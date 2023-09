Schussabgaben in Johannesberg, Harmerz und Zirkenbach geklärt – Polizei nimmt drei Tatverdächtige fest und stellt Waffen sicher

Fulda. In der Nacht vom 8. auf den 9. September wurden durch Anwohner der Fuldaer Stadtteile Johannesberg und Harmerz Schussgeräusche wahrgenommen und der Polizei über Notruf gemeldet. Unmittelbar entsandte Streifen der Polizei Fulda konnten in diesem Zusammenhang zunächst keine entsprechenden Feststellungen machen.

Später eingehende Hinweise ergaben, dass sowohl eine Scheibe einer Schule in Johannesberg, als auch ein Straßenverkehrsschild in der Ortslage von Harmerz mit offensichtlich scharfer Munition mehrfach beschossen und hierdurch beschädigt worden waren. Ebenso war ein Hochbehälter in der Nähe des Stadtteils Zirkenbach beschossen worden.

Durch intensive Ermittlungen der Kriminalpolizei Fulda konnte Tatverdacht gegen drei Personen – im Alter zwischen 20 und 23 Jahren – begründet werden. Für deren Wohnungen wurden über die Staatsanwaltschaft Fulda Durchsuchungsbeschlüsse beim Amtsgericht Fulda erwirkt, die in den frühen Morgenstunden des 15. September in Fuldaer Stadtteilen – unterstützt durch Kräfte der Bereitschaftspolizei und des Polizeipräsidiums Nordhessen – vollstreckt wurden.

In diesem Zusammenhang trafen die Beamtinnen und Beamte die Personen an und nahmen diese fest. Außerdem wurden drei Schusswaffen, mehrere hundert Schuss Munition sowie geringe Mengen Betäubungsmittel sichergestellt.

Weitere Ermittlungen ergaben, dass die Beschuldigten die Objekte nach derzeitigen Erkenntnissen aus Leichtsinn und Abenteuerlust – in fehlendem Bewusstsein der Gefährlichkeit ihres Handelns – beschossen hatten. Nach aktuellem Kenntnisstand bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefährdung für unbeteiligte Dritte.

Die drei Tatverdächtigen wurden nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Fulda nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen und müssen sich nun wegen Verstößen gegen das Waffen- und Betäubungsmittelgesetz sowie Sachbeschädigung verantworten.

Verkehrsunfallflucht

Bebra. Im Zeitraum vom 16. September, 12 Uhr, bis 18. September, 13 Uhr, stand ein grüner Ford Fiesta auf einem Parkplatz in der Marie-Juchacz-Straße. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte das Fahrzeug vermutlich beim Ausparken und entfernte sich sodann unerlaubt von der Unfallstelle. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 600 Euro. Der Verursacher entfernte sich dann unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise erbeten unter 06623/937-0.

Einbruch in mehrere Fahrzeuge

Breitenbach a. Herzberg. Insgesamt vier Fahrzeuge auf einer Baustelle im Bereich der Autobahn – zwischen dem Hattenbacher Dreieck und der Anschlussstelle Alsfeld Ost – wurden in der Zeit von Freitag (15.09.) bis Montag (18.09.) Ziel unbekannter Täter. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen schlugen die Täter je eine Scheibe von zwei Walzen ein und bauten Steuerknüppel aus. Außerdem entwendeten die Langfinger eine außen am Fahrzeug befindliche Halterung sowie die Elektronik eines Asphaltfertigers. Auch ein viertes Baustellenfahrzeug gingen die Unbekannten an, jedoch ohne etwas zu stehlen. Das Diebesgut hat einen Wert von etwa 1.000 Euro. Zudem entstand Gesamtsachschaden von rund 2.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Stromkabel gestohlen

Grebenhain. Circa 30 Meter Starkstromkabel stahlen Unbekannte von einer Baustelle in der Waaggasse. Das Diebesgut hat einen Wert von rund 400 Euro. Der Diebstahl wurde am Montagmorgen (18.09.) festgestellt. Eine genau Tatzeit ist aktuell nicht bekannt. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Steuergerät gestohlen

Homberg (Ohm). Das Steuergerät eines Beschickers stahlen Unbekannte zwischen Donnerstag (14.09.) und Montag (18.09.) von einer Baustelle im Bereich der Rülfenröder Straße in Maulbach. Der genaue Wert des Diebesguts sowie die Höhe des entstandenen Sachschadens ist momentan noch unklar. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Parkhaus

