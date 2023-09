Wiesbaden: Die Polizei-News

Hochwertige Armbanduhr geraubt,

Wiesbaden-Sonnenberg, Hofgartenplatz, 15.09.2023, 12.20 Uhr bis 12.40 Uhr,

(pl)Eine unbekannte Täterin hat am Freitagmittag im Bereich des Hofgartenplatzes

in Sonnenberg einer 60-jährigen Frau deren hochwertige Armbanduhr geraubt. Den

Angaben der Geschädigten zufolge sei sie zwischen 12.20 Uhr und 12.40 Uhr am

Hofgartenplatz in ihr geparktes Auto eingestiegen. Als die Fahrertür noch

offenstand, sei sie von einer Frau angesprochen worden, welche sie dann

plötzlich umklammert und am Arm gerissen habe. Nachdem die Angreiferin wieder

von der 60-Jährigen abgelassen hatte, begab sich die geschockte Frau nach Hause

und musste dort den Verlust ihrer hochwertigen Armbanduhr vom Handgelenk

feststellen. Die Täterin wurde als 28-30 Jahre alt, etwa 1,68 Meter groß mit

einer molligeren Figur, dunklen Augen, einer gepflegten Erscheinung und

schwarzen langen zum Pferdeschwanz gebundenen Haaren beschrieben. Getragen habe

sie ein schwarzes T-Shirt und Jeans. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die

Ermittlungen übernommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0

entgegen.

An Kleinkraftrad zu schaffen gemacht – Festnahme, Wiesbaden-Erbenheim,

Wandersmannstraße, 16.09.2023, 22.25 Uhr,

(pl)Nach dem versuchten Diebstahl eines Kleinkraftrades in der

Wandersmannstraße, ist es der Polizei am Samstagabend mit Hilfe eines Anwohners

gelungen, zwei Tatverdächtige festzunehmen. Gegen 22.25 Uhr hatten sich mehrere

Jugendliche an einer abgestellten Vespa zu schaffen gemacht. Der Zeuge wurde auf

die Situation aufmerksam und verständigte die Polizei. Im Rahmen der

eingeleiteten Fahndung nach den zwischenzeitlich ohne das Kleinkraftrad zu Fuß

geflüchteten Jugendlichen konnten die Polizeikräfte zwei Tatverdächtige

festnehmen. Die beiden 17 Jahre alten Wiesbadener wurden zwecks weiterer

Maßnahmen zur Dienststelle gebracht und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Betrunkener Autofahrer leistet Widerstand, Wiesbaden, Hauberrisserstraße,

17.09.2023, 19.35 Uhr,

(pl)Ein deutlich alkoholisierter Mann ist am Sonntagabend mit dem Auto gefahren

und hat sich anschließend den polizeilichen Maßnahmen widersetzt. Gegen 19.35

Uhr wurde der Polizei von Zeugen eine Trunkenheitsfahrt gemeldet. Eine umgehend

entsandte Streife konnte das beschriebene Auto in der Hauberrisserstraße

abgestellt lokalisieren und im weiteren Verlauf den vermeintlichen Fahrer

antreffen und kontrollieren. Der 59-Jährige hatte zuvor ordentlich Alkohol

getrunken, das Atemalkoholgerät zeigte bei ihm einen Wert von rund vier Promille

an. Als die Streife den Mann dann zwecks weiterer Maßnahmen mit zur Dienststelle

nehmen wollte, habe er sich gegen die polizeilichen Maßnahmen zur Wehr gesetzt

und in Richtung eines Polizisten geschlagen. Die Fahrt ging somit direkt in den

Polizeigewahrsam, wo ihm von einem Arzt Blut abgenommen wurde. Auf Anordnung

einer verständigten Richterin musste der 59-Jährige die Nacht im

Polizeigewahrsam verbringen. Ihn erwarten nun gleich zwei Ermittlungsverfahren,

zum einen wegen der Trunkenheitsfahrt und zum anderen wegen des Widerstandes.

Falscher Handwerker unterwegs,

Wiesbaden-Biebrich, Bunsenstraße, 15.09.2023, 12.15 Uhr,

(pl)In einem Mehrfamilienhaus in der Bunsenstraße in Biebrich wurde am

Freitagmittag eine Seniorin von einem falschen Handwerker heimgesucht. Der Mann

erschien gegen 12.15 Uhr bei der Geschädigten und erschlich sich unter dem

Vorwand, nach den Rauchmeldern schauen zu müssen, Einlass in deren Wohnung.

Später, als der Mann die Wohnung bereits wieder verlassen hatte, musste die

Wiesbadenerin das Fehlen von Bargeld feststellen. Der Trickdieb soll ca. 1,65

Meter groß gewesen sein und sehr kurze grau melierte Haare gehabt haben. Er habe

gebrochenes Deutsch gesprochen und eine dunkle Jeans sowie ein dunkles Oberteil

getragen. Die Wiesbadener Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der

Telefonnummer (0611) 345-0.

Die Polizei warnt davor, angebliche Handwerker in die Wohnung zu lassen, wenn

nicht bekannt ist, dass diese angefordert wurden. Es sollte zuerst bei der

Hausverwaltung oder dem Hausmeister nachgefragt werden, ob die Behauptung der

Wahrheit entspricht. Eine gesunde Skepsis ist keine Unhöflichkeit! Ein

berechtigter Handwerker wird für Nachfragen stets Verständnis haben.

