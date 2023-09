Drogenhandel – 2 Männer in U-Haft

Kandel-Rülzheim (ots) – In einem durch die Staatsanwaltschaft Landau geführten Ermittlungsverfahren wegen des unerlaubten Handelns mit Kokain in nicht geringer Menge erfolgte am 19.06.2023 die vorläufige Festnahme zweier beschuldigter Personen.

Durch die geführten Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Landau und der Kriminalpolizei Landau waren gegen die zwei Hauptbeschuldigten, einen 27-Jährigen und einen 25-Jährigen, beide aus dem Landkreis Germersheim, Untersuchungshaftbefehle erwirkt worden, die durch Spezialkräfte der Polizei Rheinland-Pfalz in den Ortsbereichen Kandel und Rülzheim vollstreckt wurden.

Nach der vorläufigen Festnahme erfolgte die richterliche Vorführung und die bestehenden Haftbefehle wurden in Vollzug gesetzt. Die beiden Beschuldigten befinden sich weiterhin in Untersuchungshaft.

Zudem richten sich die Ermittlungen gegen einen 42-jährigen Mann aus Baden-Württemberg. Die Ermittlungen dauern an.

In dem Verfahrenskomplex wurden Betäubungsmittel(Kokain in nicht geringer Menge), Bargeld sowie zwei hochwertige Fahrzeuge beschlagnahmt.

Dieseldiebstahl

Lustadt (ots) – Bislang unbekannte Täter brachen in der Nacht von 16.09 auf 17.09.2023 an einem in der Straße „Am Oberen Griesweg“ geparkten LKW den Tankdeckel auf und entwendeten Kraftstoff. Die genaue Schadenshöhe ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Hinweise zu der Tat sowie den Tätern nimmt die Polizei Germersheim telefonisch unter der 07274/958-0 sowie per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

Motorradunfall

Bellheim (ots) – Am Sonntag 17-09-2023 befuhr ein 22-jähriger Motorradfahrer die Ortsumgehung von Bellheim auf der Landstraße 509. Dort wollte er einen vor ihm fahrenden PKW überholen, musste das Überholmanöver aber aufgrund von Gegenverkehr abbrechen.

Im Anschluss verlor er die Kontrolle über sein Motorrad und kam von der Fahrbahn ab. Dort überschlug er sich und kam im Grünstreifen zum Liegen. Mit Verletzungen an Armen und Beinen wurde der junge Mann mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus eingeliefert.

Dazu musste die Landstraße kurzzeitig vollständig gesperrt werden.