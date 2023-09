Bergstrasse

Geparktes Fahrzeug beschädigt und von der Unfallstelle geflüchtet

Lampertheim (ots) – Am Dienstag (19.09.) zwischen 10:00 Uhr und 11:50 Uhr, kam

es an der Örtlichkeit „Domgasse“ zu einer Verkehrsunfallflucht. Beschädigt wurde

ein grüner Hyundai i20, der dort ordnungsgemäß auf einem Parkplatz hinter dem

Dom abgestellt war. Der Sachschaden beträgt ca. 2000 Euro. Zeugen, die Angaben

zum Unfallhergang, oder zum Unfallverursacher machen können, werden gebeten sich

unter der Tel.: 06206/ 9440-0 bei der Polizei in Lampertheim-Viernheim zu

melden.

Heppenheim: Acht Blutentnahmen nach Kontrollen / Polizei stoppt 82 Fahrzeuge / 7.800 Euro Sicherheitsleistung erhoben

Heppenheim (ots) – Polizeistreifen haben während einer mehr als vierstündigen

Kontrollstelle am Montagnachmittag (18.9.) insgesamt 116 Personen kontrolliert

und sieben Autofahrer sowie eine Fahrzeugführerin wegen des Verdachts des

Fahrens unter Drogeneinfluss vorläufig festgenommen. Bei dem Einsatz zwischen

13.15 Uhr und 17.30 Uhr am Europakreisel in Heppenheim stoppten die

Polizeikräfte 82 Fahrzeuge. Schwerpunkt der Kontrolle waren insbesondere

alkoholisierte und berauschte Verkehrsteilnehmer.

Bei insgesamt vier Autofahrern reagierte ein Drogentest positiv auf THC, einmal

positiv auf Kokain. Darunter befanden sich zwei 36 und 37 Jahre alte Männer. Auf

der Zufahrt zur Kontrollstelle hatten sie ihr Fahrzeug gestoppt, einen

Fahrerwechsel durchgeführt und waren so in den Fokus der Polizisten geraten. Der

Grund für das Verhalten dürfte die fehlende Fahrerlaubnis des 36-Jährigen

gewesen sein. Zudem standen beide unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Bei

drei weiteren Kontrollen deuteten körperliche Anzeichen darauf hin, dass eine

Drogenbeeinflussung vorlag. Kleinstmengen Haschisch wurden zudem bei einer 33

Jahre alten Autofahrerin sichergestellt. Ebenfalls sichergestellt wurde der

spanische Führerschein eines 21-Jährigen, bei dem die Streifen

Fälschungsmerkmale festgestellt hatten. Die Polizisten erstatteten Strafanzeige

wegen des Verdachts der Urkundenfälschung.

Darüber hinaus erhoben Fachleute der Verkehrsinspektion Sicherheitsleistungen

bei Lastwagen- und Sprinterkontrollen in Höhe von 7.800 Euro wegen Verstößen

gegen die Ladungssicherung, gegen Sozialvorschriften und wegen des Fahrens ohne

Fahrerkarte. Drei Fahrzeugführern wurde daraufhin die Weiterfahrt untersagt und

Verfahren eingeleitet.

Bensheim: Kripo fahndet nach unbekanntem Mann

Bensheim (ots) – Nach einem Vorfall auf der Toilette eines Restaurants in der

Hauptstraße am 3. September 2023 sucht die Kriminalpolizei in Heppenheim nach

Zeugen, die den Tatverdächtigen gesehen haben und ihn identifizieren können.

Ersten Erkenntnissen zufolge soll der Unbekannte gegen 20.50 Uhr an diesem

Sonntagabend Aufnahmen einer 35-Jährigen gemacht haben, während diese sich auf

der Damentoilette der Lokalität befand. Als er durch die Frau ertappt wurde,

hielt er sie fest, berührte sie unsittlich und rannte anschließend davon.

