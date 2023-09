Verkehrsunfall nach Sekundenschlaf

Hainfeld (ots) – Am 16.09.2023 gegen 16:40 Uhr, befuhr ein 78-jähriger Mann aus der Verbandsgemeinde Edenkoben mit seinem Motorrad die Weinstraße in Hainfeld. Aufgrund von Sekundenschlaf kollidierte der Mann mit einem ordnungsgemäß geparkten PKW. Hierbei verletzte er sich leicht und wurde mit einem Rettungswagen in ein nahe gelegenes Krankenhaus verbracht.

Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt und er muss sich in einem Strafverfahren wegen Gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr verantworten.

Unfälle durch Sekundenschlaf stellen eine Straftat dar und können teils schwerwiegende Folgen haben. Die Polizei empfiehlt, bei Ermüdungserscheinungen die Fahrt zu unterbrechen und rechtzeitig Fahrpausen einzulegen, um die körperliche Fahrbereitschaft aufrecht zu erhalten.

Überwachung Geschwindigkeit und Überholverbot im Wellbachtal

Annweiler/Wellbachtal (ots) – Aufgrund der Unfalllage im Wellbachtal wurden dort auch am heutigen Sonntag durch die Polizei Annweiler Geschwindigkeitskontrollen (70km/h erlaubt) und eine Überwachung des Überholverbots durchgeführt.

Im Zeitraum 12:30-13:45h wurden insgesamt 6 Verstöße festgestellt (Höchstgeschwindigkeit 90km/h). Bereits am gestrigen Samstag war der motorisierte Zweiradverkehr im Wellbachtal durch eine Motorradstreife aus Annweiler überwacht worden. Auch hierbei konnte ein Verstoß gegen das Überholverbot festgestellt und zur Anzeige gebracht werden.

Automaten an Tankstelle aufgebrochen

Edenkoben (ots) – In der Nacht vom 16.09.2023 auf den 17.09.2023 brachen bisher unbekannte Personen drei Zahlautomaten der Selbstwaschanlage einer Tankstelle in der Staatsstraße in Edenkoben auf. Hierbei konnten diese eine geringe Menge Bargeld erbeuten.

Zeugen, welche etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 in Verbindung zu setzen.

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall

Landau (ots) – Am 15.09.2023 gegen 09:00 Uhr kam es in Essingen, in der Spanierstraße in Fahrtrichtung Knöringen, zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht. Die Unfallverursacherin, eine 37-jährige Landauerin, meldete den Schaden erst verspätet bei der Polizei und sieht sich daher einem Strafverfahren ausgesetzt.

Gesucht wird ein Fahrzeug, welches in der Spanierstraße im Bereich des Anwesens 22 abgestellt war und nun vermutlich eine Beschädigung am linken Außenspiegel aufweist. Der Fahrer oder die Fahrerin soll sich bitte unter 06341-287-0 oder pilandau@polizei.rlp.de bei der Polizei Landau/Pfalz melden.

Überwachung Schritttempo

Edenkoben (ots) – Am Samstagvormittag führte die Polizei Edenkoben eine Überwachung der Einhaltung der Schrittgeschwindigkeit entlang der Weinstraße im Ortskern durch.

In etwa einer Dreiviertelstunde wurden 11 Verkehrsteilnehmer verwarnt, weil sie im dortigen verkehrsberuhigten Bereich schneller als Schritttempo fuhren.