Bei Einsatz wegen Randalierers in Kleingartensiedlung: Streife wird zufällig auf Cannabispflanzen aufmerksam

Kassel-Harleshausen: Am gestrigen Montagnachmittag wurde die Kasseler Polizei gegen 16 Uhr wegen eines vermeintlichen Randalierers in eine Kleingartensiedlung im Kasseler Stadtteil Harleshausen gerufen. Wie sich vor Ort für die eingesetzten Streifen herausstellte, handelte es sich jedoch lediglich um private Streitigkeiten, bei denen sich die beiden Parteien inzwischen schon ohne die Polizei wieder geeinigt hatten. Allerdings mussten die Beamten dennoch tätig werden: Sie entdeckten rein zufällig auf dem Grundstück einer benachbarten Parzelle mehrere Cannabispflanzen. Die daraufhin angestellten Ermittlungen ergaben, dass diese Parzelle einem 41-Jährigen aus dem Schwalm-Eder-Kreis gehört. Ein Richter ordnete im weiteren Verlauf die Durchsuchung des Gartens sowie der Wohnung des Tatverdächtigen an. Dabei stellten die Beamten in dem Kleingarten sowie der dazugehörigen Hütte rund 60 Cannabispflanzen in einer Wuchshöhe von 30 bis 210 cm sowie rund 30 Gramm getrocknete Cannabisblüten sicher. Der 41-Jährige erschien während der Durchsuchung an seinem Kleingarten und wurde vorläufig festgenommen. Er muss sich nun wegen der illegalen Herstellung von Cannabis verantworten. Die weiteren Ermittlungen gegen ihn dauern an und werden beim Kommissariat 34 der Kasseler Kripo geführt.

Unbekannte stehlen Wohnmobil in Eschebergstraße: Polizei sucht Zeugen

Kassel-Harleshausen: Unbekannte Täter haben in der Nacht zum heutigen Dienstag in der Eschebergstraße in Kassel ein geparktes Wohnmobil gestohlen. Das Fahrzeug von Citroen, Typ Pössl EG/DF 003, Farbe „Golden White“, im Wert von ca. 50.000 Euro war nach derzeitigem Ermittlungsstand zwischen dem gestrigen Montag, 21:00 Uhr, und dem heutigen Dienstag, 9:45 Uhr, gestohlen worden. Wie die Täter bei dem Diebstahl genau vorgingen, ist derzeit noch unklar. Die sofort eingeleitete europaweite Fahndung nach dem gestohlenen Wohnmobil verlief bislang ohne Erfolg.

Die weiteren Ermittlungen werden nun von den Beamten des für Kraftfahrzeugdiebstähle zuständigen Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die im Tatzeitraum oder in den vergangenen Tagen in der Eschebergstraße verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben und Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 – 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Bei Hannover gestohlenes auffälliges Wohnmobil in Kassel gefunden: Polizei sucht unbekannte Autofahrerin als Zeugin

Hannover / Kassel: Ein am Wochenende in Langenhagen bei Hannover gestohlenes auffälliges Wohnmobil ist am heutigen Dienstagmorgen im Kasseler Stadtteil Brasselsberg gefunden worden.

Am heutigen Dienstagmorgen meldete sich gegen 8 Uhr nun ein Anwohner aus dem Stadtteil Brasselsberg bei der Kasseler Polizei, da in der Straße „Am Hahnen“ ein querstehendes Wohnmobil die Straße blockiere. Wie die eingesetzte Streife des Polizeireviers Süd-West feststellte, handelte es sich bei dem dort stehenden Fahrzeug um das in Hannover gestohlene auffällige Citroen-Wohnmobil, an dem inzwischen jedoch andere, mutmaßlich gefälschte Kennzeichen angebracht worden waren. Das Fahrzeug wurde sichergestellt. Warum es dort zurückgelassen wurde, ist derzeit noch unklar. Wie der Mitteiler, der die Polizei rief, den Beamten vor Ort schilderte, habe er keine Personen mehr an dem Wohnmobil gesehen. Aber es habe ihn eine unbekannte blonde Frau angesprochen, die angab, sie habe zuvor einen Mann von dem Wohnmobil in Richtung Pangesweg wegrennen sehen. Diese mutmaßliche Zeugin war bei Eintreffen der Streife nicht mehr vor Ort. Die Frau soll einen schwarzen Mercedes gefahren haben.

Die Kriminalpolizei in Kassel sucht nun nach dieser unbekannten mutmaßlichen Zeugin sowie weiteren Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können. Die Frau oder weitere Zeugen werden geben, sich unter Tel. 0561 – 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden. Die Ermittlungen zu diesem Fall werden bei dem für Kraftfahrzeugdiebstähle zuständigen Kommissariat 21/22 der Kasseler Kripo geführt.

Ermittler der Unfallfluchtgruppe bitten zu zwei Unfällen mit Verletzten in Kassel um Hinweise auf Verursacher

Kassel: Gleich zweifach ereigneten sich in der vergangenen Woche in Kassel Verkehrsunfälle, bei denen Beteiligte verletzt wurden und die mutmaßlichen Verursacher von der Unfallstelle flüchteten. Da die Ermittlungen der Polizei bislang in beiden Fällen nicht zur Identifizierung der geflüchteten Fahrer führten, suchen die zuständigen Ermittler der Unfallfluchtgruppe nun nach Zeugen, die weitere Hinweise geben können.