Ermittlungen des Kommissariats 10 der Heppenheimer Kripo erbrachten bisher noch

keine Hinweise auf die Identität des Flüchtigen.

Laut Zeugenaussagen ist der Täter circa 40 bis 45 Jahre alt, 1,75 bis 1,80 Meter

groß und hat blaue Augen sowie einen europäischen Phänotyp. Er sprach akzentfrei

Deutsch, hatte kurzgeschorene Haare, einen Bauchansatz und wird als stämmig

beschrieben. Bekleidet war er mit einem Poloshirt mit einem markanten Aufdruck

auf der linken Brust, zudem trug er einen schwarzen Rucksack bei sich. Zeugen,

denen der Beschriebene vor der Tat oder bei seiner Flucht aufgefallen ist,

werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06252/706-0 zu melden.

Darmstadt

Darmstadt: Scheibe eingeschlagen und Getränkedosen entwendet

Darmstadt (ots) – Ein in einem Parkhaus am Friedensplatz abgestellter weißer

Opel geriet in der Zeit zwischen Montag (11.9.) und Montag (18.9.) in das Visier

Krimineller. Die Täter schlugen die Beifahrerseite des Autos ein und entwendeten

Getränkedosen aus dem Innenraum. Sie flüchteten und ließen einen Schaden von

mehreren Hundert Euro zurück. Das Kommissariat 21/22 ermittelt und nimmt unter

der Rufnummer 06151/9690 sachdienliche Hinweise von Zeugen entgegen.

Darmstadt-Nord: Festnahme nach Einbruch in Selbstbedienungsladen / 27-Jähriger auf frischer Tat ertappt / Ermittlungsverfahren und Vorführung

Darmstadt (ots) – Ein 27 Jahre alter Mann aus Darmstadt hatte am frühen

Dienstagmorgen (19.9.) nichts Gutes im Sinn als er gegen 5 Uhr gewaltsam einen

Zigarettenautomaten in dem Verkaufsraum aufbrach und Zigaretten entwendete.

Zeugen waren auf das kriminelle Treiben aufmerksam geworden und hatten die

Polizei alarmiert. Die Beamten nahmen den Tatverdächtigen noch vor Ort fest und

stellten die bereits von ihm in eine Tasche eingepackte Beute sicher. Der

Darmstädter wurde mit zur Wache genommen, erkennungsdienstlich behandelt und es

wurde ein Verfahren wegen des besonders schweren Diebstahls eingeleitet. Das

Kommissariat 21/22 ist mit den weiteren Ermittlungen betraut und prüft derzeit

zudem, ob der Festgenommene mit weiteren, ähnlich gelagerte Taten in Verbindung

steht und auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt einem Haftrichter

vorgeführt wird.

Darmstadt: Hilfe angeboten und dann Geld gestohlen / Zeugen gesucht

Darmstadt (ots) – Wie der Polizei jetzt bekannt wurde, hatte es ein noch

unbekannter Mann am vergangenen Donnerstag (14.9.) auf das Geld einer

44-jährigen blinden Frau abgesehen. Gegen 9.45 Uhr sprach der Täter die

Passantin an, mit dem Angebot, ihr über die Straße zu helfen. Dabei entwendete

er unbemerkt das Geld der Frau aus ihrem Rucksack und flüchtete anschließend mit

seiner Beute. Die Tat ereignete sich nach bisherigen Erkenntnissen in der

Rheinstraße, Ecke Grafenstraße. Zu der Beschreibung des Diebes sind den

Ermittlern derzeit wenige Details bekannt. Er wurde auf ein Alter zwischen 20

und 30 Jahre sowie eine Größe von circa 1,65 Meter bis 1,70 Meter geschätzt.

Alle in diesem Zusammenhang stehende Hinweise werden an die Beamten unter der

Rufnummer 06151/9690 erbeten.

