Mainz – Altstadt; Doppelte Trunkenheitsfahrt mit Folgen

Mainz – Altstadt (ots) – Am Sonntagmorgen gegen 09:45 Uhr kontrollierten

Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Mainz 1 routinemäßig ein Auto in der

Dominikanerstraße. Wie sich schnell herausstellte hatte der 29-jährige Fahrer

eine Atemalkoholkonzentration von 1,42 Promille. Es folgten die

Standartmaßnahmen: Fahrzeug vor Ort verschlossen, Blutprobe auf der

Dienststellte, Entziehung der Fahrerlaubnis, Fahrzeugschlüssel sichergestellt,

Entlassung.

Nun zum nicht ganz alltäglichen. Etwa gegen 16:15 Uhr wurde das Fahrzeug erneut

im Straßenverkehr festgestellt und kontrolliert. Der Fahrer war zwischenzeitlich

nüchtern auf der Dienststelle erschienen und hatte seinen Schlüssel

wiederbekommen. Danach begann er wieder mit dem Trinken und setzte erneut zu

einer Spritztour an. Dieses Mal mit 1,27 Promille.

Es ging wieder zur Blutprobe, dieses Mal wurde jedoch auf Anordnung der

Staatsanwaltschaft auch der PKW sichergestellt.

Der Mann hat nun mit zwei Strafanzeigen wegen Trunkenheit im Verkehr zu rechnen.

Zudem soll sein Fahrzeug als Tatmittel eingezogen werden.

Mainz – Innenstadt; Mann klaut Kleidung mitsamt Schaufensterpuppe

Mainz – Innenstadt (ots) – „Das darf doch jetzt nicht wahr sein“, wird sich am

Samstagabend gegen 17 Uhr vermutlich eine Verkäuferin in der Mainzer

Stadthausstraße gedacht haben. Als sie ein ungewöhnliches Geräusch hörte, ging

die Verkäuferin auf die Straße um nach dem Rechten zu schauen. Dort sah sie

einen Mann der mit geklauter Kleidung aus dem Laden davonrannte.

Das kuriose daran: Die Kleidung wurde noch von dem Unterkörper einer

Schaufensterpuppe getragen. Gefahndet wird nun also nach dem Unterkörper einer

Schaufensterpuppe und einem männlichen, 170cm großen, dunkel gekleideten Mann

mit blonden Haaren.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich

mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in

Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter

pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Künstliche Intelligenz kann polizeiliche Arbeit unterstützen

Mainz (ots) – Landes- und Bundeskriminalamt sowie das Deutsche Forschungszentrum

für Künstliche Intelligenz (DFKI) in Kaiserslautern kooperieren in einer für die

Polizei bundesweit einmaligen Kooperation seit 2021 im Bereich der Künstlichen

Intelligenz, um Wissenschaft und Forschung eng zu verzahnen. Ziel ist die

Nutzung Künstlicher Intelligenz (KI) für polizeiliche Zwecke.

Innenminister Michael Ebling, LKA-Präsident Mario Germano und der

Geschäftsführende Direktor des Deutschen Forschungszentrums für Künstliche

Intelligenz (DFKI) in Kaiserslautern, Prof. Dr. Andreas Dengel, haben nun erste

Teilprojekte der Kooperation vorgestellt. Unter anderem geht es um die

Identifikation und die Analyse von Schuhspuren sowie von Massendaten.

„Künstliche Intelligenz wird für die polizeiliche Arbeit der Zukunft

unverzichtbar sein. Kriminalität spielt sich zunehmend im digitalen Raum ab und

die Auswertung von Massendaten wie zum Beispiel im Fall des Cyberbunkers von

Traben-Trarbach wäre schon heute ohne technische Unterstützung undenkbar.

Künstliche Intelligenz kann riesige Datenmengen im Sinne eines Assistenzsystems

vorstrukturieren und die Arbeit deutlich erleichtern“, so Innenminister Michael

Ebling.

