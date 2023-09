Verdächtiger Fotograf im Omnibus – Aufmerksame Schülerin

Jockgrim (ots) – Am 13.09.2023 um 07.07 Uhr beobachtet eine aufmerksame, 14-Jährige Schülerin, im Bus eine männliche Person, welche Bilder während der Fahrt u.a. von einem Schulkind gefertigt haben soll. Die Bilder seien direkt per whats app weitergeleitet worden. Die verdächtige Wahrnehmung meldete die Schülerin am Abend ihren Eltern, welche wiederum die Polizei verständigten.

In vorliegender Sache wurde eine Strafanzeige aufgenommen, entsprechende Ermittlungen wurden sofort eingeleitet. Die aufmerksame Schülerin konnte den vermeintlichen Fotograf gut beschreiben.

Am 15.09.23 wurde um 07:40 Uhr der verdächtige, angebliche Fotograf, vor dem Schulzentrum in Kandel gesichtet. Mit starken Polizeikräften wurden Fahndungsmaßnahmen eingeleitet, der Fotograf konnte gestellt werden.

Es stellte sich jedoch heraus, dass es sich zweifelsfrei um einen Mitarbeiter der KV Germersheim handelte, der für den ÖPNV zuständig ist. Er bestätigte auch die Bilderfertigung im Rahmen seines Dienstes, sie werden jedoch im Rahmen des Dienstes benötigt, um die Situationen in den Schulbussen/ÖPNV zu dokumentieren und selbstverständlich nicht veröffentlicht.

In vorliegender Sache konnten die Bilder eingesehen werden, ebenso konnte mit der KV Germersheim Rücksprache gehalten werden. Von dort wurde auch die Tätigkeit des Mitarbeiters zweifelsfrei bestätigt.

Körperverletzung vor Kneipe

Germersheim (ots) – Ein 34-jähriger Mann aus dem Landkreis Karlsruhe teilte am frühen Sonntagmorgen gegen 03 Uhr per Notruf mit, dass er vor einer Kneipe in der Ludwigsstraße zusammengeschlagen wurde. Laut Angaben des Mannes waren fünf Männer an der Tat beteiligt.

Der Geschädigte erlitt eine blutende Wunde im Gesicht und wurde zur Wundversorgung in ein Krankenhaus eingeliefert. Hintergründe bzw. Motiv der Tat sind nicht bekannt.

Hinweise zu der Tat sowie den Tätern nimmt die Polizei Germersheim telefonisch unter der 07274/958-0 sowie per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

Täter gehen leer aus

Leimersheim (ots) – Am Donnerstag verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Oberen Hauptstraße in Leimersheim. Nach derzeitigem Ermittlungsstand gingen die Täter zwar mehrere Räume im Innern des Hauses an, verließen das Objekt jedoch ohne Tatbeute wieder.

Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Germersheim telefonisch unter 07274/958-0 sowie per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

Unfall zwischen Radfahrer mit Alkoholeinwirkung

Wörth (ots) – Am späten Samstag befuhr ein 23-Jähriger mit einem Pedelec den Fahrradweg von Jockgrim nach Wörth. Auf dem Gepäckträger saß eine jüngere Bekannte, die ihren E-Scooter zusammengeklappt quer auf dem Schoß hatte. Auf dem Radweg kam ihnen ein hintereinander fahrendes Ehepaar, ebenfalls mit ihren Pedelecs unterwegs, entgegen.

Auf dem recht schmalen Radweg blieb die Frau auf dem Gepäckträger mit ihrem ausladenden E-Scooter an dem ersten Fahrrad hängen und beide Fahrräder stürzten zu Boden. Hierbei wurden die drei Personen leicht verletzt.

Bei beiden Radfahrern wurde Atemalkohol festgestellt. Während der ältere Radfahrer nur eine minimale Alkoholisierung aufwies, wurde bei dem jüngeren Radfahrer eine Atemalkoholkonzentration von 0,92 Promille festgestellt.

Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Eine weitere medizinische Versorgung vor Ort war bei den Beteiligten nicht erforderlich.

Unverschlossener PKW

Wörth (ots) – Eine aufmerksame Streifenbesatzung der PI Wörth stellte am 15.09.2023 um 23:48 Uhr in Wörth in der Eichendorfstraße einen geparkten PKW mit offenen Scheiben an der Fahrertür und Beifahrertür fest. Aufgrund der Feststellung wäre es möglich gewesen, dass ein Unberechtigter Zugriff auf das Innere des Fahrzeuges gehabt haben könnte.

Die 32-jährge Halterin des Fahrzeuges wurde an ihrer Wohnanschrift aufgesucht und ihr der Sachstand mitgeteilt. Der Autobesitzerin war nicht klar, warum beide Scheiben an den Türen heruntergelassen waren. Sie habe ihr Fahrzeug nach eigenen Angaben ordnungsgemäß verschlossen. Ob ein Elektronikdefekt am PKW vorliegt konnte vor Ort nicht festgestellt werden.

edenfalls war die Autobesitzerin froh, dass die Polizei sie bezüglich ihrem ungesicherten PKW informierte. Hinweise auf eine strafbare Handlung im Hinblick auf PKW Einbruch ergaben sich nicht.

Alkoholisiert mit dem Pkw unterwegs

Zeiskam (ots) – Am Samstag 16.09.2023 wurde ein Pkw einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnte bei dem 23-jährigen Fahrer Alkoholgeruch festgestellt werden.

Ein Atemalkoholtest auf hiesiger Dienststelle ergab schließlich einen Wert von 0,76 Promille. Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt und es wurde ein Ordnungswidrigkeitsverfahren gegen ihn eingeleitet.