Mann geht mit Pistole spazieren

Altrip (ots) – Am Sonntagmorgen 17.09.2023 gegen 10:30 Uhr, meldeten mehrere Passanten der Polizei einen Mann, der auf dem Fuß-/Radweg von LU-Rheingönheim in Richtung Altrip spaziere und eine Pistole in der Hand habe. Der Mann habe niemanden damit bedroht, trage die Waffe lediglich in der Hand.

Bei der unverzüglichen Aufnahme der Situation durch Polizeikräfte aus Ludwigshafen und Schifferstadt konnte der 31-jährige Ludwigshafener wie gemeldet angetroffen und unverzüglich entwaffnet werden: Er führte eine schussbereite Gaspistole bei sich, lediglich zu seinem Eigenschutz, wie er meinte, da er vor kurzer Zeit selbst Opfer eines Übergriffs geworden sei.

Der Besitz einer solchen Waffe ist zwar ab 18 Jahren erlaubnisfrei, das Führen, d.h. das zugriffsbereite Tragen in der Öffentlichkeit bedingt jedoch einen Waffenschein, den der Mann nicht nachweisen konnte. Die Pistole wurde sichergestellt und ein Verfahren wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet.

Betrunken mit dem Auto vom Wurstmarkt zurück nach Schifferstadt

Schifferstadt (ots) – Am Samstag 16.09.2023 gegen 18:00 Uhr, meldete ein aufmerksamer Zeuge der Polizei in Bad Dürkheim einen Besucher des Wurstmarktes, der sich gerade torkelnd, oberkörperfrei, in sein Auto gesetzt habe und losgefahren sei.

Trotz unmittelbar eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte der Mann, ein 62-jähriger Schifferstadter, erst zuhause von einer Polizeistreife angetroffen werden. Ein Alkoholschnelltest ergab einen Wert von 1,92%. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein sichergestellt. Es droht außer einer Geldstrafe der Entzug der Fahrerlaubnis.

Mit getuntem Roller Unfall verursacht

Schifferstadt (ots) – Am 15.09.2023 gg. 19:45 Uhr fiel einer Funkstreife der Polizeiinspektion Schifferstadt ein Motorroller ohne Licht und mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit im Bereich Am Mönchhof auf, zudem trug der Fahrer keinen Helm. Er sollte einer Verkehrskontrolle unterzogen werden, flüchtete jedoch rücksichtslos durch eine Engstelle, sodass der Streifenwagen nicht folgen konnte.

Ca. zehn Minuten später verursachte der Rollerfahrer einen Verkehrsunfall an der Kreuzung Jägerstraße/Klappengasse: Er kollidierte dort mit einem kreuzenden Pkw und kam zu Fall, verletzte sich hierbei auch. Der Fahrer, ein 17-Jähriger aus Schifferstadt, versuchte hiernach, das Versicherungskennzeichen von seinem Roller abzureißen, um damit zu flüchten und seine Identität so zu verschleiern.

Ein Unfallzeuge wollte den jungen Mann daran hindern, wurde sodann von ihm attackiert und leicht verletzt. Im Anschluss flüchtete der Rollerfahrer zu Fuß – das Kennzeichen verblieb am Roller.

Während der Unfallaufnahme kehrte der jugendliche Täter zusammen mit seinem Vater zur Unfallstelle zurück und räumte seine Beteiligung ein. Weiter erklärte er, dass der Roller deutlich schneller fahre als 25km/h und er den hierfür benötigten Führerschein nicht besitze.

Gegen den jungen Mann wurden Ermittlungen wegen verbotenem Kraftfahrzeugrennen, Flucht vor der Polizei, Straßenverkehrsgefährdung, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Verkehrsunfallflucht sowie verschiedener Ordnungswidrigkeiten eingeleitet. Der Roller wurde sichergestellt.

Einbruch in Sattelkammer

Mutterstadt (ots) – Unbekannte Täter brachen zwischen dem 14. und 15.09.2023 eine Sattelkammer eines Pferdestalls zwischen dem Floßbach und dem Schlichtgraben auf und stahlen zwei Westernsättel, einen Akkuschrauber und eine Heckenschere. Täterhinweise liegen bislang keine vor.

Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 5.300 EUR. Hinweise zu der Tat nimmt die Polizeiinspektion Schifferstadt unter der Tel. 06235 4950 oder per Email unter pischifferstadt@polizei.rlp.de entgegen.

Verkehrsunfallflucht

Bobenheim-Roxheim (ots) – Im Zeitraum vom 14.09.2023 gegen 17:00 Uhr bis zum 15.09.2023, um 07:20 Uhr, kam es in der Bahnhofstraße in Bobenheim-Roxheim zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte einen am Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkten Pkw entlang der Fahrerseite.

Der Sachschaden beläuft sich schätzungsweise auf 4.000 EUR. Am Morgen des 15.09.2023, gegen 05:00 Uhr, stand ein heller Van in Höhe des beschädigten Pkws auf der Fahrbahn. Eine männliche Person ging um den Van herum, stieg im Anschluss wieder in das Fahrzeug und verließ unerkannt die Unfallstelle.

Aufgrund der laufenden Ermittlungen sucht die Polizei nach Zeugen des Vorfalls.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Notlandung eines Kleinflugzeuges in der Gemarkung Mutterstadt

Mutterstadt (ots) – Am Samstagnachmittag geriet ein Flugschüler mit seinem Kleinflugzeug in große Nöte: Der Motor seines Flugzeuges fiel kurz nach dem Start aus, sodass er auf einem abgeernteten Maisfeld im Bereich „In der Hartkirch“ notlanden musste. Glücklicherweise wurde hierbei werde jemand verletzt noch wurde am Flugzeug oder dem Acker etwas beschädigt.