Wiesbaden: Die Polizei-News

Personelle Verstärkung des 1. Polizeireviers in Wiesbaden – Eine Streife mehr auf der Straße

Wiesbaden (ots) – Wiesbaden, 1. Polizeirevier, 19.09.2023, 10.00 Uhr,

(pl)Im August wurde das 1. Polizeirevier in Wiesbaden mit zusätzlichen

Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten personell verstärkt, sodass nicht wie zuvor

vier, sondern nun fünf Streifen rund um die Uhr für die Bürgerinnen und Bürger

in der Innenstadt unterwegs sind.

Zu diesem freudigen Anlass hatten am heutigen Tag Polizeipräsident Felix

Paschek, der Leiter der Polizeidirektion Wiesbaden, Thomas Cäsar, sowie Thomas

Wichter, Leiter des 1. Polizeireviers eingeladen. Neben den Grußworten des

Stadtverordnetenvorstehers, Herrn Dr. Obermayr erläuterten Herr Paschek und Herr

Wichter die Hintergründe des personellen Zuwachses sowie die Vorteile der

zusätzlichen Streife.

Eine Streife mehr, das heißt zwei Mitarbeitende als Streifenteam in einem

Dienstfahrzeug, was sich zunächst vielleicht nach nicht viel anhört. Doch um

zwei zusätzliche Polizistinnen oder Polizisten dauerhaft und rund um die Uhr auf

die Straße zu bringen, war die Zuweisung von zehn zusätzlichen Planstellen

erforderlich. So wurden alle Dienstgruppen des 1. Polizeireviers mit zwei

zusätzlichen Stellen gestärkt und zusätzlich Umstrukturierungen vorgenommen.

Möglich war dies durch die Zuweisung zusätzlicher Planstellen an das

Polizeipräsidium Westhessen im Rahmen der sog. Sicherheitspakete der Hessischen

Landesregierung. Seit 2015 erhalten die hessischen Polizeibehörden im Rahmen der

Sicherheitspakete zusätzliche Planstellen im Polizeivollzug. So hat das

Polizeipräsidium Westhessen seitdem über 200 zusätzliche Stellen zugewiesen

bekommen.

Neben dem 1. Polizeirevier wurden auch die Polizeistation Oberursel sowie die

Polizeistation Hofheim mit einer zusätzlichen Streife rund um die Uhr gestärkt.

Polizeipräsident Felix Paschek freute sich sehr über die Verstärkung und brachte

es in seiner Rede auf den Punkt: „Die Gewährleistung der Sicherheit im

öffentlichen Raum – grade in den innerstädtischen Bereichen – ist dem

Polizeipräsidium Westhessen ein zentrales Anliegen. Ich freue mich sehr darüber,

dass wir mit dieser starken Personalzuweisung die Polizeipräsenz in Wiesbaden

weiter erhöhen können.“

Aufgrund des urbanen Raumes und der zentralen Lage in der Innenstadt ist das 1.

Polizeirevier neben der täglichen Arbeit in Sachen Prävention und

Kriminalitätsbekämpfung vor vielfältige weitere Herausforderungen gestellt. Die

Menschen in Wiesbaden wünschen sich eine sichtbare Präsenz der Polizei. Hier

setzt die personelle Verstärkung mit der fünften Streife direkt an.

So betonte der Leiter des 1. Polizeirevier Thomas Wichter in seinen

Ausführungen: „Meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter samt Leitung verstehen

sich in erster Linie als Schutzfrauen und Schutzmänner der gesamten

Polizeidirektion Wiesbaden. Die Hilfe für die Bürgerinnen und Bürger endet in

Wiesbaden an keiner Reviergrenze. Somit kommt die zusätzliche Streife allen

Wiesbadenerinnen und Wiesbadenern zugute.“

Konkret bedeutet die Verstärkung unter anderem eine höhere polizeiliche Präsenz

zu jeder Uhrzeit, die Möglichkeit größerer und intensiverer Kontrollen, kürzere

Wartezeiten bei Anzeigenaufnahmen und wie erläutert eine noch schnellere

Unterstützung sämtlicher Reviere bei akuten Einsatzlagen. Darüber hinaus ist die

zusätzliche Streife gezielt für konzeptionelle Maßnahmen, wie beispielsweise

„Sicheres Wiesbaden“ einsetzbar. Eine Streife mehr bedeutet auch einen engeren

Austausch mit Bürgerinnen und Bürgern. Dieser Austausch ist ein wichtiger

Bestandteil der Fußstreifen der Kolleginnen und Kollegen.

Dank der Zusatzstreife war es dem 1. Revier seit August neben den alltäglichen

Herausforderungen beispielsweise möglich, 18 Fußstreifen und acht Kontrollen in

der Waffenverbotszone durchzuführen. Darüber hinaus führte die proaktive

Sichtung der Videoschutzanlage zu direkter Intervention bei sich anbahnenden

Streitigkeiten.

