Sachbeschädigung an Fahrzeugen durch randalierende Jugendliche

Frankenthal (ots) – Am Sonntagmorgen 17.09.2023 gegen 04 Uhr, randalierten Jugendliche auf einem Parkplatz in der Straße Am Kanal in Frankenthal. In diesem Rahmen wurden diverse Fahrzeuge beschädigt. Die Jugendlichen entfernten sich im Anschluss unerkannt von der Örtlichkeit. Eine genaue Schadenshöhe ist bislang nicht bekannt.

Aufgrund der laufenden Ermittlungen sucht die Polizei nach Zeugen des Vorfalls.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Leicht verletztes Kind nach Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Frankenthal (ots) – Am 15.09.2023 um 18:08 Uhr, kollidierte ein Verkehrsteilnehmer in der Vierlingstraße in Frankenthal beim Einparken mit einem Kind, das den Gehweg mit seinem Tretroller befuhr. Das Kind stürzte durch den Kontakt zu Boden und verletzte sich hierbei leicht.

Im Laufe der Unfallaufnahmen wurde bei dem Fahrzeugführer Alkoholgeruch wahrgenommen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Atemalkoholgehalt von 0,48 Promille. Zudem händigte er den Polizeibeamten einen gefälschten Führerschein aus. Anschließend wurde ihm eine Blutprobe entnommen und der gefälschte Führerschein sichergestellt. Gegen den unter Alkoholeinfluss stehenden Fahrzeugführer wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Alkoholisierter Fahrzeugführer verunfallt

Frankenthal (ots) – Am 16.09.2023 gegen 13:00 Uhr, kollidierte ein 43-jähriger Fahrzeugführer in der Otto-Dill-Straße mit einem geparkten Pkw. Während der Verkehrsunfallaufnahme wurde bei dem Unfallverursacher deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,43 Promille.

Im Anschluss wurde ihm eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sicher gestellt. Gegen den unter Alkoholeinfluss stehenden Unfallverursacher wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet.