Hünfeld. Unbekannte brachen zwischen Samstagabend (16.09.) und Montagmorgen (18.09.) in ein Parkhaus in der Josefstraße ein. Dort stahlen die Täter Werkzeug und Bargeld aus Parkautomaten. Es entstand rund 400 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl auf Baustelle

Neuhof. Von einer Baustelle in der Straße „In der Eller“ im Ortsteil Dorfborn stahlen Unbekannte zwischen dem 13. September und dem 18. September eine Rüttelplatte im Wert von mehreren tausend Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Vereinsheim

Fulda. In der Nacht zu Donnerstag (14.09.) wurde ein Vereinsheim im Landwehrweg zum Ziel Unbekannter. Die Täter hebelten eine Tür auf, um ins Gebäude zu gelangen. Dort stahlen sie alkoholische Getränke und einen Akkuschrauber im Gesamtwert von rund 250 Euro und flüchteten im Anschluss unerkannt. Es entstand etwa 300 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Akku gestohlen

Flieden. Unbekannte brachen in der Nacht zum 11. September in eine Garage im Michelsfeld ein und stahlen einen E-Bike-Akku des Herstellers Bosch im Wert von rund 500 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Verkehrsmeldungen der Polizeistation Bad Hersfeld

Bad Hersfeld – Am Freitag, 15.09.2023, gegen 09:24 Uhr, befuhr ein 47jähriger Lkw-Fahrer aus Fuldatal mit seiner Sattelzugmaschine von der Hainstraße kommend auf die Hochbrücke stadtauwärts. Eine 42jährige Fahrerin eines Seat aus Bad Hersfeld befuhr die B 324 in Richtung Picasso-Kreuzung auf dem linken von zwei Fahrspuren. Der Lkw-Fahrer wechselte auf der Hochbrücke die Fahrspur, übersah den Pkw, sodass es zur Kollision kam. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 3000 Euro.

Bad Hersfeld – Am Sonntag, 17.09.2023, gegen 14:30 Uhr, befuhr ein 27jähriger Kradfahrer aus Kassel die L 3336 aus Richtung Beenhausen kommend in Richtung Wüstefeld. In einer Linkskurve rutschte er mit dem Krad weg und stürzte. Er wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Das Krad musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 3000 Euro.

Bad Hersfeld – Am Sonntag, 17.09.2023, gegen 05:05 Uhr, befuhr ein zunächst unbekannter Fahrzeugführer die Georg-August-Moeller-Straße in Richtung Alter Kirchweg. In Höhe Hausnummer 90 streifte er einen dort rechtsseitig geparkten Renault Clio einer Fahrerin aus Bad Hersfeld. Das Fahrzeug wurde durch den Aufprall frontseitig gegen eine Straßenlaterne geschoben und erheblich beschädigt. Der Verursacher meldete sich später bei der Fahrerin. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 5000 Euro.

Bad Hersfeld – Am 17.09.2023, gegen 16:15 Uhr, befuhr ein 62jähriger Kradfahrer aus Haunetal die B 62 zwischen Bad Hersfeld und Asbach. Im Bereich des Kreisverkehrs kam er infolge nicht angepasster Geschwindigkeit zu Fall. Er blieb unverletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 4000 Euro.

Bad Hersfeld – Am Sonntag, 17.09.2023, gegen 22:15 Uhr, befuhr ein unbekannter Fahrzeugführer eines VW Polo die Kiefernallee in Richtung Innenstadt. Er kam nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr den Bordstein, stieß gegen ein dort stehendes Verkehrszeichen und fuhr anschließend über die angrenzende Wiese weiter, im weiteren Verlauf kam er zurück auf die Fahrbahn und blieb quer zur Fahrbahn stehen. Aus dem Fahrzeug stiegen laut einem Zeugen, der kurz darauf an der Unfallstelle eintraf, 5-6 Personen aus. Nach kurzer Zeit kamen drei Fahrzeuge, in die die Personen einstiegen und fuhren in Richtung Stadtmitte davon. Bei den Fahrzeugen soll es sich um einen dunklen BMW, einen silbernen Mercedes und einen VW Polo gehandelt haben. Angaben zu Kfz-Kennzeichen konnte der Zeuge nicht machen. Aus dem verunfallten Polo stiegen zwei Personen aus, die bei Eintreffen der Streife noch vor Ort waren. Da die Fahrereigenschaft nicht geklärt werden konnte, wurde der Pkw zwecks Spurensicherung sichergestellt und abgeschleppt. Die ausgelaufenen Betriebsstoffe wurden durch den Abschleppdienst gebunden. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 3100 Euro. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de in Verbindung zu setzen.