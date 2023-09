Bergstrasse

Lampertheim: 3. Präventionstag „Kein Bock auf Langeweile“ – Polizeipräsident Björn Gutzeit übergibt Teilnahmeurkunde für das Präventionsprogramm „Gewalt-Sehen-Helfen“

Lampertheim (ots) – Im Freibad fand am Sonntag (17.09.), in der Zeit von 14.00

bis 18.00 Uhr, der nunmehr 3. Präventionstag der Stadt Lampertheim unter dem

Motto „Kein Bock auf Langeweile“ statt. Im Vordergrund standen in diesem Jahr

Kinder und Jugendliche. Bürgermeister Gottfried Störmer brachte zum Ausdruck,

dass der Stadt die Kinder und Jugendlichen am Herzen liegen und sie sich in der

Stadt wohlfühlen sollen. Der Bürgermeister betonte aber auch, dass vermehrter

Vandalismus und Müll, der an vielen Treffpunkten hinterlassen wird, den

Verantwortlichen Sorgen bereitet. „Lampertheim hat viel zu bieten, gerade für

Kinder und Jugendliche. Bringt Euch ein und teilt uns Eure Wünsche mit“, so

Gottfried Störmer.

Im Rahmen der Veranstaltung gab es vielfältige Angebote, auch zum Mitmachen, von

Vereinen, DLRG, der Freiwilligen Feuerwehr, dem THW und dem Deutschen Roten

Kreuz. Zudem gab es umfassende Informationen zum Thema „KOMPASS“, insbesondere

zur Zusammenarbeit von Bürgern, Kommune und Polizei. Neben der

Präventionsabteilung des Polizeipräsidiums Südhessen waren auch

Diensthundeführerinnen und Diensthundeführer der Polizei mit ihren Vierbeinern

sowie die Polizei-Puppenbühne des Vereins „Bürger und Polizei“ mit von der

Partie. Auf große Resonanz der zahlreichen Besucherinnen und Besucher stieß

zudem eine kleine Fahrzeugschau der Polizeistation Lampertheim-Viernheim.

Der Präsident des Polizeipräsidiums Südhessen, Björn Gutzeit, überreichte dem

Lampertheimer Bürgermeister offiziell die Teilnahmeurkunde für das vom Land

Hessen geförderte Gewaltpräventionsprogramm „Gewalt-Sehen-Helfen“. Gewaltdelikte

im öffentlichen Raum erzeugen eine starke Unsicherheit und schüren bei vielen

Menschen die Angst selbst Opfer zu werden. In Kooperation zwischen der Stadt

Lampertheim, dem Netzwerk gegen Gewalt und der Polizei finden in diesem

Zusammenhang entsprechende Seminare statt. Interessierte konnten sich für die

nächste Veranstaltung vor Ort anmelden. Den Teilnehmern werden hierbei

Kenntnisse für unterschiedliche Gefahrensituationen vermittelt und

Verhaltensweisen geübt, die verhindern sollen, dass man selbst in die Opferrolle

gerät aber als Helfer in der Lage ist, zu intervenieren ohne sich selbst zu

gefährden.

Polizeipräsident Gutzeit betonte: „Jeder kann Hilfe leisten, ohne sich dabei in

Gefahr bringen zu müssen. Unser Konzept sieht hierfür einen deeskalierenden und

gewaltfreien Ansatz vor.“

Heppenheim/Lampertheim/Viernheim: Aktionstag – Polizei registriert 155 Fahrräder

Kreis Bergstraße (ots) – Um das Fahrrad bestmöglich vor Diebstahl zu schützen,

bot die Polizeidirektion Bergstraße am Samstag (16.09.) einen Aktionstag an. In

Heppenheim, Bensheim und Lampertheim gab es zeitgleich von 10.00 bis 14.00 Uhr

zahlreiche Termine für das Serviceangebot „Die Fahrradregistrierung“.

Insgesamt registrierten die Ordnungshüter 155 Fahrräder. Eine Bilanz, die sich

sehen lassen kann. In Heppenheim wurden durch die beiden Schutzfrauen vor Ort,

Polizeioberkommissarin Annika Netzer und Polizeihauptkommissarin Stephanie

Hellermann-von-Serkowsky 35 Fahrräder registriert. In Lampertheim kümmerte sich

der Schutzmann vor Ort, Polizeioberkommissar Bayram Gül, um 65 Fahrräder und in

Bensheim waren es 55 Räder. Dort hatte der Schutzmann vor Ort,

Kriminalhauptkommissar Martin Runzheimer, ebenfalls alle Hände voll zu tun.

