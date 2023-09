Wer im Internet um echtes Geld spielt, will die Gewissheit haben, dass es sich a) um eine seriöse Plattform handelt und b) die Sicherheit gewährleistet wird.

Das Glücksspiel ist riskant genug. Man will nicht auch noch die Angst haben müssen, Opfer von Cyberkriminellen zu werden. Auf immer mehr Plattformen gibt es die Möglichkeit, auch mit Kryptowährungen arbeiten zu können. Aber wie sicher sind Kryptowährungen am Ende wirklich?

Was sind eigentlich Kryptowährungen?

Eine Kryptowährung ist eine dezentrale Währung, die wohl die freieste Form von Geld darstellt. Kryptowährungen werden nicht reguliert, da hier keine Bank oder Regierung im Hintergrund die Fäden ziehen kann. Zudem gehört es keiner Einzelperson.

Transaktionen mit Kryptowährungen werden in der Regel anonym durchgeführt. Dokumentiert wird alles im öffentlichen Hauptbuch – hier spricht man von der Blockchain. Die Transaktionen werden sichtbar angeführt, jedoch gibt es keine Hinweise, wer wohin die digitalen Coins transferiert hat.

Kryptowährungen sind legal – auch wenn Regierende oft kritisch gegenüber dem digitalen Geld eingestellt sind. Man kann mit Kryptowährungen im Internet bezahlen, sofern der Anbieter Bitcoin und Co. akzeptiert. Es gibt auch immer mehr Online Casinos, in denen Kryptowährungen akzeptiert werden.

Sind Bitcoin und Co. legal?

In fast allen Nationen der Welt kann legal mit einer Kryptowährung im Online Casino gespielt werden. Auch wenn sich die Glücksspielregeln in den verschiedenen Ländern unterscheiden, gibt es bei Nutzung von Bitcoin und Co. keine gravierenden Unterschiede. Am Ende geht es nur um die Frage, wie viele Online Casinos akzeptieren die Einzahlung bzw. Verwendung von Kryptowährungen.

Auch wenn das Interesse an Kryptowährungen gestiegen ist und auch die Zahl der Online Casinos größer als noch vor ein paar Jahren ist, die Kryptowährungen akzeptieren, so sind sogenannte Krypto Casinos noch immer in der Minderheit. Wer also plant, nur mit Kryptowährungen im Online Casino arbeiten zu wollen, muss sich im Vorfeld vergewissern, dass diese Zahlungsmethode überhaupt akzeptiert wird.

Wie sicher sind Krypto Online Casinos?

Aber wie sicher sind Online Casinos, die Kryptowährungen akzeptieren? Im Regelfall geht von derartigen Online Casinos kein Risiko aus. Beinahe jedes Krypto Online Casino arbeitet mit modernsten Sicherheitsprozessen, sodass die neueste SSL-Datenverschlüsselung zur Anwendung kommt.

Das heißt, Informationen über die Spieler werden geschützt.

Zudem darf nicht außer Acht gelassen werden, dass die Transaktionen mit Bitcoin bzw. Kryptowährungen sicher sind.

Wichtig ist, sich im Vorfeld zu vergewissern, ob das Online Casino eine gültige Glücksspiellizenz hat. Besitzt das Online Casino eine Lizenz, so muss sich der Spieler keinerlei Gedanken darüber machen, ob der Anbieter seriös ist oder nicht. Eine Lizenz wird nämlich nur ausgestellt, wenn der Anbieter verschiedene Anforderungen erfüllt.

Hat der Anbieter keine Lizenz, so bedeutet das aber nicht, dass es sich automatisch um ein unseriöses Online Casino handelt. Sehr wohl gibt es Online Casinos ohne Lizenz, die ebenfalls seriös und empfehlenswert sind.

Worauf sonst noch geachtet werden sollte

Krypto Online Casinos bieten Sicherheit und sprechen vor allem jene Spieler an, die planen, mit Bitcoin und Co. arbeiten zu wollen. Jedoch sollte man nicht nur auf die Einzahlungsmethode achten, sondern auch einen Blick auf das Spieleangebot werfen oder überprüfen, wie es um die Bonusbedingungen bestellt ist.

Im Online Casino – etwa bei Megadice – gibt es Tischspiele und Slots, einige Anbieter stellen einen eigenen Live Bereich zur Verfügung. Wer nur bestimmte Spiele spielen will, sollte im Vorfeld überprüfen, ob diese auch im Angebot enthalten sind.

Zudem ist es wichtig, nicht nur auf die Bonushöhe zu achten. Viele Online Casinos werben mit einem 100 Prozent Willkommensbonus. Auf den ersten Blick mag es verlockend sein, wenn man für 100 Euro 200 Euro gutgeschrieben bekommt, aber wenn die Bonuskonditionen nicht passen, sollte man sich gegen das Angebot entscheiden. In der Regel ist der Bonusbetrag mehrfach umzusetzen bzw. muss die Umsetzung auch noch innerhalb eines bestimmten Zeitfensters passieren.

Das Fazit

Kryptowährungen im Online Casino haben durchaus ihre Vorteile. Nicht nur, dass Kryptowährungen eine sichere Methode darstellen, um Geld zu transferieren, findet die Transaktion auch in Echtzeit statt, sodass man sofort sein Glück auf die Probe stellen kann.