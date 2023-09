Mehrere Alleinunfälle

Am Samstag, 16.09.2023 kam es gegen 22:00 Uhr auf der Bundesstraße 27 zu einem Unfall mit hohem Sachschaden. Der 41-jährige Fahrer eines Pkw BMW X4 befuhr die B 27 von der Leipziger Straße kommend in Richtung Künzell. Aus Unachtsamkeit kam der Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Leitplanke. Das Fahrzeug wurde erheblich beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 32000 Euro.

Am Sonntag, 17.09.2023, ereignete sich um 00:18 Uhr auf einem Verbindungsweg zwischen Niederode und Fulda-Galerie ein Alleinunfall. Ein mit zwei Personen besetzter Pkw Audi A6 Avant befuhr die Straße Im Strickefeld in Richtung Fulda und kam aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in einem Kurvenbereich nach links von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug prallte zunächst gegen eine Leitplanke und überfuhr anschließend ein Verkehrszeichen. Danach fuhr der Audi über eine angrenzende Grünfläche und kam schließlich auf einem Acker zum Stehen. Der Beifahrer blieb unverletzt, der 46-jährige Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Da er allerdings auch unter Alkoholeinfluss stand, wurde im Krankenhaus eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein sichergestellt. Am Pkw entstand Totalschaden, mit den beschädigten Verkehrseinrichtungen entstand Sachschaden in Höhe von 27500 Euro.

Ein weiterer Verkehrsunfall, an dem nur ein Pkw beteiligt war, ereignete sich am 17.09.2023 um 03:50 Uhr in der Straße Abtstor in Fulda. Der 26-jährige Fahrzeugführer fuhr von der Straße Am Hopfengarten in Richtung Abstor. Der Pkw Mercedes kam nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen hohen Bordstein und landete auf einer Grünfläche. Die Ursache für dieses Fahrverhalten lag im übermäßigen Alkoholgenuss des Fahrers. Da er sich beim Unfall verletzte, wurde die erfoderliche Blutentnahme im Krankenhaus durchgeführt und sein Führerschein sichergestellt. Der Pkw war erheblich beschädigt und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 10000 Euro.

Alleinunfall auf B 27 – PKW kommt von Fahrbahn ab

Am Samstag, dem 16.09.2023, gg. 22.45 Uhr, befuhr eine 18-jährige Fahrzeugführerin aus dem Landkreis Hersfeld-Rotenburg mit ihrem PKW die B 27, aus Richtung Haunetal kommend in Richtung Bad Hersfeld. Hinter der Abfahrt nach Hauneck-Oberhaun kam sie nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Schutzplanke. Die Fahrzeugführerin konnte den PKW anschließend nach rechts lenken und auf dem Fahrstreifen in Richtung Bad Hersfeld zum Stehen bringen. Sie blieb bei dem Verkehrsunfall unverletzt, vorsorglich wurde jedoch ein Rettungswagen alarmiert. Der Gesamtschaden wird auf etwa 4800,- Euro geschätzt.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Motorradfahrer gerät in den Gegenverkehr und verletzt sich schwer

Am heutigen Samstag, den 16.09.2023, gegen 13:20 Uhr befuhr ein 43-jähriger Motorradfahrer aus Neuhof mit seiner Harley-Davidson die L 3068 aus Richtung Wasserkuppe kommend in Richtung Dietges. Etwa 300 m nach dem Abzweig Abtsroda verlor der Motorradfahrer in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Motorrad und geriet in den Gegenverkehr. Hier stieß er gegen die linke Fahrzeugseite eines entgegenkommenden VW Polo. Der Motorradfahrer stürzte und verletzte sich schwer. Er wurde durch Rettungskräfte in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Die 31-jährige Polofahrerin aus Eiterfeld blieb unverletzt. Das Motorrad und der PKW wurden stark beschädigt. Beide Fahrzeuge waren in der Folge nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtsachschaden beläuft sich nach erster Schätzung auf 26.000 EUR. Während der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen musste die L 3068 kurzzeitig vollgesperrt werden.

Haltendes Fahrzeug an roter Ampel übersehen

Am Donnerstag (14.09.), um 08.05 Uhr, befuhr ein 36-jähriger Mann aus einem Künzeller Ortsteil die Künzeller Straße in Fulda stadteinwärts und hielt seinen PKW Skoda an der „Rot“ zeigenden Lichtzeichenanlage, Höhe der Einmündung Emaillierwerk, an. Ein 25-jähriger Mann aus einem Ebersburger Ortsteil befuhr mit seinem PKW Ford die Künzeller Straße in gleicher Richtung und bemerkte offenbar die Verkehrssituation zu spät, so dass er nicht mehr rechtzeitig halten konnte und auf den an haltenden PKW des Künzellers auffuhr. An beiden PKW entstand geringer Sachschaden und der Fahrer des vorausfahrenden PKW wurde aufgrund der Wucht des Aufpralles leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich circa auf 2.000 Euro.

