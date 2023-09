Reifen von Kranfahrzeug geplatzt (Fotos)

Speyer (ots) Am Samstag gegen 15:15 Uhr, befuhr ein 32-jähriger Mann mit einem zweiachsigen Kranfahrzeug die Landstraße 454 von Speyer in Richtung Schifferstadt. Während der Fahrt platzte ein Reifen des Fahrzeuges, weshalb dieses ins Schlingern geriet und letztendlich seitlich die rechtsseitige Böschung hinabstürzte.

Der Fahrer des Fahrzeuges, welches auf dem dortigen Radweg zu liegen kam, konnte sich unverletzt befreien. Zur Bergung des Fahrzeuges musste die Landstraße von 17-20:30 Uhr voll gesperrt werden. Durch den Unfall entstand an dem Kranfahrzeug Sachschaden in Höhe von ca. 35 000 Euro.

Körperverletzung

Speyer (ots) – Am Samstag 10:30 Uhr, eskalierte in der Franz-Kirrmeier-Straße in Speyer ein Streit aufgrund verbotswidrigen Haltens auf einem Fahrradweg. Ein 62-jähriger Radfahrer aus Otterstadt bemerkte zwei auf dem Radweg haltende PKW, stieg vom Fahrrad ab und stellte die Fahrzeuginsassen zur Rede.

Verteilt in den beiden PKW saß ein Ehepaar aus Mannheim. Die 58-jährige Tatverdächtige soll daraufhin den Radfahrer beleidigt haben. Deren 55-jähriger Ehemann habe gegen das Fahrrad des Geschädigten getreten, sodass dieses den Geschädigten zu Boden drückte. Dieser wurde durch den Sturz verletzt.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de an die Polizei Speyer zu wenden.

Aufbruch mehrerer Spinde in Speyerer Schwimmbad

Speyer (ots) – Am Freitag 16.09.2023 zwischen 14:45-19:30 Uhr, wurden im Bereich der Umkleidekabinen des Schwimmbads Bademaxx in Speyer insgesamt sechs Spinde durch einen derzeit unbekannten Täter gewaltsam aufgebrochen und ein dreistelliger Bargeldbetrag entwendet. Bislang konnten noch nicht alle potentiell geschädigten Besucher ermittelt werden.

Besucher, welchen Gegenstände zur genannten Tatzeit abhandengekommen sind und Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter 06232 / 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de an die Polizei Speyer zu richten.

Einbruch in eine Baustoffhandlung

Speyer (ots) – In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es zu einem Einbruch in eine Baustoffhandlung in der Auestraße in Speyer. Durch noch unbekannte Täter wurde gewaltsam ein Fenster aufgebrochen, sodass im Innern nach Wertgegenständen gesucht werden konnte. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden Baumaschinen und Bargeld entwendet. Die genaue Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden.

Wer kann Angaben zu dem Vorfall machen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Speyer telefonisch unter 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

Alkoholisiert mit Fahrrad gestürzt

Speyer (ots) – In der Nacht zum Samstag wurde eine verletzte Person gemeldet, welche mutmaßlich mit dem Fahrrad gestürzt sei. Der 67-jährige Mann konnte durch Zeugen zuvor in der Bahnhofstraße in Speyer mit seinem Fahrrad fahrend festgestellt werden.

Da der Fahrradfahrer augenscheinlich unter der Beeinflussung von alkoholischen Getränken stand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Durch den Sturz wurde der Mann leicht verletzt.

Er wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht.

Verkehrsunfall mit verletztem E-Bike Fahrer

Speyer (ots) – Zu einer Kollision zwischen einem PKW und einem E-Bike kam es am 14.09.2023, gegen 13.19 Uhr in der Großen Greifengasse/Johannesstraße.

Die 45-jährige PKW Fahrerin missachtete die Vorfahrt eines 39-jähigen E-Bikefahrers. Dieser erlitt durch den Zusammenstoß Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus verbracht.