Bei der Fahrradregistrierung werden die Rahmennummer und weitere vorhandene

Individualnummern des Fahrrads in einer polizeilichen Datenbank hinterlegt.

Zusätzlich werden wichtige Merkmale Ihres Fahrrads, wie Hersteller und Modell,

dort vermerkt. Im Anschluss bekommt jeder Fahrradbesitzer einen Aufkleber,

welcher Kriminellen signalisiert, von dem registrierten Rad besser die Finger zu

lassen. Gestohlene, gefundene oder kontrollierte Fahrräder können durch die

zentrale Registrierung schnell zugeordnet werden. Jedes Rad kann polizeilich

registriert werden.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://ppsh.polizei.hessen.de/Ueber-uns

/Regionales/Fahrradcodierung-und-Fahrradregistrierung/

Viernheim: Einbruch in Elektrofachgeschäft/Kaffeevollautomaten entwendet Darmstadt (ots) –

Viernheim (ots) – Nach einem Einbruch in ein Elektrofachgeschäft am vergangenen

Wochenende hat die Kriminalpolizei in Heppenheim die weiteren Ermittlungen

übernommen und sucht Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen.

Nach ersten Erkenntnissen verschafften sich die Kriminellen in der Nacht zum

Samstag (16.09.), gegen 3.45 Uhr, Zugang zu dem Geschäft in der Wallstadter

Straße. Aus den Räumen entwendeten sie mehrere Kaffeevollautomaten im Wert von

mehreren Tausend Euro.

Die Ermittlerinnen und Ermittler fragen: Wer hat zur Tatzeit und in Tatortnähe

verdächtige Fahrzeuge oder Personen beobachten können? Wer kann Hinweise zum

Verbleib der Beute geben? Unter der Rufnummer 06252/7060 ist das Kommissariat

21/22 für alle Hinweise von Zeugen zu erreichen.

Viernheim: Werkzeuge aus Transporter gestohlen / Polizei sucht Zeugen

Viernheim (ots) – Zwischen Samstagmittag (16.09.) und Sonntagabend (17.09.)

entwendeten bislang Unbekannte aus einem weißen Transporter, der in der

Ladenburger Straße abgestellt war, diverse Werkzeuge. Unter Anwendung von Gewalt

gelangten sie ins Innere des Wagens. Insgesamt werden die Schäden auf knapp 2000

Euro geschätzt. Die Polizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) ist mit dem

Sachverhalt betraut und fragt: Wer hat Verdächtiges beobachtet? Wer kann

Hinweise geben? Die Beamtinnen und Beamten sind unter der Rufnummer 06252/7060

zu erreichen.

Lorsch: Rettungssanitäter attackiert/Anzeige gegen 54-Jährigen

Lorsch (ots) – Nach einer Rangelei zwischen zwei 52 und 54 Jahre alten Männern

am Sonntagabend (17.09.), gegen 22.45 Uhr, in der Nibelungenstraße, wurde die

Polizei verständigt. Der 52-Jährige zog sich eine Beule am Kopf zu und musste

medizinisch versorgt werden. Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung

und Sachbeschädigung, weil im Rahmen des Streits auch ein Fahrzeug beschädigt

wurde.

Ein 25 Jahre alter eingesetzter Rettungssanitäter, der sich um die Blessuren des

Verletzten kümmerte, wurde nach derzeitigem Ermittlungsstand von dem 54-Jährigen

getreten und hierbei leicht verletzt. Die Ordnungshüter leiteten daher auch ein

Ermittlungsverfahren wegen Tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und

gleichstehende Personen gegen ihn ein.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Viernheim (ots) – Am Sonntag, dem 17.09. kam es gegen 21:06 Uhr zu einem

schweren Verkehrsunfall in der Friedrich-Ebert-Straße in Viernheim. Der

33-jährige Fahrer eines BMW 330CI verlor vermutlich aufgrund von Trunkenheit die

Kontrolle über sein Fahrzeug, geriet in den Gegenverkehr und kollidierte frontal

mit einem entgegenkommenden Renault Arkana. Hierbei wurde der 30-jährige Fahrer

des Renaults und dessen 27-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Der Fahrer des

BMWs verletzte sich ebenfalls leicht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr

fahrbereit. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest beim Fahrer des BMWs

ergab einen Wert von knapp 2 Promille. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen

Gefährdung des Straßenverkehrs, Trunkenheit im Verkehr sowie eine Meldung an die

Führerscheinstelle. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

Schwerer Verkehrsunfall

Hirschhorn (ots) – Am Sonntag, dem 17. September kam es gegen 11:50 Uhr zu einem

schweren Verkehrsunfall in Hirschhorn. Der 26-jährige Fahrer eines BMW 850i

geriet auf der L3410 aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Kurve

in den Gegenverkehr und prallte frontal mit einem entgegenkommenden Toyota Auris

zusammen. Dabei wurde die 64 jährige Fahrerin des Toyota schwer verletzt und mit

einem Rettungshubschrauber in die Klinik nach Heidelberg geflogen. Der Fahrer

des BMW zog sich leichte Verletzungen im Brustbereich zu. An beiden Fahrzeugen

entstand Totalschaden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 100.000 Euro

geschätzt. Die L3410 musste für ca. 2 Stunden voll gesperrt werden.