Unfall mit Traktor in Eichenzell – Fahrer verletzt

Schwere Verletzungen zog sich am Freitagnachmittag (15.09.), gegen 16.34 Uhr, der 91-jährige Fahrer eines Traktors zu, welcher vermutlich infolge einer Fehlbedienung seines Fahrzeuges an einem Steigungsstück rückwärts in einen Graben rollte und dabei umkippte. Der Vorfall ereignete sich auf einem Wirtschaftsweg in Eichenzell in einem Waldstück bei Lingeshof. Der Traktorfahrer aus Eichenzell wurde mit seinen schweren Verletzungen zur Versorgung ins Krankenhaus verbracht.

Kradunfall zwischen Richelsdorf und Blankenbach mit verletzter Person

Am Freitag (15.09.), gegen 17 Uhr, befuhr ein 64-jähriger Mann mit seinem Motorrad die Landstraße 3248 von Richelsdorf in Richung Blankenbach. In einer Linkskurve verlor der aus Hoya (Niedersachsen) stammende Motorradfahrer die Kontrolle über seine BMW und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei fuhr er in den Straßengraben und touchierte einen Leitpfosten. Der Mann verletzte sich schwer und wurde per Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 3.550 Euro. Die Landstraße war kurzzeitig gesperrt.

Brand einer Svheune – Ursprüngliche PM vom 15.09.2023, 22.15 Uhr:

Vogelsbergkreis Aktuell (22.15 Uhr) kommt es in der Lumdastraße im Mücker Ortsteil Atzenhain zu Behinderungen durch den Brand einer Scheune. Menschen sind nach ersten Erkenntnissen nicht in Gefahr, allerdings befinden sich Wohnhäuser in der näheren Umgebung des Brandobjektes. Über Brandursache und Schadenshöhe liegen noch keine Erkenntnisse vor. Es wird gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren. Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst sind vor Ort.

Ergänzung vom 16.09.2023, 09:45 Uhr:

Die Rettungsleitstelle des Vogelsbergkreises wurde in der Nacht von Freitag (15.09.) auf Samstag (16.09.), um kurz nach 22 Uhr, über einen größeren Brand in der Lumdastraße in Mücke-Atzenhain informiert. Vor Ort konnte durch die Einsatzkräfte eine Scheune in Vollbrand festgestellt werden, wobei die Flammen auch schon auf das benachbarte Wohnhaus übergriffen. Personen befanden sich nicht mehr in den Gebäuden. Durch die in der Spitze rund 150 Einsatzkräfte der Feuerwehr Mücke mit Unterstützung umliegender Einsatzabteilungen konnten die Flammen so weit unter Kontrolle gebracht werden, dass vom Wohnhaus lediglich die Fassade und das Dach in Mitleidenschaft gezogen wurden. Die Scheune brannte jedoch komplett nieder, wobei hier u.a. zwei Fahrzeuge (Pkw und Traktor) standen, die ebenfalls erheblich beschädigt wurden. Nach derzeitigem Kenntnisstand wird der Gesamtsachschaden auf rund 250.000 Euro geschätzt. Aufgrund der Rauchgase wurde eine Warnmeldung für die Bevölkerung veranlasst. Neben drei Streifen der Polizeistation Alsfeld und Mittelhessen waren auch Beamte der Kriminalpolizei Osthessen eingebunden, die noch in der Nacht die Ermittlungen zur Brandursache aufnahmen. Aktuell kann noch nicht gesagt werden, was zu dem Brand führte, da noch weitere Ermittlungen ausstehen.

Verkehrsunfall mit Sachschaden

Am 14.09.23 gegen 13.30 Uhr befuhr ein 32-jähriger Bad Hersfelder mit seinem Transporter die L 3159 (Lange Heide) aus Kirchheim kommend in Richtung Bad Hersfeld. Ein 71-jähriger Kirchheimer befuhr mit seinem Pkw ebenfalls die L 3159, jedoch in entgegengesetzter Richtung. Kurz vor der Ortschaft Reckerode begegneten sich beide Fahrzeugführer in einem kurvigen Streckenverlauf. Dabei kam es zu einer Berührung beider Fahrzeuge. An beiden Fahrzeugen entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von 4000,- Euro.

Betrunkene 28-jährige Fahrzeugführerin verursacht Verkehrsunfall im Stadtgebiet Bebra und flüchtet

Am Freitag, den 15.09.23 gegen 22:20 Uhr befuhr eine 28-jährige Fahrzeugführerin aus dem Landkreis Hersfeld-Rotenburg mit ihrem Pkw der Marke Opel Modell Insignia die Lindenalle in Richtung des Einkaufszentrums „das be!“ im Stadtzentrum von Bebra. Kurz vor der Einfahrt in den dortigen Kreisverkehr verlor sie, vermutlich aufgrund ihres alkoholisierten Zustandes, die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab. Im Anschluss überfuhr sie die dortige Verkehrsinsel und kollidierte mit sämtlichen darauf befindlichen Verkehrsschildern. Die Verkehrsschilder wurden durch die Wucht des Aufpralls allesamt komplett zerstört. Der Opel Insignia wurde durch die Kollision ebenfalls im Frontbereich erheblich beschädigt.

