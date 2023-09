Pkw kollidiert mit Reisebus

Stelzenberg (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Ein 69-jährger Autofahrer ist am

Montag (18. September 2023) bei einem Unfall auf der Kreisstraße 53 zwischen

Kaiserslautern und Trippstadt tödlich verunglückt. Nach dem aktuellen Stand der

Ermittlungen geriet der Mann mit seinem Wagen aus noch ungeklärten Gründen in

den Gegenverkehr und kollidierte dort mit einem Reisebus. Der Bus war mit 27

Personen besetzt. Die Fahrgäste und der Fahrer blieben unverletzt. Der

Pkw-Fahrer verstarb noch an der Unfallstelle. Er wurde im Auto eingeklemmt und

musste von der Feuerwehr geborgen werden. Die Polizei hat zur Untersuchung des

Unfallhergangs einen Gutachter hinzugezogen. Die Kreisstraße war für die Dauer

der Unfallaufnahme über mehrere Stunden gesperrt. |erf

Zeugen gesucht nach Verkehrsunfall

Alsenz (ots) – Am Montag, dem 18.09.2023, gegen 11:15 Uhr, ereignete sich in der

Hauptstraße in Alsenz ein Verkehrsunfall, bei dem sich der Verursacher unerlaubt

von der Unfallörtlichkeit entfernte.

Der bisher nicht bekannte Fahrer eines hellen Pkw, eventuell grau oder weiß,

befuhr die Hauptstraße aus Richtung Obermoschel in Richtung Oberndorf. In Höhe

der Hausnummer 9 fuhr er auf einen am rechten Fahrbahnrand abgestellten Smart

auf. Die Kollision war so heftig, dass der Smart mehrere Meter auf den

Bürgersteig verschoben wurde. Daher ist anzunehmen, dass auch der Unfall

verursachende Pkw einen erheblichen Schaden im Bereich der Fahrzeugfront,

vermutlich rechts, davontrug.

Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zu dem Fahrzeug geben können, werden

gebeten, sich unter der Telefonnummer 06361 / 917-0 mit der Polizeiinspektion

Rockenhausen in Verbindung zu setzen.

Wer hat die Räder gestohlen?

Kaiserslautern (ots) – Diebe haben auf dem Mitfahrerparkplatz am Opelkreisel

alle vier Räder eines Audi A5 gestohlen. Die Täter montierten die Reifen samt

den Felgen zwischen Samstagnachmittag und Sonntagmorgen ab. Die Polizei

ermittelt wegen Diebstahls. Zeugen, denen Personen oder Fahrzeuge aufgefallen

sind oder die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer 0631 369 2250 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu

setzen. |erf

Altkleider angezündet

Kaiserslautern (ots) – Auf dem Messeplatz brannte am Sonntagabend ein

Altkleidercontainer. Die Polizei schließt aktuell eine vorsätzliche Brandlegung

nicht aus. Ein Zeuge meldete das Feuer gegen 22:30 Uhr. Kleidersäcke, die am

Mitleidenschaft gezogen wurde. Die Feuerwehr löschte den Brand. Die Polizei

ermittelt wegen Sachbeschädigung. Zeugen, die Hinweise geben können oder

Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer

0631 369-2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Diebe stehlen Katalysator

Kaiserslautern (ots) – Im St.-Quentin-Ring haben sich Unbekannte an einem Opel

Astra zu schaffen gemacht und den Katalysator des Wagens gestohlen. Die Täter

schnitten das Fahrzeugteil vermutlich zwischen Samstag- und Sonntagvormittag mit

einem Trennschleifer ab. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf und bittet um

Hinweise: Wem sind Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Wer hat Verdächtiges

wahrgenommen? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150

mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf