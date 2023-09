Homburg v.d.H.: Die Polizei-News

Trickdieb in Oberursel erfolgreich,

Oberursel, Königsteiner Straße, Montag, 18.09.2023, 12:30 Uhr

(da)Ein dreister Trickdieb hat am Montag eine Rentnerin in Oberursel um mehrere Hundert Euro gebracht. Der bislang Unbekannte passte die Seniorin gegen 12:30 Uhr an ihrer Wohnanschrift in der Königsteiner Straße ab. Durch seine direkte, aber auch energische Ansprache erweckte er bei der Hausbewohnerin den Eindruck, ein Handwerker zu sein, weshalb sie ihn in ihr Haus ließ, damit er „die Lampen überprüfen“ könne. Nachdem der vermeintliche Handwerker seine Arbeit verrichtet hatte und davongezogen war, stellte die Bewohnerin fest, dass mehrere Hundert Euro aus ihrer Wohnung fehlten. Bei dem Trickdieb soll es sich um einen 40-50 Jahre alten Mann gehandelt haben. Er sei 1,70 Meter groß, von kräftiger Statur und habe dunkle Kleidung sowie eine dunkle Mütze getragen. Außerdem habe er Deutsch mit einem nicht näher bestimmbaren Akzent gesprochen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

Hund schlägt Räuber in die Flucht,

Oberursel, Rathausplatz, Montag, 18.09.2023, 23:20 Uhr

(da)Ein Hund hat am Montagabend in der Innenstadt von Oberursel einen Raub verhindert. Ein 30-jähriger Mann war gegen 23:20 Uhr mit seinem Hund in der Innenstadt spazieren. Als er sich auf dem Rathausplatz befand, sei ein Mann auf ihn zugekommen. Der Unbekannte habe einen spitzen, nicht näher identifizierbaren Gegenstand gezückt und den Hundebesitzer aufgefordert, ihm sein Bargeld auszuhändigen. Daraufhin habe dessen Hund jedoch angefangen zu bellen, was den Räuber in die Flucht geschlagen habe. An das Bargeld kam er nicht heran. Der Unbekannte wurde später als männlich, etwa 20 bis 30 Jahre alt und etwa 1,80 Meter groß beschrieben. Er hatte eine Halbglatze mit kurzen Haaren und trug ein weißes T-Shirt sowie eine graue Jogginghose. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (06172) 120-0 entgegen.

Werkzeugdiebstahl auf Baustelle,

Bad Homburg, Kapersburgweg, Freitag, 15.09.2023, 16:00 Uhr bis Montag, 18.09.2023, 08:30 Uhr

(da) Am vergangenen Wochenende brachen unbekannte Täter in eine Baustelle in Bad Homburg ein und entwendeten diverse Werkzeuge. Dazu betraten sie zunächst unberechtigt das Gelände im Kapersburgweg und verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einem Container. Dort nahmen sie diverse Baustellengeräte und Werkzeuge im Wert von rund 2.500 Euro an sich und flüchteten anschließend unerkannt. Aufgrund der Größe der Werkzeuge müssen die Täter zum Abtransport ein Fahrzeug benutzt haben. Die Kriminalpolizei nimmt daher sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

Eingangstür eines Friseurgeschäfts eingeschlagen, Oberursel/Stierstadt, Zimmersmühlenweg, Samstag, 16.09.2023, 12:30 Uhr bis Montag, 18.09.2023, 11:30 Uhr

(da)Unbekannte haben in der Zeit von Samstag, 12:30 Uhr, bis Montag, 11:30 Uhr, die Eingangstür eines Friseurgeschäfts in Stierstadt eingeschlagen. Wie die Vandalen den Glaseinsatz der Tür des Geschäfts im Zimmersmühlenweg zerstörten, ist noch unklar. Da auch keine Hinweise auf die Täter vorliegen, bittet die Polizeistation Oberursel unter der Rufnummer (06171) 6240-0 um Hinweise aus der Bevölkerung.