Sandhausen / A5: Unfall mit 4 beteiligten Autos

Sandhausen (ots) – Nach dem Unfall auf der A5 auf Höhe der Raststätte Hardtwald

ist die Unfallaufnahme abgeschlossen, die Fahrbahn gereinigt und wieder für den

Verkehr freigegeben. Der genaue Unfallhergang bedarf derzeit noch weiterer

Ermittlungen. Eine Person wurde bei dem Unfall verletzt und musste in ein

nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden.

Neckargemünd: Mit gefälschtem Führerschein unterwegs

Neckargemünd (ots) – Am Sonntag, um 17:15 Uhr, kontrollierte eine Streife des

Polizeireviers Neckargemünd einen BMW-Fahrer auf der Neckarsteinacher Straße.

Während der Kontrolle stellten die aufmerksamen Beamten fest, dass der

33-jährige Fahrer einen gefälschten Führerschein vorzeigte. Er muss sich nun

wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung verantwortlich zeigen. Die

Beifahrerin, auf die der BMW zugelassen ist, gelangt ebenfalls zur Anzeige, da

sie es zuließ, dass der 33-Jährige das Auto ohne Führerschein fährt.

Das Polizeirevier Neckargemünd hat die Ermittlungen aufgenommen.

Ladenburg: Sachbeschädigung an VW-Bus – Zeugenaufruf

Ladenburg (ots) – Am Samstag, in der Zeit von 19:30 Uhr bis 23:00 Uhr

beschädigte eine bislang unbekannte Täterschaft die Scheibenwischer eines

VW-Busses, welcher in der Neckarstraße, bei den Parkplätzen am Wasserturm,

abgestellt war.

Die Scheibenwischer sind durch die Tat unbrauchbar. Die Schadenshöhe beläuft

sich auf mehrere hundert Euro.

Das Polizeirevier Ladenburg hat die Ermittlungen aufgenommen und ist auf der

Suche nach Zeugen, die Hinweise auf die unbekannte Täterschaft oder die Tat

geben können. Diese werden gebeten, sich unter Tel.: 06203/93050 zu melden.

Dossenheim/ Rhein-Neckar-Kreis: 17-Jährige sexuell belästigt – Zeugen gesucht

Dossenheim/ Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Als eine 17-Jährige am Samstagabend gegen

21:45 Uhr die Kerwe in Dossenheim verließ, wurde sie im Bereich des

Rathausplatzes von einer bislang unbekannten männlichen Person eingeholt. Zwar

versuchte sie ihm zunächst auszuweichen, aber der Unbekannte berührte sie

unvermittelt unsittlich im Brust- sowie im Gesäßbereich. Die 17-Jährige konnte

sich jedoch zur Wehr setzen und sich von der Örtlichkeit entfernen.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

männlich, zwischen 30 und 40 Jahre alt, circa 175 cm bis 180 cm groß, helle

Haut, er trug kurze dunkle Haare und war mit einem dunkelblauen T-Shirt und

einem Rucksack bekleidet.

Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen übernommen und

sucht nun Zeugen, die Hinweise zu dem Täter geben können und bittet diese, sich

unter der Telefonnummer 0621/174-4444 zu melden.

Leimen/ Rhein-Neckar-Kreis: Reizgas auf Kerwe versprüht – mehrere Personen verletzt – Polizei sucht Zeugen

Leimen/ Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Eine bislang unbekannte Täterschaft

versprühte am Samstag auf der Leimener Straßenkerwe Reizgas. Gegen 20:30 Uhr

klagten mehrere Personen, die sich die Live Musik an der Bühne in der

Rathausstraße anhörten, über eine Reizung der Atemweg und der Augen. Drei

Personen mussten sich deswegen kurzzeitig in medizinische Behandlung begeben. Um

was für ein Gas es sich handelte, ist bis dato ebenso unklar wie das Motiv für

die Tat. Der Polizeiposten Leimen übernahm die Ermittlungen wegen

Körperverletzung in mindestens drei Fällen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim

Polizeirevier Wiesloch, unter der Telefonnummer 06222-5709-0, zu melden.

