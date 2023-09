Trickdiebstahl durch falschen Handwerker

Worms (ots) – Opfer eines Trickdiebstahls wurde eine 87-jährige Seniorin am

Samstagabend. Gegen 17:30 Uhr verschaffte sich ein unbekannter Täter Zugang zu

ihrer Wohnung in der Enzingerstraße, indem er sich als Mitarbeiter der

Wasserwerke ausgab. Angeblich müsse er das Wasser kontrollieren. Nachdem die

Seniorin mit dem Mann ins Bad ging, betrat ein zweiter Täter durch die

offenstehende Eingangstür die Wohnung und begab sich ins Schlafzimmer. Dort

entwendete dieser unbemerkt eine Geldbörse sowie Bargeld im niedrigen

vierstelligen Bereich.

Der angebliche Mitarbeiter der Wasserwerke wurde wie folgt beschrieben:

männlich

ca. 30-35 Jahre alt

ca. 170-175cm groß

schlank

Kleidung: helle Hose und helles Hemd

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich

mit der Kriminalinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung

zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter kiworms@polizei.rlp.de an die

Polizei übermittelt werden.