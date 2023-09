Fahrrad und Spirituosen entwendet – Zeugen gesucht

Ludwigshafen-Oppau (ots) – Am Sonntag 17.09.2023 zwischen 03:30-08 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang zum Hof eines Wohnhauses in der Karolinenstraße. Die Täter stahlen aus dem von einer Mauer umgebenen Anwesen ein Fahrrad sowie Spirituosen. Es entstand Sachschaden in Höhe von 3.000 Euro.

Wer hat die Tat beobachtet oder im genannten Zeitraum verdächtige Personen wahrgenommen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Versuchter Einbruch – Zeugen gesucht

Ludwigshafen-Oppau (ots) – Im Zeitraum zwischen Samstag 16.09.2023, 18:00 Uhr und Sonntag, 17.09.2023, 08.30 Uhr versuchten bislang unbekannte Täter in Büroräumlichkeiten in der Gabelsbergerstraße Höhe Kurt-Schumacher-Straße einzubrechen. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 600 Euro.

Wer hat in besagtem Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Gabelsbergerstraße sowie in angrenzenden Straßenzügen wahrgenommen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Täter bei versuchtem Wohnungseinbruch gestört – Zeugen gesucht

Ludwigshafen-Pfingstweide (ots) – Am Sonntag 17.09.2023 gegen 03:30 Uhr, kam es im Brüsseler Ring zu einem versuchten Wohnungseinbruchsdiebstahl. Die 37-jährige Bewohnerin verständigte die Polizei, nachdem sie Geräusche vom Balkon vernahm. Beim Nachsehen entdeckte sie den bislang unbekannten Täter auf dem Balkon, der daraufhin die Flucht ergriff.

Der Mann wurde als ca. 30-40 Jahre alt, mit kurzen dunkelblonden Haaren, kurzer Hose und oberkörperfrei beschrieben.

Wer hat in der Nacht auf Sonntag verdächtige Beobachtungen im Bereich des Brüsseler Rings, insbesondere im Bereich der Hausnummern 38 und 42 gemacht? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Auto beschädigt – Zeugen gesucht

Ludwigshafen-Oggersheim (ots) – Im Zeitraum zwischen Samstagabend 16.09.2023 und Sonntagmittag 17.09.2023 beschädigten Unbekannte einen in der Adolf-Kolping-Straße abgestellten grauen Seat Ibiza. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro.

Wer hat die Tat beobachtet oder im genannten Zeitraum verdächtige Personen in der Adolf-Kolping-Straße wahrgenommen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

In Gartenparzelle eingebrochen – Zeugen gesucht

Ludwigshafen-Friesenheim (ots) – Im Zeitraum zwischen Samstag 16.09.2023 um 20:00 Uhr, und Sonntag 17.09.2023 um 19:30 Uhr, brachen unbekannte Täter in ein Gartenhaus auf dem Gelände der Kleingartenanlage in der Schwedlerstraße ein. Gestohlen wurden mehrere Flaschen mit alkoholischen Getränken.

Wer hat in besagtem Zeitraum verdächtige Beobachtungen im Umfeld der Kleingartenanlage an der Schwedlerstraße gemacht? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Unfall beim Einparken verursacht

Ludwigshafen-Mundenheim (ots) – Beim Einparken stieß ein 47-Jähriger am Abend des 17.09.2023, 18:30 Uhr, in der Hardenburgstraße gegen ein parkendes Auto. Dies wurde durch mehrere Zeugen beobachtet. Da sie zudem den Eindruck hatten, er sei alkoholisiert, verständigten sie die Polizei. Den Polizeikräften gegenüber gestand der Mann, gefahren zu sein. Auch die Beamten konnten Hinweise auf Alkoholkonsum erlangen.

Einen freiwilligen Atemalkoholtest verweigerte er und verhielt sich im Weiteren unkooperativ. Der 47-Jährige wurde für die Entnahme einer Blutprobe zur Dienststelle mitgenommen. Der Sachschaden an den Fahrzeugen wird aktuell auf insgesamt 9.000 Euro geschätzt.

Verkehrsgefährdendes Verhalten

Ludwigshafen-Mundenheim (ots) – Nur durch eine Vollbremsung und ein Ausweichmanöver konnte ein Diensthundeführer, der am 17.09.2023, gegen 11 Uhr, den Kaiserwörthdamm entlangfuhr, einen Unfall verhindern.

Im Reisverschlussverkehr (an der Ampel der Kreuzung Kaiserwörthdamm/Shellstraße) hatte sich ein 19-jähriger Autofahrer durch starkes Beschleunigen und Befahren des Gehwegs vor ihn gedrängt.

Der Diensthundeführer wollte sodann eine Verkehrskontrolle durchführen. Hierzu schaltete er das Blaulicht an und hielt die Anhaltekelle hoch. Der 19-Jährige setzte seine Fahrt jedoch zunächst auf die Mundenheimer Straße in Richtung Stadtmitte fort.

Erst als der Polizeibeamte auch das Martinshorn einschaltete, hielt er an und konnte kotrolliert werden. Dabei ergaben sich deutliche Hinweise auf einen möglichen Drogenkonsum des 19-Jährigen. Er wurde für die Entnahme einer Blutprobe zur Polizeidienststelle mitgenommen.

Unfallflucht – Zeugen gesucht

Ludwigshafen-Hemshof (ots) – Am Montagmorgen 18.09.2023 beschädigte der Fahrer eines Linienbusses gegen 07:00 Uhr ein am Fahrbahnrand der Rohrlachstraße abgestelltes Auto. Laut Zeugenaussagen wollte der Busfahrer die Haltestelle Apostelkirche anfahren und habe hierbei den geparkten grauen Audi touchiert. Anschließend habe er die Örtlichkeit verlassen, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von circa 3.500 Euro zu kümmern.

Wer hat den Unfall beobachtet und kann Angaben zur Identität des Verursachers machen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Roller gestohlen

Ludwigshafen (ots) – Mitarbeitenden des Kommunalen Vollzugsdienstes (KVD) der Stadt Ludwigshafen waren in der Nacht auf Montag 18.09.2023 gegen 00:30 Uhr, zwei bislang unbekannte Jugendliche aufgefallen, die ohne Helm und Licht die Maudacher Straße entlangfuhren. Einer Bitte des KVD, sie mögen Anhalten, kamen sie nicht nach. Stattdessen ergriffen die Jugendlichen die Flucht.

Auf dem Parkplatz einer Bäckerei in der Maudacher Straße konnte der Roller kurze Zeit später durch den KVD ausfindig gemacht werden. Die Jugendlichen waren nicht mehr vor Ort. Durch die informierten Polizeikräfte wurde der Halter ermittelt. Dieser gab an, er habe sein Fahrzeug letztmalig gegen Mitternacht in der Mohnstraße gesehen und dort abgestellt.

Die Ermittlungen wegen Diebstahls wurden aufgenommen. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei um sachdienliche Hinweise. Diese bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .