Korbach: Die Polizei-News

Korbach – Drei Autos zerkratzt, Polizei bittet um Hinweise

Korbach (ots)

In der Nacht von Freitag (15. September) auf Samstag (16. September) beschädigten Unbekannte drei Autos in Korbach.

Auf einem Parkplatz in der Straße Westwall zerkratzten sie einen grauen VW Jetta, in der Schulstraße einen weißen Polo und in der Itterstraße traf es einen weißen BMW. In allen Fällen entstand Sachschaden in Höhe von jeweils etwa 500 Euro.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Korbach, Tel. 05631-9710.

Frankenberg – Schlägerei am Bahnhof, Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung

Am Samstagabend kam es am Frankenberger Bahnhof zu einer Schlägerei, an der mehrere Personen beteiligt waren und teilweise leicht verletzt wurden. Die Polizei musste einschreiten, auch ein Polizeibeamter erlitt dabei leichte Verletzungen.

Am Samstag gegen 22.45 Uhr bemerkte eine Streife der Polizei Frankenberg eine größere Menschenansammlung mit körperlicher Auseinandersetzung am Bahnhof in Frankenberg. Die Polizeibeamten griffen ein und versuchten, die streitenden Parteien zu trennen. Dies gelang letztlich erst durch das Hinzuziehen einer zweiten Streife und unter Einsatz von Pfefferspray. Ein 22-jähriger Tatverdächtiger wurde vorläufig festgenommen.

Mehrere Beteiligte im Alter zwischen 22 und 32 Jahren aus Frankenberg und Bad Wildungen erlitten bei der körperlichen Auseinandersetzung, bei der auch ein hölzernes Tischbein eingesetzt wurde, leichte Verletzungen, die teilweise ambulant behandelt werden mussten. Ein Polizeibeamter wurde bei dem Einsatz leicht verletzt, konnte seinen Dienst aber fortsetzen. Die Polizei ermittelt wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

Einige Stunden vorher kam es bereits zu einer körperlichen Auseinandersetzung in einem Geschäft in Frankenberg, an der teilweise dieselben Personen beteiligt gewesen sein sollen. Die Hintergründe sind noch unklar und sind ebenso Gegenstand der weiteren Ermittlungen, wie der genaue Tatablauf. Nach bisherigen Erkenntnissen kannten sich die Tatbeteiligten.

Die Polizei leitete Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ein.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Frankenberg unter der Tel. 06451-72030 zu melden.