Walldorf/ Rhein-Neckar-Kreis/ BAB 5: Wohnmobil rammt Pannenfahrzeug auf dem Seitenstreifen

Walldorf/ Rhein-Neckar-Kreis/ BAB 5 (ots) – Am Freitag musste ein 71-Jähriger

auf Grund einer Panne mit seinem Mercedes auf dem Seitenstreifen der BAB 5

zwischen Heidelberg und Walldorf halten. Aus bislang noch unbekannter Ursache

fuhr um kurz vor 19 Uhr ein 40-Jähriger mit seinem Wohnmobil auf dem

Standstreifen in Richtung Karlsruhe und kollidierte dabei mit dem ordnungsgemäß

abgesicherten Unfallwagen. Der 71-Jährige hatte sein Auto nicht verlassen und

daher war es Glück, dass er trotz des heftigen Zusammenpralls ebenso unverletzt

blieb wie der Fahrer des Wohnmobils. Beide Fahrzeuge wurden durch den Unfall

derart beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Es entstand ein

Gesamtschaden von knapp 30.000 Euro.

Die Verkehrsdienst-Außenstelle Walldorf übernahm die weitere Unfallermittlung.

Waibstadt/ Rhein-Neckar-Kreis: Unfallflucht auf Supermarktparkplatz

Waibstadt/ Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Eine bislang unbekannte Täterschaft

streifte am Freitag beim Rangieren zu einem nicht näher bestimmbaren Zeitpunkt

zwischen 09:30 Uhr und 10 Uhr einen geparkten Ford. Der 34-jährige

Fahrzeughalter hatte sein Auto auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der

Neidensteiner Straße abgestellt. Als er sein Fahrzeug genauer in Augenschein

nahm, musste er feststellen, dass die rechte Seite einen Streifschaden aufwies.

Dieser wird auf 1.500 Euro geschätzt.

Das Polizeirevier Sinsheim nahm die Ermittlungen wegen Unfallflucht auf.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim

Polizeirevier Sinsheim, unter der Telefonnummer 07261-690-0, zu melden.

Dossenheim/ Rhein-Neckar-Kreis: Mit über 2,4 Promille gegen Auto geprallt

Dossenheim/ Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Ein lauter Knall weckte am Sonntag um

kurz nach 05:30 Uhr einige Anwohnende der Straße Im Hassel. Als sie aus dem

Fenster sahen, entdeckten sie einen Mann, der augenscheinlich mit seinem Fahrrad

bergab gefahren und dabei gegen einen geparkten Ford geprallt war. Sie

verständigten den Rettungsdienst und leisteten Erste Hilfe. Der verletzte

29-Jährige war mit einem E-Bike unterwegs gewesen und hatte nach derzeitigem

Erkenntnisstand auf Grund seiner erheblichen Alkoholisierung die Kontrolle über

das Rad verloren. So fuhr er auf den Kofferraum des Autos auf und prallte gegen

die Heckscheibe. Ein Atemtest ergab einen Wert von über 2,4 Promille, weshalb

der 29-Jährige eine Blutprobe abgeben musste. Er wurde zur weiteren

medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Wie schwer er durch die

Kollision verletzt wurde, ist bis dato nicht bekannt. Allerdings war er nach dem

Unfall ansprechbar und konnte die Fragen der Polizei und des Rettungsdienstes

beantworten. Am Ford entstand ein Schaden von knapp 2.500 Euro.

Der Mann muss sich nun wegen einer Straßenverkehrsgefährdung verantworten, die

auch führerscheinrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen wird.

Autofahrer verliert Kontrolle und verunfallt

Sinsheim (ots) – Nach dem Unfall auf der A6 bei Steinsfurt konnten alle

Fahrbahnen in Richtung Heilbronn wieder für den Verkehr freigegeben werden. Der

alleineteiligte BMW-Fahrer musste durch den Rettungsdienst leicht verletzt in

ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden. Gegen 08:05 Uhr war die Bergung

des beschädigten Fahrzeugs abgeschlossen. Die Ermittlungen zur Unfallursache

dauern weiterhin an. Aufgrund der Sperrung des linken und mittleren

Fahrstreifens staute sich der Verkehr bis zur Anschlussstelle der B39.