Unter anderem wurde durch den Aufprall der Kühler beschädigt und die Ölwanne aufgerissen.

Dieses Unfallgeschehen blieb aufgrund der erheblichen Kollisionsgeräusche nicht unbemerkt und wurde von mehreren Zeugen, welche sich im Bereich des Einkaufszentrums aufhielten, wahrgenommen. Durch die Zeugen konnte weiter festgestellt werden, wie das Fahrzeug nach dem Unfall einfach weiterfuhr und sich über die Bismarckstraße in Richtung Innenstadt unerlaubt von der Unfallstelle entfernte.

Daraufhin informierten die Zeugen umgehend die Polizeistation in Rotenburg a.d.F. über den Sachverhalt. Durch die Polizei wurde umgehend eine Fahndung nach dem flüchtigen Unfallfahrzeug eingeleitet. Aufgrund der Beschädigungen an Ölwanne und Kühler traten zu diesem Zeitpunkt Betriebsstoffe im Form von Motoröl und Kühlwasser aus. Aufgrund der dadurch verursachten Ölspur und weiterer Zeugenhinweise konnte der Opel Insignia in einem Wohngebiet in Bebra festgestellt und kontrolliert werden.

Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass die 28 Jahre alte Fahrzeugführerin erheblich unter dem Einfluss von Alkohol stand.

Bei der Fahrzeugführerin wurde aufgrund der Alkoholisierung eine Blutentnahme durchgeführt. Weiterhin erfolgte die Einleitung eines Strafverfahrens wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Trunkenheit im Straßenverkehr und Verkehrsunfallflucht. Der Führerschein der Fahrzeugführerin wurde sichergestellt.

Der gesamte Sachschaden beläuft sich auf 10.000 Euro, wobei am Fahrzeug ein Schaden in Höhe von 8000 Euro und an den Verkehrszeichen ein Sachschaden von 2000 Euro entstand.

Die Feuerwehr von Bebra war in diesem Zusammenhang ebenfalls zwecks der Beseitigung der Ölspur und dem Aufnehmen der auslaufenden Betriebsstoffe im Einsatz.

Nach Zusammenstoß – Zeuginnen und Zeugen gesucht

Fulda. Am Donnerstag (14.09.) kam es gegen kurz nach 19 Uhr zu einem Verkehrsunfall bei dem zwei Personen verletzt wurden. Ein 31-jähriger Ford-Focus-Fahrer aus Neuhof befuhr die L3139 aus Lehnerz kommend in Richtung Niesig. Als er nach aktuellem Kenntnisstand nach links in die Straße Lehnerzer Winkel abbiegen wollte, kollidierte er aus noch unklarer Ursache mit einem entgegenkommenden Kraftrad-Fahrer. Hierdurch stürzte der 32-jährige Zweiradfahrer aus Petersberg und verletzte sich schwer. Auch der Ford-Fahrer wurde leicht verletzt. Beide Personen kamen zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 30.000 Euro. Erste Ermittlungen ergaben, dass der 32-Jährige zuvor in einer unmittelbar vor der Unfallstelle gelegenen Rechtskurve mehrere Fahrzeuge überholt haben soll. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs sucht die Polizei in Fulda nach Zeuginnen und Zeugen. Diese wenden sich bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Bad Hersfeld. Am Mittwoch (13.09.), gegen 16:50 Uhr, hatte ein 27-jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Hersfeld sein Fahrzeug ordnungsgemäß in der Fritz-Rechberg-Straße am rechten Fahrbahnrand geparkt. Eine 77-jährige Pkw-Fahrerin aus Bad Hersfeld befuhr zu diesem Zeitpunkt die Straße in Richtung Simon-Haune-Straße. Aus noch unklarer Ursache touchierte die Dame dabei das geparkte Auto. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro.

Unfall beim Abbiegen

Heringen. Am Donnerstag (14.09.), gegen 21:25 Uhr, befuhr eine 38-jährige Pkw-Fahrerin aus Dankmarshausen die L3172 von Dippach kommend in Richtung Heringen-Leimbach. Eine 15-jährige Fahrerin aus dem Werra-Suhl-Tal befuhr zu diesem Zeitpunkt mit ihrem Leichtkraftrad die K4 von Widdershausen kommend in Fahrtrichtung Einmündung L3172, um dort nach derzeitigen Erkenntnissen nach links in Richtung Dippach einzubiegen. Während des Einbiegevorgangs kollidierte die vorfahrtsberechtigte Pkw-Fahrerin aus noch unklarer Ursache mit der von links kommenden 15-Jährigen. Die Pkw-Fahrerin versuchte wohl noch auszuweichen, konnte einen Zusammenstoß jedoch nicht vermeiden. Das Leichtkraftrad geriet in der Folge aus noch nicht bekannte Gründen in Brand und musste durch die Feuerwehr gelöscht werden. Die 15-Jährige wurde schwer verletzt und mittels Hubschrauber in ein Klinikum geflogen. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 11.000 Euro