vermutlich beim Wenden stieß ein unbekannter Autofahrer im Röthweg gegen einen auf einem Grundstück stehenden grauen VW Golf. Dadurch entstand am Mittwoch, 13. September, zwischen 8 und 16 Uhr ein etwa 300 Euro Schaden. Anstatt sich darum zu kümmern, entfernte sich der Verursacher unerlaubt. Die Polizei in Wetzlar bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06441/918-110).

Bischoffen-Niederweidbach: Weißer PKW geflüchtet

Als zwei PKW am Freitag, 15. September, auf dem Rewe-Parkplatz in der Straße Am Markt beide rückwärts ausparkten, kam es gegen 9.40 Uhr zu einer leichten Kollision. Am schwarzen Audi Q3 entstand ein geschätzt 500 Euro hoher Schaden an der hinteren Stoßstange. Anstatt sich darum zu kümmern, entfernte sich der andere Beteiligte unerlaubt. Der oder die Unbekannte war mit einem weißen PKW unterwegs, an dem das Kennzeichen „LDK-DL“ hing. Die Zahlen zum Kennzeichen sind bislang nicht bekannt. Am Fahrzeugheck müsste ebenfalls ein leichter Schaden entstanden sein. Die Polizei in Wetzlar sucht Zeugen: Wer hat den Unfall beobachtet? Wer kann die Angaben zum beschriebenen Fahrzeug ergänzen? Wem kommt das beschriebene Fahrzeug bekannt vor und kann Angaben zum Wohnort des Fahrers machen? Hinweise bitte an die Polizei in Herborn, Telefonnummer 02772/47050.

Greifenstein- Ulm: Vom Roller gefallen

Ohne Helm, dafür mit Bierkörbchen in der Hand ließ sich ein 36-Jähriger aus Greifenstein von einem unbekannten Rollerfahrer nach der Kirmes am Sonntag, 17. September, mitnehmen, nachdem er selbst ihn um eine Mitfahrgelegenheit gebeten hatte. In der Bleichstraße, kurz vor dem Ortsausgang Ulm, fiel der 36-Jährige gegen 20 Uhr vom Roller und verletzte sich dabei leicht. Der ebenfalls ohne Helm fahrende Unbekannte setzte seine Fahrt fort. Zu ihm ist nur bekannt, dass er sehr kurze Haare hatte, nähere Beschreibungen liegen nicht vor. Die Polizei in Herborn sucht Unfallzeugen und bittet um Hinweise zum unbekannten Rollerfahrer (Telefonnummer 02772/ 47050).