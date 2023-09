Mannheim: Unfall endet in Kleingartenanlage

Mannheim (ots) – Am Sonntagnachmittag, gegen 15:35 Uhr, verlor ein 41-Jähriger

aus bislang ungeklärten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug, als er von der

Herzogenriedstraße in Richtung Ulmenweg unterwegs war. Dies hatte zur Folge,

dass er im Kurvenbereich nach links abkam und einen Zaun durchbrach. Ein auf dem

Gartengrundstück befindlicher Baum stoppte die Irrfahrt des Pkw. Der 41-Jährige

verletzte sich bei dem Zusammenstoß mit dem Baum leicht und wurde zur weiteren

medizinischen Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Das

Fahrzeug, ein Peugeot, musste abgeschleppt werden.

Der Sachschaden auf dem Gartengrundstück beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Der Schaden am Pkw konnte bislang noch nicht beziffert werden.

Das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt hat die Ermittlungen aufgenommen.

Mannheim: Unfall verursacht und dann geflüchtet – Zeugenaufruf

Mannheim (ots) – Am Sonntag, um 17 Uhr, befuhr ein 49-jähriger

Mercedes-Benz-Fahrer die Ludwigshafener Straße in Richtung Helmut-Kohl-Straße.

In Höhe der Landteilstraße, aus dem Fahrlachtunnel kommend, musste er aufgrund

der Rotlicht zeigenden Ampel halten. Ein blauer Pkw, unbekannte Marke,

Ludwigshafener Kennzeichen, fuhr dem Mercedes-Fahrer auf. Der Mercedes Fahrer

erlitt hierbei leichte Verletzungen. Als der Mercedes Fahrer ausstieg, um die

Polizei zu rufen und dies dem Unfallverursacher mitteilte, fuhr dieser davon.

Bei dem Unfallverursacher handelt es sich um einen ca. 170 cm großen Mann,

südeuropäisches Aussehen, kurze schwarze Haare, schlank. Außerdem war er mit

einem blauen Trikot bekleidet.

Der Mercedes-Fahrer begab sich selbständig in ärztliche Behandlung. Der Schaden

am Auto des 49-Jährigen beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Der Verkehrsdienst des Polizeipräsidiums Mannheim hat die Ermittlungen

aufgenommen und ist auf der Suche nach dem flüchtigen blauen Pkw und dessen

Fahrer. Zeugen, die Angaben zu dem Fahrer oder dessen Pkw machen können, werden

gebeten, sich unter Tel.: 0621/174-4222

Mannheim: Diebstahl von Wohnmobilanhänger – Polizei sucht Zeugen

Mannheim (ots) – In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, in der Zeit von 20:30

Uhr bis 07:55 Uhr, verschaffte sich eine unbekannte Täterschaft über ein Hoftor

Zutritt auf das Gelände eines Caravan-Handels in der Steinzeugstraße. Es wurde

ein Wohnmobilanhänger mit Sonderausstattung im Wert von mehreren tausend Euro

entwendet.

Das Polizeirevier Ladenburg hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen die

sachdienlichen Angaben zu der Tat oder der Täterschaft machen können, werden

gebeten, sich unter Tel.: 06203/93050 zu melden.

Mannheim: Autofahrer missachtet Vorfahrt und stößt mit Straßenbahn zusammen

Mannheim (ots) – Am Sonntag fuhr ein 44-Jähriger mit seinem Audi auf der

Grünewaldstraße. An der Kreuzung Grünewaldstraße/ Dürerstraße missachtete er um

kurz nach 19 Uhr die Vorfahrt der von links herannahenden Straßenbahn. Obwohl

diese eine Gefahrenbremsung einleitete, konnte der Zusammenstoß der beiden

Fahrzeuge nicht mehr verhindert werden. Es entstand ein Gesamtschaden von 15.000

Euro. Nach bisherigen Erkenntnissen niemand verletzt.

Der 44-Jährige wird sich nun wegen der Vorfahrtsverletzung verantworten müssen.