Heppenheim/Lampertheim/Viernheim: Aktionstag – Polizei registriert 155 Fahrräder

Kreis Bergstraße (ots) – Um das Fahrrad bestmöglich vor Diebstahl zu schützen,

bot die Polizeidirektion Bergstraße am Samstag (16.09.) einen Aktionstag an. In

Heppenheim, Bensheim und Lampertheim gab es zeitgleich von 10.00 bis 14.00 Uhr

zahlreiche Termine für das Serviceangebot „Die Fahrradregistrierung“.

Insgesamt registrierten die Ordnungshüter 155 Fahrräder. Eine Bilanz, die sich

sehen lassen kann. In Heppenheim wurden durch die beiden Schutzfrauen vor Ort,

Polizeioberkommissarin Annika Netzer und Polizeihauptkommissarin Stephanie

Hellermann-von-Serkowsky 35 Fahrräder registriert. In Lampertheim kümmerte sich

der Schutzmann vor Ort, Polizeioberkommissar Bayram Gül, um 65 Fahrräder und in

Bensheim waren es 55 Räder. Dort hatte der Schutzmann vor Ort,

Kriminalhauptkommissar Martin Runzheimer, ebenfalls alle Hände voll zu tun.

Bei der Fahrradregistrierung werden die Rahmennummer und weitere vorhandene

Individualnummern des Fahrrads in einer polizeilichen Datenbank hinterlegt.

Zusätzlich werden wichtige Merkmale Ihres Fahrrads, wie Hersteller und Modell,

dort vermerkt. Im Anschluss bekommt jeder Fahrradbesitzer einen Aufkleber,

welcher Kriminellen signalisiert, von dem registrierten Rad besser die Finger zu

lassen. Gestohlene, gefundene oder kontrollierte Fahrräder können durch die

zentrale Registrierung schnell zugeordnet werden. Jedes Rad kann polizeilich

registriert werden.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://ppsh.polizei.hessen.de/Ueber-uns

/Regionales/Fahrradcodierung-und-Fahrradregistrierung/

Lindenfels: Gleitschirmflieger bei Notlandung schwer verletzt

Lindenfels (ots) – Am Sonntag (17.09.) kam es um 13:59 Uhr zu einer Notlandung

eines Gleitschirmfliegers im Bereich der B 47, Gemarkung Lindenfels. Hierbei

musste ein 59-jähriger Mann aus Groß-Umstadt vermutlich aufgrund eines

Flugfehlers bedingt von ungünstiger Thermik notlanden. Bei der Notlandung

verletzte sich der Mann schwer. Er kam zur Versorgung in ein Krankenhaus. Die

Polizei hat Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Zeugen, die Angaben zum

Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation

Bensheim unter Tel.: 06251/846840 in Verbindung zu setzen. Im Rahmen der

Bergungsmaßnahmen waren die Feuerwehr Lindenfels, ein Rettungswagen, 2

Notarztwägen, ein Rettungshubschrauber, sowie die Polizeistation Bensheim

eingesetzt.

Geparktes Fahrzeug beschädigt und von der Unfallstelle geflüchtet

Lampertheim (ots) – Am Sonntag (17.09.) kam es zwischen 12:00 und 13:00 Uhr zu

einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz „Domgasse 10 Parking“ in Lampertheim.

Dieser befindet sich im Bereich der Wilhelmstraße, Ecke Domgasse. Ein bislang

unbekannter Verursacher touchierte beim Ein- oder Ausparken ein geparktes

Fahrzeug und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Aufgrund der

hinterlassenen Schäden kann davon ausgegangen werden, dass es sich um ein rotes

Kraftfahrzeug gehandelt hatte. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können,

werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06206/944-0 bei der Polizeistation

Lampertheim-Viernheim zu melden.

