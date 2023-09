Jugendliche in Regionalbahn sexuell belästigt

Frankfurt am Main (ots) – Die Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main

ermittelt gegen einen noch unbekannten Täter, der am Samstagmittag in einer

abfahrbereiten Regionalbahn im Frankfurter Hauptbahnhof eine 15-jährige

Jugendliche sexuell belästigt hat. Wie die Jugendliche bei der Bundespolizei

angab, hätte der Unbekannte ihr im Zug ans Gesäß gefasst und sei dann sofort

geflüchtet. Trotz einer eingeleiteten Fahndung konnte der Mann bisher nicht

festgestellt werden. Ein Ermittlungsverfahren wegen sexueller Belästigung wurde

eingeleitet.

Personen im Gleisen sorgen für erhebliche Verspätungen

Frankfurt am Main (ots) – Am Samstag, gegen 15 Uhr, ging bei der

Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main die Meldung ein, dass sich an der

S-Bahnstation Konstablerwache zwei Männer vom Bahnsteig in den Tunnelbereich

begeben hätten. Aufgrund dieser Meldung wurden die Gleise für den Zugverkehr

gesperrt und Beamte der Bundespolizei suchten den Bereich ab. Hierbei konnten

die Beamten hinter dem Bahnsteigende im Tunnelbereich zwei wohnsitzlose Männer

feststellen und in Gewahrsam nehmen. Als Grund für ihren Aufenthalt im

Tunnelbereich gaben sie an, dort nur eine Zigarette geraucht zu haben. Die

Sperrungen der Gleise konnten um 15.17 Uhr wieder aufgehoben werden. Nach

Feststellung der Personalien und Einleitung eines Ordnungswidrigkeitsverfahren

wurden Beide wieder auf freien Fuß gesetzt. Durch den Vorfall kam es bei

insgesamt 48 S-Bahnverbindungen zu Verspätungen.

Haftbefehle in den Hauptbahnhöfen Wiesbaden und Frankfurt am Main vollstreckt

Wiesbaden/Frankfurt am Main (ots) – In den Hauptbahnhöfen Wiesbaden und

Frankfurt am Main haben Beamte der Bundespolizei am Sonntag jeweils einen

Haftbefehl vollstreckt. Im Hauptbahnhof Wiesbaden war es ein 38-jähriger

wohnsitzloser Mann, den die Staatsanwaltschaft Wiesbaden wegen Beleidigungen mit

einem Haftbefehl suchte. In Frankfurt war es eine 39-jährige wohnsitzlose Frau,

die wegen Erschleichen von Leistungen von der Amtsanwaltschaft Frankfurt am Main

gesucht wurde. Nach einem kurzen Umweg über die Wache der Bundespolizei, ging es

für Beide direkt in eine Justizvollzugsanstalt.

Festnahme nach Kofferdiebstahl im Frankfurter Hauptbahnhof

Frankfurt am Main (ots) – Nachdem am Sonntagmorgen einem 38-jährigen indischen

Touristen im Frankfurter Hauptbahnhof der Koffer gestohlen wurde, konnten Beamte

der Bundespolizei den Täter nur wenige Stunden später festnehmen. Wie das Opfer

bei der Bundespolizei angab, hatte der Täter offenbar einen unbeobachteten

Moment beim Fahrkartenkauf ausgenutzt, um den Koffer zu entwenden. Nur wenig

später stellte der Mann den Verlust seines Koffers, in dem sich neben einem

Laptop auch 700 US-Dollar und 900 Euro in bar befanden, fest. Aufgrund von

Videoaufzeichnungen, konnte der Täter gegen 14 Uhr von einer Streife erkannt und

festgenommen werden. Nach seiner Festnahme gab der 66-jährige wohnsitzlose Mann

zu, den Koffer gestohlen zu haben. Auch das gestohlene Bargeld konnte bei ihm

gefunden, sichergestellt und letztlich dem Eigentümer wieder ausgehändigt

werden. Der Täter soll heute dem Haftrichter vorgeführt werden.

Frankfurt – Zeilsheim: Mann nach Flaschenwürfen festgenommen

Frankfurt (ots) – (dr) Die Polizei hat gestern einen 36-jährigen Mann

festgenommen, der verdächtigt wird, in der Nacht von Samstag auf Sonntag

(17.09.2023) in Zeilsheim mutmaßlich einen Molotowcocktail vor ein

Gastronomiegeschäft geworfen zu haben. Glücklicherweise kam niemand zu Schaden.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen betrat der Tatverdächtige zunächst gegen

01:00 Uhr eine Gaststätte in der Pfaffenwiese und verlangte etwas zu trinken.

Ihm wurde der Zutritt mit Hinweis auf eine „geschlossene Gesellschaft“ verwehrt.

Etwa eine halbe Stunde später kehrte er zurück und warf augenscheinlich eine

brennende Flasche in Richtung des Eingangs, die auf dem Gehweg aufschlug. Eine

weitere Flasche zerbarst kurz danach direkt neben einem 20-Jährigen, der sich zu

diesem Zeitpunkt vor dem Lokal aufhielt. Zu einem Entflammen kam es

glücklicherweise nicht. Der Flaschenwerfer, welcher zu diesem Zeitpunkt noch ein

Messer in der Hand gehalten haben soll, flüchtete anschließend mit einem

Linienbus, konnte aber wenig später im Bahnhof-Höchst von der Polizei

festgenommen werden.