Darmstadt: Täter haben es auf E-Zigaretten und Wasserpfeife abgesehen

Darmstadt (ots) – Ein Verkaufsgeschäft in der Elisabethenstraße geriet zwischen

Samstag (16.9.), 20.30 Uhr und Montagmorgen (18.9.) in das Visier Krimineller.

Mit einem Stein warfen die Kriminellen nach ersten Erkenntnissen die Scheibe des

Ladens ein und verschafften sich auf diesem Weg gewaltsam Zugang zum

Verkaufsraum. Dort entwendeten sie E-Zigaretten und Wasserpfeifen aus der

Auslage. Mit ihrer Beute traten sie die Flucht an. Der Schaden wird derzeit auf

mehr als 1000 Euro geschätzt.

Das Kommissariat 21/22 hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des besonders

schweren Diebstahls eingeleitet und nimmt alle in diesem Zusammenhang stehenden

sachdienlichen Hinweise unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

Darmstadt-Dieburg

Dieburg: Diebstahl aus Wohnung / Zeugen gesucht

Dieburg (ots) – Am Montagnachmittag (18.09) ist es in der Aschaffenburger Straße

zu einem Diebstahl aus einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus gekommen.

Unbekannte Täter verschafften sich während der Abwesenheit der Bewohner auf

unbekannte Art und Weise Zutritt zu den Räumlichkeiten und entwendeten diverse

Wertgegenstände, darunter Bargeld und Schmuck.

Die Ermittlungen wurden von dem zuständigen Fachkommissariat 41 der

Kriminalpolizei Darmstadt aufgenommen und dauern an. Die Schadenshöhe ist

bislang nicht abschließend bekannt.

Die Polizei bittet um Mitteilung von sachdienlichen Hinweisen unter der

Rufnummer 06071/9656-0, um mögliche Tatverdächtige ergreifen und / oder das

Diebesgut auffinden zu können.

Griesheim: Ungebetener Besucher in der Nacht / Polizei nimmt 59-Jährigen nach Hausfriedensbruch und versuchtem Autoaufbruch vorläufig fest

Griesheim (ots) – Ein 59 -Jähriger aus Griesheim ist am frühen Dienstagmorgen

(19.9.) von der Polizei vorläufig festgenommen worden. Der Mann steht im

Verdacht, sich gegen 2.30 Uhr unberechtigt Zugang zu einem Grundstück „Im

Rosengarten“ verschafft zu haben, um dort ein geparktes Auto aufzubrechen.

Zeugen hatten das kriminelle Treiben bemerkt und die Polizei alarmiert. Die

hinzueilenden Beamten nahmen den Tatverdächtigen noch um Nahbereich fest und

brachten ihn zu Wache. Dort erfolgten die Anzeigenaufnahme und seine

erkennungsdienstliche Behandlung. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen

wurde der Griesheimer nach Hause entlassen. Er wird sich nun zukünftig

strafrechtlich verantworten müssen.

Weiterstadt: Angesprochen und abgelenkt / Verdächtiges Duo entwendet Handtasche

Weiterstadt (ots) – Ein circa 30 bis 40 Jahre alter Mann mit dunklem Bart und

seine gleichaltrige, etwa 1,50 Meter bis 1,60 Meter große Begleiterin, die einen

auffallend hervorstehenden Bauch hatte und vorgab schwanger zu sein, haben am

Montag (18.9.) durch Vortäuschen von Hilfsbedürftigkeit eine 61-Jährige „Im

Rödling“ bestohlen. Nach ersten Erkenntnissen sprach das verdächtige Duo die

Dame gegen 14.15 Uhr auf dem Parkplatz eines Großmarktes an, verwickelten sie in

ein Gespräch und nutzen einen Moment ihrer Unaufmerksamkeit aus, um ihre im Auto

abgestellte Tasche zu entwenden. Danach traten beide die Flucht an. Das

Kommissariat 21/22 von der Darmstädter Polizei ermittelt wegen des Verdacht des

Diebstahls und nimmt Hinweise von Zeugen, die das Duo beobachten konnten, unter

der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

Südhessen: 49 Fahrzeuge und 85 Personen kontrolliert / Plagiate im Wert von über 17.000 Euro sichergestellt