Darmstadt

Darmstadt-Wixhausen: Diebe suchen Betriebsgelände heim / Zeugen gesucht

Darmstadt (ots) – Kriminelle hatten es zwischen Donnerstagabend (14.9.) und

Freitagmorgen (15.9.) auf die Arbeitsmaschinen einer Firme in der

Wolfsgartenallee abgesehen. Nach ersten Erkenntnissen verschafften sich die

Täter unberechtigt Zugang zu dem Betriebsgelände und bauten dort aus mindestens

drei Arbeitsmaschinen die Elektronik aus. Mit ihrer Beute flüchteten sie. Der

verursachte Gesamtschaden wird derzeit auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Das

Kommissariat 21/22 ermittelt in dem Fall des besonders schweren Diebstahls und

nimmt unter der Rufnummer 06151/9690 sachdienliche Hinweise von Zeugen entgegen.

Darmstadt: Zahlreiche Autos im Stadtgebiet im Visier Krimineller / Zeugen gesucht

Darmstadt (ots) – In den zurückliegenden Tagen und insbesondere im Verlauf des

vergangenen Wochenendes hatten es Kriminelle auf mehrere Autos abgesehen. So

ereigneten sich zwischen Mittwoch (13.9.) und Sonntag (17.9.) mindestens sechs

Aufbrüche im Stadtgebiet Darmstadts.

In fünf Fällen schlugen die Täter die jeweiligen Scheiben der Fahrzeuge ein und

ließen zum Teil zurückgelassene Wertgegenstände mitgehen. Zu den Autos zählte

ein in der Pankratiusstraße geparkter schwarzer Golf, ein grauer Mercedes in der

Stiftstraße, ein grauer Skoda in der Pützerstraße, ein grauer Audi in der

Lichtenbergstraße, ein blauer Skoda in der Schlossgartenstraße und ein schwarzer

Fiat in der Rundeturmstraße. Die Täter erbeuteten unter anderem Geld,

Geldbörsen, Taschen und eine Sonnenbrille. Der verursachte Schaden dürfte sich

nach ersten Schätzungen auf mehrere Tausend Euro belaufen.

Die Darmstädter Kriminalpolizei (K21/22) ist mit den weiteren Ermittlungen

betraut und fragt: Wer hat in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen

gemacht und kann Hinweise zu den Tätern geben? Unter der Rufnummer 06151/9690

nehmen die Beamten alles Sachdienliche entgegen.

Darmstadt-Dieburg

Groß-Bieberau: Gehebelt und Scheibe beschädigt / Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht?

Groß-Bieberau (ots) – Bewohner eines Einfamilienhauses in der Ostlandstraße

haben am Samstag (16.9.) die Spuren ungebetener Besucher auf ihrem Anwesen

entdeckt und die Polizei informiert. Wie sich herausstellte, hatten die bislang

noch unbekannten Täter offenbar versucht eine Terrassentür aufzuhebeln,

beziehungsweise versucht einzuschlagen und dabei ein Loch hinterlassen.

Glücklicherweise hielt die Tür Stand und die Kriminellen traten unverrichteter

Dinge die Flucht an. Der Tatzeitraum reicht nach ersten Erkenntnissen bis zum

Donnerstag (14.9.) zurück. Der von ihnen verursachte Schaden wird aktuell auf

mindestens 1000 Euro geschätzt. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige

Beobachtungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben könne, werden

gebeten, sich beim ermittelnden Kommissariat 21/22, zu melden (Rufnummer

06151/9690)

Groß-Umstadt/ Heubach: Geld aus Wohnung erbeutet

Groß-Umstadt (ots) – Zwischen Samstag (16.9.), 18 Uhr und Sonntag (17.9.), 3 Uhr

haben Kriminelle ihr Unwesen in der Waldstraße getrieben und sich auf noch nicht

bekannte Weise Geld aus einer Wohnung erbeutet. Mit ihrer Beute traten sie die

Flucht an. Das Kommissariat 21/22 ermittelt wegen des Verdachts des

Wohnungseinbruchs und nimmt alle in diesem Zusammenhang stehenden sachdienlichen

Hinweise unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

Gross-Gerau

Mörfelden: Kriminelle suchen Baustelle heim

Mörfelden (ots)

Auf Kupferkabel hatten es Kriminelle in der Zeit zwischen Samstagmittag (16.09.) und Montagmorgen (18.09.) im Hessenring abgesehen. Dort suchten sie eine größere Baustelle heim.

Die Ermittlerinnen und Ermittler der Polizei in Groß-Gerau (Kommissariat 21/22) haben ein Verfahren eingeleitet und schätzen den angerichteten Gesamtschaden auf über 30.000 Euro. In diesem Zusammenhang hoffen die Beamten auf Rückmeldungen möglicher Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge am Tatort beobachten konnten. Unter der Rufnummer 06142/6960 werden alle in diesem Zusammenhang stehenden sachdienlichen Hinweise entgegengenommen.

