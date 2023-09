Frankfurt – Sachsenhausen: Schwerer Verkehrsunfall

Frankfurt (ots) – (th) In der Nacht von Freitag (15. September 2023) auf Samstag

(16. September 2023) kam es gegen 03.30 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall im

Bereich der Babenhäuser Landstraße. Ein 26-Jähriger befuhr in Begleitung eines

23-Jährigen mit seinem PKW der Marke Range Rover den linken Fahrstreifen der

Babenhäuser Landstraße stadtauswärts. Eine 25 Jahre alte Frau befuhr mit ihrem

PKW, einem Opel Corsa, den rechten Fahrstreifen. Aus noch ungeklärter Ursache

kam es zum Kontakt der Fahrzeugfront des Range Rovers mit dem Fahrzeugheck des

Opel Corsas. Dieser kam daraufhin rechtsseitig von dem Fahrstreifen ab und fuhr

ungebremst auf eine Verkehrsinsel. Hier kollidierte das Fahrzeug mit einem

Ampelmast, überfuhr diesen, kam rechtsseitig von der Fahrbahn ab und letztlich

auf der Fahrerseite zum Liegen. Der Fahrer des Range Rovers verlor ebenfalls die

Kontrolle über sein Fahrzeug. Er kam auch rechtsseitig von der Fahrbahn ab und

blieb im Wald stehen. Alle Beteiligten wurden durch den Unfall verletzt. Es

entstand ein erheblicher Sachschaden. Die Babenhäuser Landstraße musste

zwischenzeitlich in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt werden.

Frankfurt – Bergen-Enkheim: Festnahme nach versuchtem Wohnungseinbruch

Frankfurt (ots) – (th) Am Freitagnachmittag (15. September 2023) nahm eine

44-jährige Frau gegen 14.15 Uhr Geräusche aus ihrem Wohnzimmer war. Als sie

nachschaute bemerkte sie einen fremden Mann. Dieser war über die offenstehende

Balkontür im Hochparterre in die Wohnung eingedrungen. Als die Frau den Mann

ansprach flüchtete dieser ohne Diebesgut. Der 45-jährige Ehemann der Frau nahm

die Verfolgung auf bis er den Mann schließlich aus den Augen verlor. Durch die

hinzugerufene Polizei konnte ein Tatverdächtiger im Zuge der Fahndungsmaßnahmen

anhand der guten Personenbeschreibung festgenommen werden. Es handelt sich dabei

um einen 48 Jahre alten Mann. Er wurde mit dem Ziel der richterlichen Vorführung

in das zentrale Polizeigewahrsam verbracht.