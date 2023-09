Landau: Die Polizei-News

Alkoholisiert im Straßenverkehr unterwegs

Landau (ots) – Am frühen Sonntag gegen 04.40 Uhr, wurde in der Rheinstraße in Landau ein 29 jähriger PKW-Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen, da er vorher in unsicherer Fahrweise aufgefallen war. Da bereits zu Beginn der Kontrolle deutlicher Alkoholgeruch festzustellen war, wurde dem Fahrer ein freiwilliger Atemalkoholtest angeboten.

Dieser bestätigte den Verdacht der eingesetzten Beamten. Der 29-Jährige musste die Beamten mit zur Dienststelle begleiten, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Neben einem eingeleiteten Ermittlungsverfahren musste der Fahrer auch vorerst seine Fahrzeugschlüssel abgeben.

Geldbeutel entwendet

Landau (ots) – Samtag gegen 23.30 Uhr wurde in der Magdeburger Straße in Landau eine Frau beim Leeren ihres Hausmülls in einer Mülltonne vor einem Anwesen bestohlen. Die 44-jährige Geschädigte legte hierbei ihren braunen Geldbeutel auf eine Mauer neben den Mülltonnen.

Diesen kurzen unbeobachteten Moment nutze eine Person, welche sich in der Nähe der Mülltonnen aufhielt, ergriff den Geldbeutel und flüchtete mit einem Fahrrad. Die Geschädigte konnte den flüchtigen Täter zwar noch kurzzeitig an dessen Kleidung festhalten, jedoch letztendlich die Flucht nicht verhindern.

Von dem Täter ist lediglich bekannt, dass er dunkel gekleidet war. Durch den Diebstahl entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Bei Hinweisen wenden Sie sich bitte an die Polizei in Landau, Tel: 06341/2870 oder per Email an pilandau@polizei.rlp.de.

Straßenverkehrsgefährdung durch falsches Überholen

Landau (ots) – Am 15.09.023 gegen 16:18 Uhr, kam es auf der L543 zwischen Herxheim und Insheim, aufgrund eines falsch eingeschätzten Überholmanövers, zu einem Verkehrsunfall. Ein 45-jähriger Herxheimer unterschätzte die Geschwindigkeit des entgegenkommenden Verkehrs, musste sein Überholmanöver abbrechen und streifte den, in gleiche Richtung fahrenden, PKW eines 41-jährigen Herxheimweyhrers.

Der Gegenverkehr musste aufgrund dieses riskanten Manövers stark abbremsen, um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter 06341 287-0 oder per Mail an pilandau@polizei.rlp.de an die Polizeiinspektion Landau zu wenden.

Verkehrsunfall mit zwei Kleinkrafträdern

Landau (ots) – Am 15.09.2023 gegen 17:10 Uhr, kam es auf der Landauer Straße in Billigheim-Ingenheim zu einem Zusammenstoßes zwischen zwei Kleinkrafträdern. Der 38-jährige Unfallverursacher übersah beim Überholen den Abbiegevorgang des vorausfahrenden 16-Jährigen.

In Folge des Zusammenstoßes kamen beide zu Fall und der 16-Jährige wurde leicht verletzt in ein Landauer Krankenhaus eingeliefert. Die Landauer Straße musste kurzzeitig gesperrt werden, da auslaufender Kraftstoff durch die Billigheimer Feuerwehr beseitigt werden musste.