16-Jährige an Bushaltestelle unsittlich berührt, Wiesbaden, Schwalbacher

Straße, 16.09.2023, 16.30 Uhr bis 16.45 Uhr,

(pl)Ein 16-jähriges Mädchen wurde am Samstagnachmittag an einer Bushaltestelle

in der Schwalbacher Straße von einem unbekannten Mann sexuell belästigt. Die

16-Jährige hielt sich zwischen 16.30 Uhr und 16.45 Uhr an der Haltestelle auf,

als sie von einem Mann unsittlich berührt worden sei. Hinweise nimmt die

Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Kontrollen „Sicheres Wiesbaden“,

Wiesbaden, Stadtgebiet, 15.09.2023 und 16.09.2023,

(pl)Am vergangenen Wochenende führte die Wiesbadener Polizei wieder gemeinsam

mit Kräften der Stadtpolizei Kontrollen im Rahmen des Konzeptes „Sicheres

Wiesbaden“ durch. Die Einsatzkräfte waren am Freitag- und am Samstagabend

jeweils ab 19.00 Uhr bis in die Nacht hinein in der Wiesbadener Innenstadt

unterwegs. Insgesamt wurden in den beiden Nächten 66 Personen kontrolliert. Bei

den Kontrollen am Freitagabend wurden zwei Ermittlungsverfahren wegen

aufgefundener Betäubungsmittel und eins wegen des Verstoßes gegen das

Arzneimittelgesetz eingeleitet. Darüber hinaus wurde ein gestohlenes Handy

aufgefunden und sichergestellt. Während in der Nacht zum Samstag in der

Waffenverbotszone erfreulicherweise keine Verstöße festgestellt worden sind,

wurde eine Nacht später bei einer Kontrolle ein mitgeführtes Messer

sichergestellt und eine entsprechende Ordnungswidrigkeitenanzeige gefertigt.

Ansonsten verliefen die Kontrollen in der Nacht zum Sonntag ohne besondere

Vorkommnisse. Stadt und Polizei werden weiterhin bei entsprechenden

Kontrollmaßnahmen eng kooperieren und regelmäßig im Wiesbadener Stadtgebiet

präsent sowie für die Bürgerinnen und Bürger ansprechbar sein.

Mit E-Scooter gestürzt und schwer verletzt, Wiesbaden, Bleichstraße,

17.09.2023, 01.05 Uhr,

(pl)In der Nacht zum Sonntag ist ein 22-jähriger E-Scooter-Fahrer bei einem

Unfall in der Bleichstraße schwer verletzt worden. Der 22-Jährige war gegen

01.05 Uhr mit einem Leih-E-Scooter auf dem Bürgersteig der Bleichstraße

unterwegs, als er die Kontrolle über den Roller verlor und mit dem Kopf auf die

Fahrbahn stürzte. Der Schwerverletzte wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus

gebracht.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Einbruch in Getränkemarkt,

Niedernhausen, Frankfurter Straße, Freitag, 15.09.2023, 20:15 Uhr bis Samstag,

16.09.2023, 07:00 Uhr

(da)In der Nacht von Freitag auf Samstag brachen unbekannte Täter in einen

Getränkemarkt in der Frankfurter Straße in Niedernhausen ein. Nach bisherigen

Erkenntnissen gelangten die Täter zwar in das Innere des Marktes, entwendeten

jedoch nichts. So blieb es bei einem Schaden an der Eingangstür. Die

Polizeistation Idstein hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter

der Rufnummer (06126) 9394-0 entgegen.

Drei PKW an Bahnhof aufgebrochen,

Idstein, Am Wermutsgraben, Sonntag, 17.09.2023, 17:00 Uhr bis Montag 18.09.2023,

04:30 Uhr

(da)Unbekannte haben in der Nacht von Sonntag auf Montag drei Pkw am Bahnhof

Wörsdorf aufgebrochen. Im Zeitraum von Sonntag, 17:00 Uhr bis Montag, 04:30 Uhr

schlugen die bislang unbekannten Täter die Seitenscheiben der drei Pkw ein und

verschafften sich so Zugang zu den Fahrzeuginnenräumen. Ob die Täter bei ihren

Einbrüchen erfolgreich waren, konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch

nicht geklärt werden. Fest steht jedoch, dass sie durch ihr rabiates Vorgehen

einen Sachschaden von rund 3.000 Euro verursacht haben. Die Polizeistation

Idstein hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer

(06126) 9394-0 entgegen.

Radfahrer bei Sturz schwer verletzt,

Kiedrich, Landesstraße 3035, Freitag, 15.09.2023, 19:10 Uhr

(wie) Am Freitagabend ist ein Radfahrer bei einem Sturz in der Nähe von Kiedrich

schwer verletzt worden. Der 42-Jährige war mit einem Rennrad auf der L 3035 von

Hausen in Richtung Kiedrich unterwegs. Hierbei verlor er auf der abschüssigen

Strecke die Kontrolle über sein Zweirad und kam zu Fall. Bei dem Sturz verletzte

sich der Radfahrer schwer und musste vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht

werden. Für die Dauer des Rettungseinsatzes sperrte die Polizei die L 3035 in

beide Richtungen.