Der 36-jährige Mann kam in die Haftzellen des Polizeipräsidiums. Er soll heute

dem Haftrichter vorgeführt werden. Die Frankfurter Kriminalpolizei ermittelt

aufgrund des Verdachts eines versuchten Tötungsdeliktes. Die Ermittlungen in der

Sache dauern an.

Frankfurt – Zeilsheim: Mann nach Flaschenwürfen festgenommen

Frankfurt (ots) – (dr) Die Polizei hat gestern einen 36-jährigen Mann

festgenommen, der verdächtigt wird, in der Nacht von Samstag auf Sonntag

(17.09.2023) in Zeilsheim mutmaßlich einen Molotowcocktail vor ein

Gastronomiegeschäft geworfen zu haben. Glücklicherweise kam niemand zu Schaden.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen betrat der Tatverdächtige zunächst gegen

01:00 Uhr eine Gaststätte in der Pfaffenwiese und verlangte etwas zu trinken.

Ihm wurde der Zutritt mit Hinweis auf eine „geschlossene Gesellschaft“ verwehrt.

Etwa eine halbe Stunde später kehrte er zurück und warf augenscheinlich eine

brennende Flasche in Richtung des Eingangs, die auf dem Gehweg aufschlug. Eine

weitere Flasche zerbarst kurz danach direkt neben einem 20-Jährigen, der sich zu

diesem Zeitpunkt vor dem Lokal aufhielt. Zu einem Entflammen kam es

glücklicherweise nicht. Der Flaschenwerfer, welcher zu diesem Zeitpunkt noch ein

Messer in der Hand gehalten haben soll, flüchtete anschließend mit einem

Linienbus, konnte aber wenig später im Bahnhof-Höchst von der Polizei

festgenommen werden.

Der 36-jährige Mann kam in die Haftzellen des Polizeipräsidiums. Er soll heute

dem Haftrichter vorgeführt werden. Die Frankfurter Kriminalpolizei ermittelt

aufgrund des Verdachts eines versuchten Tötungsdeliktes. Die Ermittlungen in der

Sache dauern an.

Frankfurt – Innenstadt: Festnahmen nach Streitigkeiten

Frankfurt (ots) – (dr) Am Sonntagnachmittag (17.09.2023) kam es in der

Innenstadt zu einem Streit zwischen zwei 47- und 51-jährigen Männern. Die

Polizei nahm in der Folge beide Streithähne nacheinander fest, wobei der

47-jährige Beschuldigte Widerstand leistete. Doch ganz unerwartet ging es für

den 51-jährigen Geschädigten in Haft.

Gegen 13:55 Uhr traf der 51-Jährige im Bereich der Zeil auf den 47-Jährigen,

welcher auf einer Bank saß und offenbar Haschisch rauchte. Dies missfiel dem

51-Jährigen, sodass er den 47-Jährigen darauf ansprach. Letzterer begann nun

sein Gegenüber zu beleidigen und versuchte, ihm eine Glasflasche auf den Kopf zu

schlagen. Dies gelang glücklicherweise nicht. Der 47-Jährige entfernte sich

jedoch zeitnah.

Zwischenzeitlich alarmierte Polizeibeamte trafen vor Ort auf den Geschädigten

und nahmen eine Strafanzeige auf. Während der Befragung des 51-Jährigen stellte

sich allerdings heraus, dass gegen ihn ein Strafvollstreckungshaftbefehl vorlag,

welchen er nicht bezahlen konnte. Der Mann musste die Beamte begleiten und wurde

in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Im Rahmen der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen trafen Polizeibeamte in der Nähe

den gesuchten Beschuldigten an, den sie folglich festnahmen. Sie verbrachten den

47-Jährigen für die weiteren Maßnahmen auf ein Polizeirevier. Während der

Festnahme sowie bei der anschließend durchgeführten Blutentnahme leistete der

augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln sowie Alkohol stehende

Mann erheblichen Widerstand. Dabei spuckte er zwei Beamte an. Der wohnsitzlose

Mann soll heute dem Haftrichter vorgeführt werden.

Frankfurt – Innenstadt: Jugendlicher Räuber festgenommen

Frankfurt (ots) – (dr) Ein Jugendlicher raubte in der Nacht zu Sonntag

(17.09.2023) in der Innenstadt einem 21-Jährigen dessen Mobiltelefon.

Polizeibeamte nahmen wenig später einen 15-jährigen Tatverdächtigen fest und

stellten das mutmaßliche Tatmittel sicher.

Über den Notruf ging gegen 03:40 Uhr eine Meldung zu einer körperlichen

Auseinandersetzung im Bereich der Hauptwache ein. Drei Personen hatten einen

21-Jährigen in der dortigen B-Ebene angesprochen. Nach dem sie ihm mitteilten,

dass er „reich aussähe“, nahm ihn einer aus der Gruppe in den Schwitzkasten. Der

Geschädigte konnte sich zunächst aus diesem befreien, wurde jedoch nach einem

kurzen Fluchtversuch von seinem Gegenüber eingeholt und ins Gesicht geschlagen.

