Pkw überschlägt sich (Foto)

Pleisweiler-Oberhofen-B48 (ots) – Am Montag 18.09.23 gegen 09:30 Uhr, befuhr der Fahrer eines Pkw Mitsubishi die B 48 von Gleiszellen-Gleishorbach in Richtung Bad Bergzabern. Im Zuge der Ortsumgehung Pleisweiler-Oberhofen verlor der 50-jährige Fahrzeugführer in einer scharfen Rechtskurve, auf regennasser Fahrbahn in Folge nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über seinem Fahrzeug, überschlug sich und blieb auf der Seite liegen.

Der Fahrer wurde auf glücklicher Weise nicht verletzt. An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von 7.000 Euro. Der Verkehrsfluss wurde nur geringfügig beeinflusst.

Verkehrsgefährdung

Böbingen (ots) – Am Sonntag 17.09.2023 gegen 21.15 Uhr, befuhr ein 15-jähriger Junge mit seinem Fahrrad die Kreisstraße 6 von Geinsheim kommend in Richtung Altdorf. Plötzlich wurde er von einem weißen PKW mit sehr geringem Seitenabstand überholt und aus dem Fahrzeug heraus grölten mehrere Jugendliche.

In Altdorf musste der Radfahrer zwischen zwei parkenden PKW anhalten, wobei der vor ihm stehende weiße PKW plötzlich rückwärts fuhr und der Junge nach hinten ausweichen musste, wobei er auch wieder Gegröle aus dem Fahrzeug hören konnte. Die Ermittlungen zu dem Fahrzeug dauern an.

Zeugen mögen sich bitte mit der Polizei Edenkoben in Verbindung setzen.

Betrunken gegen PKW

Kleinfischlingen (ots) – Ein 27-jähriger Seat-Fahrer befuhr am Sonntag 17.09.2023 gegen 22.20 Uhr, die Hauptstraße und streifte einen am rechten Fahrbahnrand geparkten BMW. Eine zufällig vorbeikommende Polizeistreife wurde auf den Unfall aufmerksam und stellte bei dem Fahrzeugführer eine Alkoholbeeinflussung fest.

Ein Test ergab einen Wert von 1,93 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde sichergestellt. Der Aufprall war so heftig, dass beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit waren.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 20.000 Euro.