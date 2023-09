Korbach: Die Polizei-News

Frankenberg-Geismar – Unbekannte brechen bei Müllumladestation ein, Fluchtauto ausgebrannt

In der Zeit von Sonntagnachmittag (17. September) bis Montagmorgen (18. September) brachen unbekannte Täter in die Müllumladestation bei Geismar ein. Sie stahlen Werkzeuge. Auf der Flucht zündeten sie ein Auto an, welches vollständig ausbrannte.

Die Täter gelangten auf das Gelände der Entsorgungsanlage beim Frankenberger Stadtteil Geismar indem sie einen Zaun durchtrennten. Hier hebelten sie gewaltsam einen Container auf und entwendeten daraus Werkzeuge im Wert von etwa 1.000 Euro.

Bei der Tatortaufnahme am Montagmorgen stellten die Polizeibeamten einen ausgebrannten VW Golf fest, der auf einer angrenzenden Weide stand. Das Feuer war zu dem Zeitpunkt bereits aus, es erlosch offensichtlich von selbst.

Die Polizei geht davon aus, dass die unbekannten Täter mit dem Golf flüchten wollten, sich dabei aber festgefahren haben und das Auto daher anzündeten. Das völlig zerstörte Auto stellte die Polizei sicher, weitere Untersuchungen werden noch durchgeführt

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Frankenberg, Tel. 06451-72030.

Rosenthal – Einbrecher in Lager einer Baufirma

In der Nacht von Montag auf Dienstag brachen unbekannte Täter in eine Lagerhalle einer Baufirma in Rosenthal ein. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Täter begaben sich an die Lagerhalle in der Marburger Straße in Rosenthal. Hier hebelten sie gewaltsam Türen auf und konnte so in die Halle einsteigen. Aus der Halle entwendeten sie mehrere Werkzeuge, unter anderem einen Kompressor, ein Abdrückgerät und ein Kernbohrgerät, im Gesamtwert von mehreren tausend Euro. Die Täter konnten unerkannt flüchten.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Frankenberg, Tel. 06451-72030.