Südhessen (ots) – Zivilfahnder haben im Laufe des Montags (18.9.) umfangreiche

Kontrollen auf südhessischen Autobahnen durchgeführt. Dabei wurden sie von

Kolleginnen und Kollegen der Polizeipräsidien Mainz, Koblenz und Rheinpfalz

unterstützt. Diese mobilen Einsätze sind Teil der Sicherheitskooperation

zwischen dem Freistaat Bayern und den Bundesländern Baden-Württemberg,

Rheinland-Pfalz, Saarland und Hessen. Schwerpunkt der länderübergreifenden

Bündelung von Fahndungskräften ist die Bekämpfung mobiler Tätergruppierungen im

Bereich der Bandenkriminalität.

Zwischen 11 Uhr und 19 Uhr wurden 49 Fahrzeuge gestoppt und insgesamt 85

Personen überprüft. Die Kontrollen führten zu fünf vorläufigen Festnahmen und

der Einleitung von 13 Ermittlungsverfahren. Unter anderem müssen sich fünf

Männer im Alter von 21, 25, 33 und 34 Jahren in einem Verfahren wegen des

Verstoßes gegen das Markengesetz strafrechtlich verantworten. Einer Zivilstreife

war das Auto des Quartetts gegen 16.15 Uhr auf der Autobahn 5 bei Bensheim

aufgefallen. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Polizeikräfte mehrere

Taschen mit originalverpackten Smart-Uhren und Kopfhörern der Marke Apple fest.

Eine Überprüfung erhärtete den Verdacht, dass es sich bei den Produkten um

Fälschungen handelt. Die Männer wurden festgenommen und auf die Wache gebracht.

Nach den polizeilichen Maßnahmen und dem Aufbringen einer Sicherheitsleistung

von insgesamt 1.000 Euro kamen sie wieder auf freien Fuß.

Auf der Autobahn 5 bei Weiterstadt stoppte eine Streife gegen 17 Uhr das

Fahrzeuge eines 30-Jährigen. Eine Überprüfung ergab, dass sein Auto seit 2020

nicht mehr zugelassen war. Eine aktuelle Zulassung oder Pflichtversicherung

bestand nicht. Bei der Durchsuchung entdeckten die Beamten im Wagen einen

Lederbeutel mit Modeschmuck sowie ein angebliches Prüfset für Goldschmuck. Da

der Verdacht bestand, dass es sich dabei um „Autobahngold“ handeln könnte, das

für Betrugsstraftaten genutzt wird, folgte die Sicherstellung. Die Kennzeichen

des Fahrzeuges wurden entfernt und eine Weiterfahrt untersagt.

Auch für zwei weitere Wagenlenker war die Fahrt nach einer Kontrolle durch

Zivilkräfte und positiven Drogentests unfreiwillig zu Ende. Bei einem

40-Jährigen reagierte er positiv auf THC, zudem beschlagnahmten die Streifen

Kleinstmengen Haschisch bei ihm. Er war einer Streife gegen 14.45 Uhr auf der

Autobahn 67 bei Groß-Gerau aufgefallen. Positiv auf Amphetamin war ein

Drogenvortest gegen 18.30 Uhr bei einem 33-Jährigen. Ihn hatten die Beamten auf

der Autobahn 67 bei Lampertheim angehalten. Zudem ist er aktuell nicht im Besitz

eines gültigen Führerscheins. Beide Männer mussten auf der Wache eine

Blutentnahme über sich ergehen lassen.

Gross-Gerau

Mörfelden-Walldorf: Circa 400 Meter Starkstromkabel gestohlen – Wer hat Verdächtiges bemerkt?