Gernsheim: Opferstock samt Kollekte entwendet

Gernsheim (ots)

Auf einen massiven Standopferstock samt der Kollekte hatten es bislang noch unbekannte Täter bei einem Diebstahl im Laufe des Samstags (16.09.) abgesehen. Zwischen 10.00 Uhr und 12.30 Uhr drangen die Kriminellen in die St. Maria Magdalena Kirche in der Magdalenenstraße ein. Mit ihrer Beute in Höhe von insgesamt mehreren hundert Euro suchten sie unerkannt das Weite.

Hinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen nimmt die Polizeistation Gernsheim unter der Rufnummer 06258/9343-0 entgegen.

Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden – Zeugenaufruf –

Rüsselsheim am Main (ots)

Am Sonntagabend, den 17.09.2023, gegen 22:30 Uhr befuhr ein 18-jähriger Rüsselsheimer die Haßlocher Straße mit seinem schwarzen BMW in Fahrtrichtung Adam-Opel-Straße. In Höhe der dortigen Tankstelle verlor der Fahrer, vermutlich durch nicht angepasster Geschwindigkeit, die Kontrolle über sein Fahrzeug und überfuhr eine mittig auf der Fahrbahn montierte Fahrbahnbegrenzung. Infolgedessen wurden zahlreiche Bauteile der Fahrbahnbegrenzung herumgeschleudert und beschädigten Fahrzeuge anderer Verkehrsteilnehmer. An dem BMW entstand Totalschaden in Höhe von schätzungsweise 10.000EUR. Der Gesamtschaden wird aktuell auf ca. 15.000EUR geschätzt. Es kam glücklicherweise zu keinem Personenschaden.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfallhergang, oder Angaben zur Fahrweise des schwarzen BMW machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Rüsselsheim unter der Telefonnummer 06142-6960 zu melden.

Rüsselsheim am Main: Verkehrsunfall mit vier leicht verletzten Personen

Rüsselsheim am Main (ots)

Am Samstagabend, den 16.09., gegen 21:00 Uhr befuhr ein 19-jähriger Bischofsheimer die Walter-Flex-Straße mit seinem grauen BMW und vier Mitfahrern in Richtung Tannenstraße in Rüsselsheim am Main.

Beim rechts Abbiegen in die Tannenstraße verlor der Bischofsheimer mutmaßlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug und stieß mit einem Baum zusammen. An dem BMW entstand Totalschaden in Höhe von schätzungsweise 40.000 Euro. Der Fahrer sowie drei Mitfahrer wurden leicht verletzt, einer der Mitfahrer musste zur weiteren Behandlung durch den verständigten Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus verbracht werden. Die restlichen verletzten Personen konnten nach ambulanter Behandlung vor Ort entlassen werden.

Neben zwei Streifenwagenbesatzungen der Polizeistation Rüsselsheim waren die Feuerwehr Rüsselsheim sowie zwei Rettungswagen und ein Notarzteinsatzfahrzeug vor Ort.

Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben oder Angaben zur Fahrweise des grauen BMW machen können, werden gebeten sich bei der Polizeistation in Rüsselsheim unter der Telefonnummer 06142 696-0 zu melden.

Drei Verletzte nach Verkehrsunfall

64521 Groß-Gerau (ots)

Drei Verletzte und etwa 13.000 Euro Schaden lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalles am Samstagabend (16.09.) gegen 22.15 Uhr in der Gernsheimer Straße in 64521 Groß-Gerau. Eine 49-jährige alte Autofahrerin aus Mörfelden-Walldorf befuhr die B 44 aus Richtung Sportpark kommend in Richtung Marktplatz. Ein 23-jähriger alter Autofahrer aus Trebur befuhr die B 44 aus Richtung Büttelborn kommend in Richtung Südring in Groß-Gerau. Im Kreuzungsbereich der Gernsheimer Straße / B 44 /Südring missachte die 49-jährige Autofahrerin ein Stoppschild und es kam zum Zusammenstoß beider Autos. Dabei wurden drei Personen, darunter zwei Kinder, leicht verletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht. Beide Fahrzeuge waren infolge des Unfalles nicht mehr fahrbereit und mussten durch einen Abschleppdienst von der Unfallstelle entfernt werden. Die Strecke war für die Unfallaufnahme und die anschließenden Rettungs-und Aufräumarbeiten bis gegen 23.45 vollgesperrt. Neben der Polizei war auch die Feuerwehr, Rettungsdienst und Notarzt im Einsatz. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeistation Groß-Gerau unter der Rufnummer 06152/175-0 zu melden.