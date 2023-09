Dreister Diebstahl von Zigaretten

Speyer (ots) – Am 17.09.2023 gegen 14.44 Uhr, betrat ein 27-jähriger Mann eine Tankstelle in der Indutriestraße. Er ging zielstrebig hinter den Verkaufstresen und entnahm zwei Schachteln Zigaretten im Wert von 16,20 Euro. Er verließ die Tankstelle mit den Worten: „Ich darf das und ich werde euch kündigen“.

Im Nahbereich konnte der Mann zunächst nicht festgestellt werden. Gegen 18.45 Uhr stellten die Beamten jedoch in der Winternheimerstraße einen Mann fest, auf den die sehr genaue Beschreibung des Tatverdächtigen zutraf. Er wurde deshalb kontrolliert. Bei der Kontrolle verhielt er sich verbal aggressiv und wollte zunächst seine Personalien nicht angeben.

Deshalb durchsuchten die Beamten seinen Rucksack und seine Person nach Ausweispapieren. Da seine Personalien weiterhin nicht eindeutig feststanden, wurde er zur Dienststelle gebracht und erkennungsdienstlich behandelt.

Alleinunfall mit schwer verletztem Motorradfahrer

Speyer (ots) – Am 17.09.2023 gegen 14:30 Uhr, befuhr ein 21-Jähriger mit seinem Motorrad die Industriestraße von Speyer Zentrum kommend in Richtung Joachim-Becher-Str. In einer Linkskurve kam der Motorradfahrer nach rechts von der Fahrbahn ab. Der junge Mann kam nach ca. 35 Metern im Grünstreifen zum Liegen.

Nach Zeugenaussagen überschlug sich das Motorrad ca. 4-5 mal in einer Höhe von ca. 3-4 Metern und landete hinter dem dortigen Wildschutzzaun im Grünbereich. Der Fahrer war ansprechbar, musste aber nach medizinischer Erstversorgung mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Ludwigshafen geflogen werden.

Das Krad wurde abgeschleppt. Während des Hubschraubereinsatzes war die Industriestraße für ca. 30 Minuten in beide Richtungen gesperrt.

PKW kollidiert mit Laterne

Speyer (ots) – Am 18.09.2023 um 16:20 Uhr, wollte der 26-jähriger Fahrer eines Opel von der Karl-Spindler-Straße nach rechts in die Friedrich-Ebert-Straße einbiegen. Während des Einbiegens rutschte eine Musikbox über das Armaturenbrett, woraufhin der 26-jährige kurzzeitig abgelenkt war. In der Folge stieß er mit seinem Opel gegen eine Laterne am rechten Straßenrand.

Durch den Aufprall wurde ein Mitfahrer im Alter von 35 Jahren und eine Mitfahrerin im Alter von 25 Jahren leicht verletzt. Beide wurden durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An dem Opel, welcher nicht mehr fahrbereit war, entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Die Gesamtschadenshöhe am Opel und der Laterne wird auf ca. 5.000 EUR geschätzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme mussten die eingesetzten Polizeibeamten den Verkehr regeln, da aufgrund des Berufsverkehrs ein erhöhtes Aufkommen zu verzeichnen war. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst war auch die Feuerwehr Speyer im Einsatz.