Zusammenfassend bedeutet die personelle Verstärkung des 1. Polizeireviers einen

Mehrwert für alle in Wiesbaden lebenden Bürgerinnen und Bürger.

Person mit Gaspistole in Berufsschule, Wiesbaden,

Hermannstraße, Montag, 18.09.2023, 13:00 Uhr

(da)In Wiesbaden ist am Montagmittag eine Person festgenommen worden, die zuvor

mit einer Schusswaffe in einer Berufsschule gesehen worden war. Gegen 13:00 Uhr

wurde der Polizei eine verdächtige Person gemeldet, die sich auf dem Gelände

einer Berufsschule in der Hermannstraße aufhalten und soeben eine Schusswaffe

gezeigt haben soll. Die alarmierten Polizeikräfte konnten die Person, einen

23-jährigen Schüler, schnell ausfindig machen und festnehmen. Bei der gemeldeten

Waffe handelte es sich um eine Gaspistole, die der junge Mann in einer

Umhängetasche mit sich führte. Die Waffe wurde sichergestellt. Darüber hinaus

durchsuchte die Polizei die Wohnung des nunmehr Beschuldigten. Dort konnten

jedoch keine weiteren Waffen gefunden werden. Den 23-Jährigen erwartet nun ein

Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Waffenbesitzes.

Herumgepöbelt und Widerstand geleistet, Wiesbaden, Luisenplatz, Montag,

18.09.2023, 17:30 Uhr

(da) Für einen pöbelnden jungen Mann endete der Tag am Montag im

Polizeigewahrsam. Gegen 17:30 Uhr wurde der Polizei ein Mann gemeldet, der am

Louisenplatz mehrere Passanten anpöbeln, bedrohen und beleidigen würde. Als die

Einsatzkräfte den 23-Jährigen antrafen und einer Kontrolle unterzogen, konnte er

seine Aggressionen auch hier nicht zurückhalten und setzte seine Beleidigungen

nun in Richtung der Beamtinnen und Beamten fort. Schlussendlich sollte es für

ihn deshalb in den Polizeigewahrsam gehen, wobei er sich gegen seine Festnahme

wehrte und mehrfach in Richtung der Einsatzkräfte trat, die jedoch nicht

verletzt wurden. Seine Ingewahrsamnahme konnte er hierdurch auch nicht

verhindern.

Einbrecher entwenden Schmuck und Porzellan, Wiesbaden, Kröckelbergstraße,

festgestellt am 18.09.2023

(da)Einbrecher erbeuteten in den vergangenen Tagen in Wiesbaden diversen Schmuck

und Porzellan. Am Montagabend mussten die Verantwortlichen eines derzeit

unbewohnten Einfamilienhauses in der Kröckelbergstraße feststellen, dass in

dieses eingebrochen worden war. Unbekannte Täter hatten sich in den vergangenen

Tagen gewaltsam Zutritt zu den Wohnräumen verschafft und dort diversen Schmuck

sowie Porzellan entwendet. Anschließend flüchteten die Einbrecher unerkannt über

den Wintergarten. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt

Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Zwei Einbrüche in Bürogebäude,

Wiesbaden, Bahnhofstraße, Sonntag, 17.09.2023, 13:40 Uhr bis Montag, 18.09.2023,

07:20 Uhr, Wiesbaden, Kaiser-Friedrich-Ring, Sonntag, 17.09.2023, 13:40 Uhr bis

Montag, 18.09.2023, 07:20 Uhr

(da) Unbekannte Täter sind am vergangenen Wochenende in zwei Bürogebäude in

Wiesbaden eingebrochen. Vermutlich zwischen Sonntagmittag und Montagmorgen

verschafften sich die Einbrecher unbefugt Zutritt zu einem Gebäude in der

Bahnhofstraße. Hier hebelten sie die Eingangstüren einer Arztpraxis, einer

Anwaltskanzlei und einer Vermögensberatung auf, um in den jeweiligen Büros auf

Beutezug zu gehen. Hier waren sie jedoch nicht erfolgreich. Bislang ist kein

Diebesgut bekannt. So blieb es bei einem Sachschaden von über tausend Euro. In

unmittelbarer Nähe, am Kaiser-Friedrich-Ring, kam es im gleichen Zeitraum zu

einem weiteren Einbruch in ein Bürogebäude. Hier waren zwei Büroräume das Ziel

der Einbrecher. Wie im erstgenannten Fall hebelten die Unbekannten die

Eingangstüren auf, um anschließend ebenfalls erfolglos auf Beutezug zu gehen und

somit auch hier lediglich einen Sachschaden von über tausend Euro zu

hinterlassen. Da bislang keine Hinweise auf die Täter vorliegen, bittet die

Kriminalpolizei um Hinweise aus der Bevölkerung unter der Rufnummer (0611)

345-0.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Starkstromkabel von Baustelle entwendet, Geisenheim,

Nothgottesstraße, Samstag, 16.09.2023, 15:00 Uhr bis Montag, 18.09.2023, 07:00

Uhr

(da)Unbekannte haben am Wochenende ein Starkstromkabel von einer Baustelle in

Geisenheim entwendet. Zwischen Samstag, 15:00 Uhr und Montag, 7:00 Uhr

verschafften sich die Unbekannten unberechtigt Zutritt zum Gelände einer

Hochschule. Dort entwendeten sie eine etwa 450 Kilogramm schwere

Starkstromkabeltrommel im Wert von rund 2.500 Euro. Anschließend entkamen die

Diebe unerkannt. Aufgrund der Größe und des Gewichts des Diebesguts ist davon

auszugehen, dass die Täter ihre Beute mit einem Fahrzeug abtransportiert haben.

Hinweise nimmt die Polizeistation Rüdesheim unter der Rufnummer (06722) 9112-0

entgegen.

Drei weitere Pkw in Idstein aufgebrochen, Idstein, Cunoweg, Sonntag,

17.09.2023, 22:00 Uhr bis Montag 18.09.2023, 06:30 Uhr

(da) Bereits gestern berichtete die Polizei über drei aufgebrochene Pkw am

Bahnhof Wördorf in Idstein, heute kamen drei weitere Autoaufbrüche hinzu.

Zwischen Sonntagabend und Montag, 06:30 Uhr schlugen Unbekannte auch im Cunoweg

die Seitenscheiben von drei Pkw ein und durchwühlten die Innenräume. Auch in

diesen Fällen blieb es bislang bei Sachschäden, entwendet wurde nichts. Die

Polizeistation Idstein hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter

der Rufnummer (06126) 9394-0 entgegen.

Steinewerfer beschädigen Pkw,

B42 bei Geisenheim, Montag, 18.09.2023, 19:10 Uhr

(da)Steinewerfer haben am Montag auf der B42 bei Geisenheim ein vorbeifahrendes

Fahrzeug beschädigt. Gegen 19:10 Uhr war ein BMW auf besagter Bundesstraße

unterwegs, als seine Windschutzscheibe durch herabfallende Steine beschädigt

wurde. Ersten Ermittlungen zufolge soll der Fahrer des BMW zwei bis drei Kinder

auf einer Brücke über die B42 gesehen haben, die für die Steinwürfe in Frage

kommen. Weitere Hinweise liegen nicht vor. Die Polizei weist nochmals

ausdrücklich darauf hin, dass derartige Steinwürfe ein erhebliches Risiko für

alle Verkehrsteilnehmenden darstellen. Aus diesem Grund wurde eine Strafanzeige

wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen. Zeuginnen und

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Rüdesheim unter der Rufnummer

(06722) 9112-0 in Verbindung zu setzen.

Fensterscheibe von Schulturnhalle eingeworfen, Eltville-Erbach, Ringstraße,

Freitag, 15.09.2023, 08:30 Uhr bis Montag, 18.09.2023, 08:00 Uhr

(da)Einen Schaden von mehreren Hundert Euro richteten Vandalen zwischen Freitag

und Montag an einer Schulturnhalle in Eltville-Erbach an. Zwischen Freitag- und

Montagmorgen wurden die Fensterscheiben der Turnhalle einer Grundschule in der

Ringstraße mutwillig beschädigt. Hinweise nimmt die Polizeistation Eltville

unter der Telefonnummer (06123) 9090 – 0 entgegen.

Leichtverletzte nach Unfall bei Idstein, L 3274 bei Idstein, Montag,

18.09.2023, 16:50 Uhr

(da)Am Montagnachmittag ereignete sich auf der L 3274 bei Idstein ein

Verkehrsunfall. Gegen 16:50 Uhr fuhr ein Transporter von der A3 aus Richtung

Frankfurt kommend in Richtung Idstein. An der Einmündung zur L 3274 wollte er

nach links in Richtung Niederauroff abbiegen. Gleichzeitig befuhr eine

36-jährige Frau mit ihrem VW Golf die L 3274 von Niederauroff kommend in

Richtung Idstein. Beim Abbiegen übersah der Fahrer des Transporters die

vorfahrtsberechtigte Golffahrerin und es kam zum Unfall. Aufgrund des hohen

Sachschadens waren beide Fahrzeuge nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit.

Der Fahrer des Transporters wurde nicht verletzt. Die Golffahrerin wurde mit

leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.