Einbruchsdiebstahl aus Sportlerheim in Wabern: Polizei sucht Zeugen

Wabern

Tatzeit: Samstag, 16.09.2023, 23:05 Uhr bis Sonntag, 17.09.2023, 10:15 Uhr

Zwischen Samstag, dem 16.09.2023, 23:05 Uhr und Sonntag, dem 17.09.2023, 10:15 Uhr sind unbekannte Täter in Wabern in das Vereinsheim am Sportplatz im Reiherwaldweg eingebrochen. Die unbekannten Täter schlugen eine Fensterscheibe an der Gebäudefront des Vereinsheims ein und gelangten so in den Innenbereich. Im Anschluss wurden die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen durchsucht. Zusammenfassend erbeuteten die unbekannten Täter zwei Laptops, ein Mischpult mit Mikrofon, zwei JBL Musikboxen, einen Bollerwagen, einen Defibrillator der Marke HeartSine sowie diverse Getränke. Anschließend flüchteten die Täter vom Tatort. Ob sie das Diebesgut mit dem erbeuteten Bollerwagen abtransportierten, ist derzeit noch unklar.

Die entwendeten Gegenstände belaufen sich auf einen Betrag im unteren vierstelligen Bereich. Durch den Einbruch entstand ein Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich.

Die Polizeistation Fritzlar hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise auf die Täter oder den Verbleib des Diebesguts geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 05622/99660 bei der Polizei in Fritzlar zu melden.

Festnahme nach Fahrraddiebstahl

Homberg / Efze

Tatzeit: Sonntag, den 17.09.2023 um 13:52 Uhr

Der Versuch eines Täters, am Sonntagmittag den 17.09.2023 in der Straße „Am Rasen“ in Homberg – Mühlhausen ein Fahrrad zu entwenden, scheiterte und mündete in einer vorläufigen Festnahme. Um 13:52 Uhr hatte der Zeuge festgestellt, dass ein Kinderfahrrad der Marke Ghost vom Grundstück entfernt wurde. Umgehend machte sich dieser auf die Suche nach dem silber/roten Fahrrad. Dabei konnte er den mutmaßlichen Dieb auf der L3224 in Fahrtrichtung Homberg/Efze feststellen. Die hinzugerufenen Beamten der Polizeistation Homberg/Efze konnten den Tatverdächtigen in der Mühlhäuser Straße anhalten und vorläufig festnehmen. Gegen den 23-jährigen tatverdächtigen Mann aus dem Schwalm-Eder-Kreis wurde eine Anzeige wegen Diebstahls aufgenommen. Weiterhin wurde bei dem Tatverdächtigen eine erkennungsdienstliche Behandlung durchgeführt. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann entlassen. Das entwendete Fahrrad hat einen Wert von mehreren hundert Euro.

Die Polizeistation Homberg/Efze hat diesbezüglich die Ermittlungen gegen den tatverdächtigen Mann aufgenommen.

Alarmanlage schlägt Fahrraddieb in die Flucht: Polizei bittet um Hinweise auf Täter

Homberg / Efze

Tatzeit: Montag, den 18.09.2023 um 03:50 Uhr

Am Montag, den 18.09.2023 haben unbekannte Täter versucht ein E-Bike vom Wohnmobilstellplatz in der Waßmuthhäuser Straße in Homberg/Efze zu entwenden. Das Wohnmobil stand im hinteren Bereich des Stellplatzes an einer Hecke. Am Heck des Fahrzeuges war ein Träger mit zwei E-Bikes angebracht. Diese wurden durch die Eigentümer zusätzlich durch ein Spiralschloss und eine kabelgebundene Alarmanlage auf dem Träger gesichert.

Zur Tatzeit, gegen 03:50 Uhr, konnten die unbekannten Täter zunächst das Spiralschloss überwinden. Im Anschluss versuchten sie das Kabel der zusätzlichen Alarmsicherung zu entfernen. Durch die versuchte Manipulation wurde der Alarm ausgelöst. Der im Wohnmobil schlafende Besitzer wurde durch die ausgelöste Alarmanlage wach und begab sich umgehend nach draußen. Dort konnte er jedoch keine Täter mehr auffinden.

An den Schlössern entstand ein geschätzter Sachschaden von 150 Euro.

Die Polizeistation Homberg/Efze hat diesbezüglich die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise bitte unter Telefon 05681/774-0.

Zeugen zu Einbruch in Sportlerheim in Wabern – Zennern gesucht

Wabern – Zennern

Tatzeit: Donnerstag, 14.09.2023, 12:00 Uhr bis Freitag, 15.09.2023, 17:30 Uhr

Unbekannte sind in das Sportlerheim in der Straße „Am Sportplatz 1“ in Wabern-Zennern eingebrochen. Die unbekannten Täter schlugen ein Fenster des Vereinsheims ein und verschafften sich so Zutritt zu den Räumlichkeiten. Im Innenbereich brachen sie den Getränkekühlschrank auf und entwendeten eine Getränkekasse mit Bargeld. Anschließend flüchteten die unbekannten Täter vom Tatort. Durch den Einbruch entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 500,- Euro.

Die Polizeistation Fritzlar hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise bitte unter Telefon 05622/99660

Diebstahl eines E-Bike; Zeugen gesucht

Borken

Tatzeit: Freitag, 15.09.2023, 20:00 Uhr bis Samstag, 16.09.2023, 17:00 Uhr

In der Nacht von Freitag auf Samstag haben unbekannte Täter ein E-Bike in der Oberen Bergstraße 16 in Borken (Hessen) entwendet. Nach Angaben des Geschädigten wurde das Fahrrad vor der Haustür des Wohnhauses, mit einem Schloss gesichert, an einer Straßenlaterne abgestellt. Bei dem Fahrrad handelte es sich um ein E-Bike der Marke Conway in schwarz.

Das E-Bike hat einen Wert von mehreren tausend Euro. Die Polizeistation Homberg/Efze ermittelt.

Hinweise bitte unter Telefon 05681/774-0.

Sachbeschädigung auf dem Gelände einer Kindertagesstätte: Polizei sucht Zeugen

Schwalmstadt

Tatzeit: Donnerstag, 14.09.2023, 17:00 Uhr bis Freitag, 15.09.2023, 07:00 Uhr

Unbekannte haben in dem Zeitraum von Donnerstag auf Freitag mehrere Gegenstände, auf dem Gelände der Kindertagesstätte „Rappelkiste“ in Schwalmstadt, beschädigt. Dazu wurde zunächst die Umzäunung des Kindergartens überwunden. Im Anschluss beschädigten sie zwei Pfosten, die Aufhängung einer Nestschaukel, sowie eine Glastür. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von ca. 400 Euro.

Die Polizeistation Schwalmstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.