Die Kooperationspartner stellten die ersten Zwischenergebnisse des

KI-Transferlabs anhand einer Geldautomatensprengung vor. Zu den aktuellen

Forschungsschwerpunkten zählen in diesem Zusammenhang die KI-gestützte Analyse

von Schuhabdruckspuren, die Massendatenanalyse sowie die Wiederherstellung

gelöschter oder zerstörter Daten.

„Für das Landeskriminalamt ist es wichtig, mit KI den Menschen zu unterstützen

und nicht zu ersetzen, daher erforschen wir mit KI Lösungen für anwendungs- und

praxisorientierte Strukturen für die immensen Datenmengen, die die Polizei in

Strafverfahren zu bewältigen und zielgerichtet zu analysieren hat“, hob

LKA-Präsident Mario Germano hervor.

Das DFKI zählt in der internationalen Wissenschaftswelt zu den wichtigsten

„Centers of Excellence“ und ist als gemeinnützige Organisation in dieser Art das

weltweit größte Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz. Hochspezialisierte

Fachkräfte sind auf dem Arbeitsmarkt begehrt. Sie sollen auf diese Weise

gleichsam an die Sicherheitsbehörden herangeführt werden. Im Rahmen der

Zusammenarbeit wird ein polizeispezifisches Transferlab am DFKI in

Kaiserslautern betrieben, das aus einem gemischten Team von Mitarbeitern aus

Polizei und Wissenschaft besteht und sich gemeinsamen den

sicherheitsbehördlichen Projektfragestellungen widmet.

„Das gemeinsame Transferlab bietet den idealen Rahmen für den direkten und

dauerhaften Wissens- und Technologietransfer aus der aktuellen KI-Forschung in

die gesellschaftsdienliche polizeiliche Anwendung. Die ersten Ergebnisse zeigen

eindrucksvoll, wie moderne KI-Tools Ermittlungsbehörden bei ihren immer

komplexer werdenden Aufgaben entlasten und effektiv unterstützen können und

damit nachhaltig zur Verbrechensbekämpfung und -aufklärung beitragen“, sagte

Prof. Dr. Andreas Dengel, Geschäftsführender Direktor des DFKI in

Kaiserslautern.

Innenminister Ebling verspricht sich viel von der weiteren Arbeit im Rahmen der

Kooperation. „Die Polizei braucht die starken Partner an ihrer Seite, um mit der

Dynamik der technischen Entwicklungen Schritt zu halten. Mit dem DFKI haben wir

in Rheinland-Pfalz einen starken und hoch anerkannten Partner gefunden, der das

Landeskriminalamt und das Bundeskriminalamt mit seinem Know-how unterstützt und

Zugang zu neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen ermöglicht“, betonte er.

Abfahrtskontrollen zeigen Erfolg

Ingelheim/Rheinhessen (ots) – Am Sonntagabend, 17.09.2023, führten Beamte der

Autobahnpolizei Heidesheim auf den Rastanlagen Heidenfahrt Nord und Süd an der

BAB60 die turnusmäßigen Abfahrtskontrollen des gewerblichen Güterverkehrs durch.

Es wurden insgesamt 32 LKW-Fahrer auf ihre Fahrtüchtigkeit überprüft. Alle bis

auf einen LKW-Fahrer waren erfreulicherweise nüchtern. Die wiederholenden

Kontrollen zeigen offensichtlich ihre positive präventive Wirkung. Bei einem 42-

jährigen Fahrer wurden dennoch 2,22 Promille festgestellt. Dieser beabsichtigte

seine Fahrt am nächsten Vormittag gegen 11:00 Uhr anzutreten. Dies wurde ihm bis

zur Ausnüchterung untersagt. Aufgrund des Promillewertes zeigte sich der Fahrer

sehr einsichtig und gelobte in Zukunft diesbezüglich Besserung.