Fahrradfahrer am Mittwoch in Ludwig-Mond-Straße leicht verletzt

Der erste der beiden Unfälle ereignete sich am Mittwochmorgen (13.09.2023), gegen 6 Uhr, in der Ludwig-Mond-Straße. Ein 31-Jähriger aus Kassel war mit seinem Mountainbike in Richtung Frankfurter Straße unterwegs und fuhr auf dem rechten Fahrstreifen. Etwa in Höhe der Feerenstraße überholte der Fahrer eines grauen VW den Fahrradfahrer, wobei der Pkw den Lenker des Rads streifte. Der 31-Jährige geriet dadurch ins Schlingern, kam zu Fall und verletzt sich am Knie. Zudem wurde sein Mountainbike beschädigt. Der Fahrer des grauen VW war jedoch weitergefahren, ohne sich um den gestürzten Radfahrer zu kümmern. Es soll sich um einen etwa 25 bis 35 Jahre alten Mann mit mitteleuropäischem Aussehen gehandelt haben.

Autofahrerin weicht Fahrradfahrerin aus und stößt mit Bus zusammen

Der zweite der beiden Unfälle ereignete sich am Donnerstagmorgen (14.09.2023), gegen 8:20 Uhr, an der Kreuzung Kölnische Straße / Querallee. Eine 35 Jahre alte Frau aus Kassel war mit ihrem 2er BMW auf der Kölnischen Straße stadteinwärts unterwegs. An der Kreuzung zur Querallee war sie nach Zeugenangaben von einer ebenfalls geradeaus fahrenden Radfahrerin geschnitten worden, sodass sie nach links ausweichen musste, um einen Zusammenstoß mit dieser zu verhindern. Bei dem Ausweichmanöver war die Autofahrerin jedoch mit einem links neben ihr fahrenden Linienbus, der gerade nach links in die Schenkendorfstraße abbog, seitlich zusammengestoßen. Dabei zog sich die 35-Jährige leichte Verletzungen zu und wurde von Rettungskräften anschließend zur weiteren Behandlung in ein Kasseler Krankenhaus gebracht. An ihrem BMW war ein Schaden von ca. 6.000 Euro entstanden. Der Wagen musste abgeschleppt werden. Der Linienbus war ebenfalls beschädigt worden. Hier wird der Schaden auf etwa 5.000 Euro beziffert. Zu der Fahrradfahrerin, die nach dem Unfall in Richtung Innenstadt weitergefahren war, liegt bislang folgende Beschreibung vor: Die Frau soll etwa 40 Jahre alt sein, schulterlanges dunkelblondes Haar mit Locken haben und zur Unfallzeit eine braune Jacke getragen haben.

Zeugen, die möglicherweise einen der beiden Unfälle beobachtet haben und den Ermittlern der Unfallfluchtgruppe weitere Hinweise auf die bislang unbekannten mutmaßlichen Verursacher geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 – 9100 bei der Polizei in Kassel.

Bekämpfung des Fahrraddiebstahls: Kasseler Polizei veröffentlicht Liste aktuell sichergestellter Fahrräder im Internet und sucht Eigentümer

Stadt und Landkreis Kassel: Die Kasseler Polizei hat zur Bekämpfung des Fahrraddiebstahls in diesem Jahr eine spezielle Organisationsform, die BAO Mars, ins Leben gerufen. Die BAO (steht für Besondere Aufbauorganisation) soll unter anderem dem signifikanten Anstieg von Fahrraddiebstählen entgegenwirken und führt dazu eine Vielzahl von schwerpunktmäßigen Kontrollaktionen durch. Im Rahmen dieser Kontrollen und der umfangreichen Ermittlungen gegen Diebesbanden stellt die Polizei regelmäßig auch Fahrräder sicher, die am Ende aus verschiedenen Gründen keinem Eigentümer zugeordnet werden können. So lässt sich häufig nicht klären, ob ein Rad gestohlen wurde, sodass der mutmaßliche Dieb oder Hehler am Ende möglicherweise einfach so davonkommt und im schlimmsten Fall das sichergestellte Rad zurückerhält.

Um sichergestellte Fahrräder schnellstmöglich ihren rechtmäßigen Eigentümerinnen und Eigentümern zurückgeben, gestohlene Fahrräder einer Straftat zuordnen und dadurch Fahrraddiebe dingfest machen zu können, veröffentlicht die Kasseler Polizei nun im Internet regelmäßig eine Liste mit aktuell sichergestellten Fahrrädern, die bislang keinem Eigentümer zugeordnet werden konnten.

Diese Liste steht unter https://k.polizei.hessen.de/1707929748 zum Download bereit.

Die Polizei bittet Eigentümerinnen und Eigentümer, die ihr Fahrrad in der Liste wiedererkennen, sich werktags in der Zeit von 9 – 15 Uhr unter den in der Liste für das jeweilige Fahrrad aufgeführten Kontaktdaten zu melden.