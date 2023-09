Heidelberg: Unfall mit hohem Sachschaden nach Überholmanöver – Polizei sucht Zeugen

Heidelberg (ots) – Ein Taxifahrer fuhr am Sonntag gegen 02:30 Uhr auf der

Ziegelhäuser Landstraße in Richtung Neuenheim. Nach ersten Erkenntnissen

überholte ihn plötzlich trotz des bestehenden Überholverbots ein schwarzes Auto

mit hoher Geschwindigkeit. Der 63-jährige Taxifahrer erschrak daraufhin so

stark, dass er das Lenkrad nach rechts riss und dadurch gegen einen geparkten

Porsche prallte. In der Folge streifte er noch einen VW und einen Fiat. Am Taxi

lösten die Front- und Seitenairbags aus, wodurch der Taxifahrer unverletzt

blieb. Insgesamt entstand ein erheblicher Schaden von knapp 25.000 Euro.

Das Polizeirevier Heidelberg-Nord übernahm die weiteren Ermittlungen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim

Polizeirevier Heidelberg-Nord, unter der Telefonnummer 06221-4569-0, zu melden.

Heidelberg: Gegenstände im Wert von mehr als 5.000 EUR aus Auto entwendet – Zeugen gesucht!

Heidelberg (ots) – Im Zeitraum von Sonntagmittag, gegen 13:00 Uhr bis

Sonntagabend, gegen 20:30 Uhr entwendete eine derzeit noch unbekannte

Täterschaft mehrere Wertgegenstände aus einem Auto, welches in der

Friedrich-Ebert-Straße unverschlossen abgestellt war. Die Täterschaft entnahm

einen Rucksack, in welchem sich unter anderem ein MacBook befand, aus dem

Fahrzeug und flüchtete unerkannt. Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte sucht nun

Zeugen, welche Hinweise zu der Täterschaft geben können und bittet diese, sich

unter der Telefonnummer 06221/1857-0 zu melden.