Betrunken unterwegs

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei zog am frühen Sonntagmorgen in der Donnersbergstraße einen betrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr. Der 30-Jährige war einem anderen Verkehrsteilnehmer aufgrund seiner unsicheren Fahrweise aufgefallen und von den Beamten kontrolliert worden. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann alkoholisiert war.

Ein Atemalkoholtest bescheinigte ihm einen Wert von 1,29 Promille. Im Anschluss wurden nicht nur die Fahrzeugschlüssel und der Führerschein des Mannes sichergestellt, sondern auch eine Blutprobe veranlasst. Sie soll Aufschluss über die genaue Blutalkoholkonzentration des 30-Jährigen geben.

Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren ein.

Ein ähnliches Procedere durchlief wenige Stunden später der Fahrer eines E-Scooters. Der 35-Jährige wurde gegen 05:45 Uhr in der Augustastraße von Beamten des Altstadtreviers zur Verkehrskontrolle angehalten. Bei ihm ergab ein Test einen Wert von 1,39 Promille. Auch bei diesem Verkehrsteilnehmer wurde zur Blutentnahme gebeten und der Führerschein sichergestellt. Auf den 35-Jährigen

kommt ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr zu.|pvd

Frau überweist Betrügern 4-stelligen Betrag

Kaiserslautern (ots) – Eine 64-Jährige fiel am Freitag auf eine Betrugsmasche rein. Sie überwies ihrem angeblichen Sohn einen Betrag in vierstelliger Höhe. Der angebliche Sohn hatte sich per SMS-Nachricht bei der Frau gemeldet und mitgeteilt, dass er wegen eines defekten Mobiltelefons eine neue Rufnummer habe.

Im weiteren Verlauf wurde die Kommunikation zu einem Messenger-Dienst verlagert,wo der vermeintliche Sohn um Hilfe bei zwei dringenden Überweisungen bat. Dies veranlasste die Frau zu einer Echtzeitüberweisung, wodurch sie einen finanziellen Schaden erlitt. Wie sich später herausstellte, war Profiteur jedoch nicht der Sohn der Frau, sondern ein bislang unbekannter Täter.

Die Masche ist nicht neu und verläuft meist nach diesem oder ähnlichem Muster. Die Betrüger geben beispielsweise vor, Verwandte zu sein und das Handy verloren zu haben. Erster Kontakt über SMS dient oft als Einfallstor und die Täter versuchen schnell, die Kommunikation auf einen Messenger zu leiten.

Die folgende Website der Polizeilichen Kriminalprävention informiert, wie Sie sich vor solchen Betrugsmaschen schützen können:

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/messenger

Die Polizei warnt: Seien Sie misstrauisch, wenn Sie per Nachricht um Geldüberweisungen

gebeten werden. Überprüfen Sie den Kontakt, Nachfragen schützt vor Betrug!|pvd

Polizei zieht positive Bilanz nach Zweitligaspiel des Karlsruher SC gegen den 1. FC Kaiserslautern

Karlsruhe (ots) – Am Samstag fand das Südwest-Derby zwischen dem Karlsruher SC und dem 1. FC Kaiserslautern in Karlsruhe statt. Im Vorfeld wurde diese Begegnung als Hochrisikospiel eingestuft. Die Polizei war daher mit einer angemessenen Anzahl an Beamten im Einsatz um die Spielbegegnung abzusichern.

Die Bundespolizei stellte am Hauptbahnhof Karlsruhe bei der Anreise die Identität mehrerer Gästefans fest, nachdem dort Pyrotechnik gezündet und Gegenstände auf Einsatzkräfte geworfen wurden. Ermittlungsverfahren sind die Folge.

Der Fanmarsch zum Stadion, an dem rund 2.000 KSC-Anhänger teilnahmen verlief ohne nennenswerte Zwischenfälle. Abgesehen von dem massiven Abbrand von pyrotechnischen Gegenständen im

Gästeblock zu Beginn des Spiels verlief die Begegnung ohne Besonderheiten.

Auch nach dem Spiel war die Abwanderung beider Fangemeinden ruhig, was nicht zuletzt auf den Kräfteansatz der Polizei und der damit verbundenen Trennung beider Vereinsanhänger zurückzuführen war.

Der weitaus überwiegende Teil der Fußballfans hielt sich an das polizeilich koordinierte An- und Abreisekonzept. Auch die angebotenen Entlastungszüge und polizeilich begleiteten Shuttlebusse wurden gut angenommen.

Im Gesamten kann aus polizeilicher Sicht eine positive Bilanz gezogen und auf einen planmäßigen Einsatzverlauf zurückgeblickt werden.

Kreis Kaiserslautern

Verkehrsunfall mit Flucht

Mehlingen (ots) – Am Samstag 16.09.2023 gegen 11:00 Uhr, ereignete sich in der

Ludwigstraße ein Verkehrsunfall mit Flucht. Ein bisher unbekannter

Verkehrsteilnehmer streifte im Vorbeifahren den linken Außenspiegel eines

ordnungsgemäß geparkten Renault Express. Hiernach entfernte er sich, ohne seinen

erforderlichen Pflichten nachzukommen.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kaiserslautern 1 unter Tel: 0631 369-2150 oder per E-Mail an pikaiserslautern1@polizei.rlp.de zu melden.|wey

Zechpreller vergisst seinen Ausweis

Hochspeyer (ots) – Weil er die Zeche geprellt hat, ermittelt die Polizei gegen einen Mann aus dem Landkreis Kaiserslautern. Der 23-Jährige hatte sich in der Nacht auf Sonntag mit dem Taxi von Kaiserslautern nach Hochspeyer bringen lassen. Die Rechnung konnte er aber nicht bezahlen.

Während er sich am Zielort mit dem Taxifahrer unterhielt, öffnete der Mann

plötzlich die Tür und rannte davon. Der Fahrer brauchte keine Anstrengungen

unternehmen den jungen Mann zu verfolgen.

Denn dieser ließ bei seiner Flucht sein Portemonnaie samt Personalausweis zurück. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Betruges.|PvD