Als der 21-Jährige daraufhin zu Boden ging, entwendete ihm der Schläger sein

Mobiltelefon. Den Begleitern des Beraubten, welche ihm noch zu Hilfe eilten,

präsentierte der Angreifer zur Abschreckung eine Waffe, sodass er anschließend

die Flucht ergreifen konnte.

Etwa eine Stunde später ging über den Notruf eine Meldung zu einer Person ein,

die auf der Zeil, im Bereich eines Schellrestaurants, mit einer Schusswaffe auf

Passanten zielen würde. Im Rahmen der dann eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen

konnte ein Tatverdächtiger, 15 Jahre alt, am Börsenplatz lokalisiert und

festgenommen werden. In seiner Nähe fanden Beamte das mutmaßliche Tatmittel auf.

Sie stellten eine abgelegte Softair-Pistole sicher.

Derzeitige Erkenntnisse deuten darauf hin, dass es sich bei dem 15-Jährigen

mutmaßlich um den Haupttäter der zuvor begangenen Raubtat handeln könnte. Der

Jugendliche wurde nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen an einen

Erziehungsberechtigten übergeben.

Die Ermittlungen in der Sache dauern an.

Frankfurt – Niedererlenbach: Raub von Fanutensilien – Zeugenaufruf

Frankfurt (ots) – (hol) Gestern Abend wurden drei Männer ihrer getragenen

Fanutensilien von Energie Cottbus beraubt. Die drei hatten zuvor die Kerb in

Niedererlenbach besucht und befanden sich zum Tatzeitpunkt auf dem Heimweg.

Gegen 21:00 Uhr wurde das Trio in der Straße „Alt-Erlenbach“ von einem

unbekannten Quartett angehalten und unvermittelt u.a. als „Cottbus-Schweine“

beleidigt, da sie entsprechende Fan-T-Shirts trugen. Beim vorherigen Besuch auf

der Kerb schlug den drei Cottbusfans keinerlei Ungemach entgegen. Im weiteren

Verlauf forderten die Aggressoren sie auf, sich ihrer Shirts zu entledigen. Als

dies verneint wurde, untermauerten die Angreifer ihre Forderung zunächst mit

Schlägen und Tritten, ehe sie zwei Opfern die Shirts gewaltsam auszogen. Der

Dritte im Bunde händigte sein Shirt dann selbstständig aus. Anschließend flohen

die Gewalttäter unerkannt.

Die beiden geschlagenen Männer (49 und 16 Jahre alt) erlitten Schürf- und

Platzwunden. Der 49-Jährige musste von einem Rettungswagen zur Behandlung ins

Krankenhaus gebracht werden.

Die vorliegenden Täterbeschreibungen sind sehr vage – alle drei sollen zwischen

20-30 Jahre alt gewesen sein, drei von ihnen mit kräftiger Statur, einer eher

schmächtig. Alle waren dunkel gekleidet, trugen Kapuzen bzw. Basecaps auf dem

Kopf und waren zusätzlich mit Schlauchschals bzw. OP-Masken maskiert. Keiner

trug eine erkennbare Zugehörigkeit zu irgendeinem Fußballverein zur Schau.

Sachdienliche Hinweise nimmt das 14. Polizeirevier unter 069 / 755 11400 oder

jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Frankfurt – Niederrad: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Fußgänger

Frankfurt (ots) – (hol) Gestern Abend kam es in der Lyoner Straße zu einem

Verkehrsunfall, bei dem ein Fußgänger von einem schleudernden Auto erfasst

wurde, nachdem dieses zuvor mit einer Straßenbahn kollidiert war.

Gegen 19:45 Uhr befuhr der 36-jährige Fahrer eines Mercedes die Lyoner Straße in

Richtung Straßburger Straße. In Höher der Hausnummer 50 bog der 36-Jährige nach

rechts ab, um die Straßenbahnschienen an einer dafür vorgesehenen Stelle zu

überqueren und anschließend zu wenden.

Nach derzeitigen Erkenntnissen übersah er dabei die aus gleicher Richtung

herannahende Straßenbahn der Linie 12 und kollidierte mit dieser. Durch die

Wucht des Aufpralls wurde der Mercedes über einen Gitterzaun geschleudert, traf

einen dahinterstehenden Fußgänger und begrub ihn teilweise unter sich. Der

28-Jährige erlitt dabei schwere Verletzungen am Bein. Der 25-jährige Begleiter

des Fußgängers rettete sich mit einem Sprung zur Seite vor einem Zusammenprall

mit dem Mercedes und wurde deshalb nur leicht verletzt. Der Mercedesfahrer

erlitt ebenfalls leichte Verletzungen, musste jedoch von der Feuerwehr aus

seinem Boliden befreit werden. Der Fahrer der Straßenbahn (41 Jahre) erlitt

einen Schock.

Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache und -hergang dauern an.