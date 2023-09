Wetzlar-Dutenhofen: Dachstuhl brennt –

Heute in den frühen Morgenstunden rückten Feuerwehr und Polizei zu einem Brand in der Jahnstraße aus. Gegen 02.55 Uhr alarmierten Zeugen die Rettungsleitstelle. Beim Eintreffen der Wetzlarer Brandbekämpfer stand der Dachstuhl in Brand. Die Bewohner hatten sich bereits unverletzt ins Freie begeben. Die Feuerwehr löschte das Feuer – das Haus ist derzeit nicht bewohnbar. Angaben zur Brandursache können noch nicht gemacht werden. Ebenso ist die Höhe des Brandschadens noch nicht bekannt.

Wetzlar – Dutenhofen: Exhibitionist am Dutenhofener See / Polizei bittet um Mithilfe –

Am Samstagmorgen entblößte sich ein Exhibitionist gegenüber einer Spaziergängerin am Dutenhofener See. Die Wetzlarerin war um kurz vor 11.00 Uhr mit ihrem Hund im Bereich hinter der Bootsanlage unterwegs. Der Unbekannte entblößte seinen Penis und nahm Blickkontakt mit dem Opfer auf. Die Wetzlarerin rannt sofort davon. Nach ihrer Beschreibung stammte der Täter aus dem türkischen oder arabischen Raum, war zwischen 30 und 35 Jahre alt, hatte kurze Haare und ein rundliches Gesicht. Sein Oberkörper war unbekleidet, er trug eine kurze blaue Hose. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat den Exhibitionisten am Samstagmorgen an der Bootsanlage des Dutenhofener Sees beobachtet? Wer kann Angaben zu seiner Identität machen? Hinweise erbittet die Polizeistation Wetzlar unter Tel.: (06441) 9180.

Breitscheid: Biker mit Rettungshubschrauber ins Krankenhaus –

Auf der kurvenreichen Strecke zwischen Medenbach und Breitscheid verunglückten gestern Nachmittag zwei Motorradfahrer. Gegen 12.40 Uhr war der 64-jährige Fahrer einer BMW mit seiner 53-jährigen Sozia in Richtung Breitscheid unterwegs. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass der Wettenberger zu spät erkannte, dass der Fahrer eines vorausfahrenden Piaggio-Rollers abbiegen wollte und deswegen seine Geschwindigkeit reduziert hatte. Der BMW Fahrer prallte ins Heck des Rollers, worauf beide Bikes zu Boden stürzten. Eine Rettungswagenbesatzung und ein Notarzt übernahmen die Erstversorgung des schwerverletzten Wettenbergers. Ein Rettungshubschrauber übernahm den Transport in eine Gießener Klinik. Seine Mitfahrerin blieb unverletzt. Der 57-jährige Piaggiofahrer aus dem Landkreis Marburg-Biedenkopf trug leichte Verletzungen davon. Die BMW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Schäden an beiden Bikes summieren sich nach Schätzungen der Polizei auf rund 5.000 Euro.