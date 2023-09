Friedberg-Wetteraukreis: Die Polizei-News

Büdingen: Mehrere Personen leicht verletzt

Ein 20-jähriger Bewohner der HEAE in der Orleshäuser Straße verlangte am Freitag, 15. September, Zutritt zu den Räumen des Sicherheitsdienstes. Als die Mitarbeiter ihm dies verwehrten, schlug er einen davon ins Gesicht und warf Gegenstände umher. Auch eine hinzugerufene Polizeistreife konnte nicht beruhigend auf ihn einwirken. Als er in bedrohlicher Haltung auf sie zuging, versuchten die Beamten ihn zu fixieren, um damit weitere Angriffe zu unterbinden. Bei dem anschließenden Gerangel ließ sich der 20-Jährige offenbar unerwartet zu Boden fallen und riss dadurch die zwei Beamten mit zu Boden. Sie und ein dritter Polizeibeamter erlitten leichte Verletzungen, ebenso der eine Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes. Der 20-Jährige kam anschließend aufgrund psychischer Auffälligkeiten in eine Klinik.

Ranstadt: Zwei Fahrräder entwendet

Ein Fahrrad und ein E-Bike, beide von der Marke Cube, entwendeten Diebe in der Nacht von Freitag auf Samstag (15./16. September), zwischen 21 Uhr und 8.40 Uhr. Die Räder standen angeschlossen in der Gartenlaube eines Einfamilienhauses in der Straße Im Kornfeld und haben insgesamt einen Wert von über 3.000 Euro. Die Polizei in Büdingen sucht Zeugen und bittet um Hinweise (Telefonnummer 06042/96480).

Friedberg: Auf Schulhof gezündelt

Die Feuerwehr löschte am Samstag, 16. September, gegen 10.10 Uhr einen vermutlich angesteckten Restmüllcontainer auf dem Schulgelände in der Saarstraße und verhinderte ein Übergreifen der Flammen auf einen darüber hängenden Strauch. An mehreren anderen Stellen auf dem Gelände stellten Polizeibeamte Gegenstände fest, die ebenfalls angesteckt worden waren oder teilweise wohl zum Anstecken genutzt worden waren. Dazu zählten Kerzen, Taschentücher, Deospray, Bretter und Kleidungsstücke. Neben dem Müllcontainer entstanden durch das Zündeln noch Schäden an einer Sitzbank sowie am Tartanbelag auf dem Sportplatz, insgesamt dürfte es sich dabei um etwa 1.000 Euro handeln. Die Kripo Wetterau sucht Zeugen: Wem sind in der Nacht auf Samstag oder am Samstagmorgen Personen auf dem Schulgelände aufgefallen? Wer hat das Zündeln beobachtet? Hinweise bitte an die Telefonnummer 06031/6010.

Florstadt- Nieder-Florstadt: Einbruch in Werkstatthalle

Über ein Fenster brachen Unbekannte vergangene Woche in eine Werkstatthalle in der Straße An der Linde ein und ließen Werkzeug im Wert von mehreren hundert Euro mitgehen, wozu auch zwei voll bestückte Werkzeugwagen gehörten. Zudem entstand ein Schaden von etwa 60 Euro. Der Diebstahl ereignete sich zwischen Montag, 11. September, 14 Uhr, und Samstag, 16. September, 10 Uhr. Die Friedberger Polizei bittet um Hinweise: Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge in diesem Zusammenhang aufgefallen? Hinweise bitte an die Telefonnummer 06031/6010.

Friedberg- Bruchenbrücken: Dieb mit Leiter?

Vermutlich mit Hilfe einer Leiter gelangte ein Dieb in der Nacht auf Samstag, 16. September, in das Vereinsheim, das sich im 1. Stock eines Gebäudes in der Vilbeler Straße befindet. Über ein Fenster verschaffte sich der Unbekannte gewaltsam Zutritt und verursachte dabei einen etwa 450 Euro hohen Schaden. Ersten Erkenntnissen zufolge fehlt nichts aus den Räumen. Eine Leiter war in der näheren Umgebung nicht zu finden. Die Friedberger Polizei bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06031/6010).

Rosbach- Ober-Rosbach: Scheibe eingeschlagen

An einem weißen Opel Mokka schlugen Diebe in der Straße In der Nonn die Scheibe ein und schnappten sich am Samstag, 16. September, zwischen 12.45 Uhr und 13 Uhr eine im Fußraum liegende hellbeige Handtasche samt einem Portmonee. Anschließend flüchteten die Unbekannten mit dem Diebesgut im Wert von etwa 500 Euro. Der Schaden am PKW beläuft sich auf etwa 250 Euro. Die Polizei in Friedberg bittet um Hinweise (Telefonnummer 06031/6010).

Butzbach: Wahlplakate entwendet

Zwei „Die Partei“-Wahlplakate entwendeten Unbekannte in der Bismarckstraße. Die Plakate im Wert von etwa 20 Euro kamen zwischen 18 Uhr am Donnerstag, 14. September, und 20.15 Uhr am Samstag, 16. September, abhanden. Die Butzbacher Polizei bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06033/7043-4011).