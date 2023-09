Hungen: Fahrradcodierung im Rahmen der Gewerbeausstellung

Die Polizei bietet am Sonntag, 24.09.2023 von 11.00 Uhr bis 18.00 Uhr, im Rahmen der Hungener Gewerbeausstellung (Stadthalle, Lindenallee, 35410 Hungen) eine Fahrradcodierung an.

Eine Anmeldung ist in diesem Fall nicht erforderlich.

Speziell ausgebildete Schutzleute versehen Ihren Fahrradrahmen mittels eines hochmodernen Nadelprinters mit einer gut sichtbaren, individuellen Kennzeichnung. Diese kann potentielle Fahrraddiebe von vorneherein abschrecken. Sollte Ihr Zweirad doch einmal gestohlen werden, ermöglicht der Code der Polizei die schnelle Zuordnung. So können sichergestellte Bikes zeitnah wieder an deren rechtmäßige Eigentümer ausgehändigt werden. Bitte beachten: Die Codierung ist für Sie kostenlos! Bringen Sie bitte das zu kennzeichnende Fahrrad / E-Bike, ggf. einen entsprechenden Eigentumsnachweis sowie Ihren gültigen Personalausweis mit. Am oberen Sattelrohr befestigte Gegenstände, wie beispielsweise Schlösser, Luftpumpen, Flaschenhalterungen etc., sollten Sie bereits im Vorfeld abmontiert haben. Denken Sie bei E-Bikes unbedingt an den Schlüssel zur Herausnahme des Akkus. Falls vorhanden, bitte auch den Ersatzakku mitbringen. Die Codierung von Carbon-Rahmen ist nicht möglich.

Pohlheim: Ermittlungserfolg nach Ansprechen von Kindern (Bezug zur Pressemeldung vom 14.09.2023)

Dank Zeugenhinweisen und umgehend eingeleiteten, polizeilichen Fahndungsmaßnahmen konnte das Kennzeichen des Fahrzeugs, aus dem heraus Kinder an einer Haltestelle in Holzheim angesprochen wurden, ermittelt werden. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass es sich um das Fahrzeug eines offiziell beauftragten Unternehmens handelt, welches tatsächlich Kinder in die Schule befördert. Ein neuer Fahrer sprach jedoch versehentlich die falsche Gruppe von Kindern an, es lag eine Verwechslung vor. Eine Gefahr oder Straftat lag somit zu keiner Zeit vor. Die Polizei bedankt sich für die zahlreichen Hinweise.

Gießen: Autos aufgebrochen

Unbekannte brachen seit Freitag (15.09.2023) mehrere geparkte Fahrzeuge im Stadtgebiet auf. In der Liebigstraße schlug ein Unbekannter die Seitenscheibe eines blauen Golfs ein. Wann genau die Tat stattfand und ob er etwas aus dem Fahrzeug mitnahm, ist noch unklar.

In der Wilhelmstraße schlug ein Dieb ebenfalls die Seitenscheibe eines grauen VW ein. Auch hier ist bisher nicht bekannt, ob der Dieb Beute machte und wann genau er zuschlug.

In der Hindemithstraße klaute ein Täter ein Radio aus einem Ford. Auch hier wurde zuvor eine Scheibe eingeschlagen.

Hinweise zu allen Fällen erbittet die Polizei unter 0641 7006-3555.

Gießen: Diebstahl von Baustelle

Metall entwendeten Diebe von einer Baustelle in der Carl-Franz-Straße. Vom Gelände einer Schule, das aufgrund von Baumaßnahmen mit einem Metallzaun umgeben ist, nahmen sie mehrere Metallbleche mit. Der Wert wird auf einen niedrigen fünfstelligen Eurobetrag geschätzt. Die Tat geschah im Zeitraum von Mitte Mai bis Montag (18.09.2023). Die Unbekannten müssen den Zaun weggezogen und die Bleche abtransportiert haben. Hierzu haben sie vermutlich ein Fahrzeug benutzt. Wem ist im Zeitraum etwas Verdächtiges auf dem Gelände aufgefallen? Die Polizei bittet um Hinweise unter 0641 7006-3555.

Gießen: Nach Parkrempler weggefahren

Im Wiesecker Weg kam es am Samstag (09.09.2023) gegen 19.50 Uhr zu einem Parkrempler. Eine Zeugin sah, wie ein weißer Kleintransporter mit Gießener Kennzeichen einen Schaden an einem geparkten weißen Ford verursachte. Anschließend fuhr der Verursacher davon, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Am Steuer soll ein bislang unbekannter Mann gesessen haben. Wer kann Angaben zum Fahrzeug oder dem Fahrer machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter 0641 7006-3755.

Rabenau/L3146: Motorradfahrer flüchtet nach Unfall

Ein unbekannter Motorradfahrer fuhr am Montag (18.09.2023) gegen 17.35 Uhr mit seiner Maschine die Landstraße von Rüddingshausen in Richtung Weitershain entlang. Ihm entgegen kam ein schwarzer Renault Espace. Im Bereich einer Kurve soll das Motorrad auf die Gegenfahrbahn geraten sein. Der Fahrer des Renault wich daraufhin aus und krachte in die Leitplanke. Der entstandene Schaden wird auf 5.000 Euro geschätzt. Der Motorradfahrer fuhr einfach weiter, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Das Motorrad soll grün gewesen sein, der Fahrer einen schwarzen Helm und blaue Jeans getragen haben. Die Polizei in Grünberg bittet um Zeugenhinweise unter 06401 9143-0.