Kriminelle haben im Laufe des Wochenendes eine Baustelle im Hessenring heimgesucht und ein circa 400 Meter langes Starkstromkabel entwendet. Nach ersten Erkenntnissen verschafften sich die bislang noch unbekannten Täter zwischen 12 Uhr am Samstag (16.9.) und 6 Uhr am Montagmorgen (18.9.) Zutritt zu dem Anwesen. Hier hatten sie es auf das dort abgelegte Starkstromkabel abgesehen. Das etwa 400 Meter lange, ummantelte Kupferkabel hat einen Wert von mehreren Tausend Euro. Mit ihrer Beute suchten die Täter anschließend unerkannt das Weite. Zeugen, denen in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06142/696-0 beim Kommissariat 21/22 der Rüsselsheimer Kripo zu melden.

Riedstadt: 26-Jähriger nach Polizeieinsatz in Polizeigewahrsam

Nach einem Polizeieinsatz im Stadtteil Leeheim in der Nacht zum Dienstag (19.9.) verbrachte ein 26-Jähriger die Nacht in einer Gewahrsamszelle der Polizei und muss sich jetzt in einem Verfahren wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten. Gegen 23 Uhr hatten Zeugen die Polizei alarmiert und eine Ruhestörung in einem Anwesen in der Schulstraße gemeldet. Vor Ort trafen die Polizeistreifen auf den späteren Tatverdächtigen, der nach bisherigen Erkenntnissen in seiner Wohnung rumgeschrien haben soll. Er war stark alkoholisiert, ein Test ergab einen Wert von 2,16 Promille. Gegenüber den Einsatzkräften verhielt er sich uneinsichtig und klopfte unter anderem an den anderen Wohnungstüren. Er sollte deshalb in Gewahrsam genommen werden. Hierbei attackierte er das Streifenteam und schlug und trat auf die Einsatzkräfte ein. Die Beamten konnten ihn überwältigen und festnehmen. Mit Unterstützung weiterer Streifen wurde er im Anschluss in eine Gewahrsamszelle gebracht. Die Polizisten erstatteten Strafanzeige gegen den 26 Jahre alten Mann.

Büttelborn: Blutentnahme nach Verkehrskontrolle

Ein 26-Jähriger muss sich nach einer Verkehrskontrolle am frühen Montagabend (18.9.) in einem Verfahren wegen des Verdachts des Fahrens unter Drogeneinfluss strafrechtlich verantworten. Gegen 17.30 Uhr fiel einer Streife der Polizeistation Groß-Gerau das Auto des Weiterstädters im fließenden Verkehr auf. Es folgte eine Kontrolle auf der Kreisstraße 164, in dessen Zuge das Streifenteam körperliche Auffälligkeiten beim Fahrer bemerkte, die eine Drogenbeeinflussung vermuten ließ. Ein durchgeführter Drogentest erhärtete den Verdacht, dass der 26 Jahre alte Mann berauscht am Steuer saß, er reagierte positiv auf THC. Er wurde vorläufig festgenommen und kam zur Blutentnahme auf die Wache. Hier erstatteten die Beamten Strafanzeige. Ob der Mann wirklich unter Drogeneinfluss stand, muss jetzt die Blutuntersuchung zeigen.

Riedstadt: Schotterparkplatz besprüht – Kripo ermittelt

Bislang noch unbekannte Täter haben im Laufe des Wochenendes den Schotterparkplatz einer Kindertagesstätte im Stadtteil Erfelden mit Farbe besprüht. Zwischen 18 Uhr am Freitagabend (15.9.) und 7 Uhr am darauffolgenden Montag sprühten die Kriminellen mehrere Hakenkreuze auf den dortigen Boden in der Wilhelm-Leuschner-Straße. Es wurde Strafanzeige erstattet. In diesem Zusammenhang ist der polizeiliche Staatsschutz mit den Ermittlungen betraut und nimmt sachdienliche Hinweise von Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.