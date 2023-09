Verkehrsunfall zwischen Linienbus und Wohnmobil

Heidelberg (ots) – Am Freitagabend, gegen 20:30 Uhr, befuhr ein 38-jähriger Linienbusfahrer die Sonderfahrspur auf dem Mittelstreifen der Bergheimer Straße, in Richtung Bismarckplatz. Ein ebenfalls 38-Jähriger befuhr mit seinem Wohnmobil die Bergheimer Straße in gleiche Richtung.

An der Kreuzung zur Kirchenstraße wollte dieser nach links abbiegen und übersah den gerade ausfahrenden Bus. Durch die Kollision zerbrach eine Scheibe im Bus. Ein weiblicher Fahrgast wurde durch die umherfliegenden Glassplitter leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 5.000 Euro beziffert.

Unklarer Verkehrsunfall – Zeugen gesucht

Heidelberg (ots) – Am Donnerstag um 19:15 Uhr, fuhren 2 Autofahrerinnen nebeneinander auf der Bergheimer Straße und bogen beide in Höhe des Bismarckplatzes in die Rohrbacher Straße ab. Währenddessen berührten sich der Volvo und der BMW. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Da beide Fahrerinnen unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang machen, bittet das zuständige Polizeirevier Heidelberg Mitte Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfallhergang machen können.

Diese können sich unter der Tel.: 06221/1857-0 melden.

4 beschädigte Fahrzeuge nach Überholvorgang – Zeugen gesucht

Heidelberg (ots) – Am Sonntag gegen 02.30 Uhr befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit einem schwarzer Pkw die Ziegelhäuser Landstraße in Richtung Stadtmitte. Zwischen der Staustufe und der Alten Brücke überholte der Fahrer mit mutmaßlich überhöhter Geschwindigkeit ein Taxi.

Der Taxifahrer wurde durch den Überholvorgang überrascht, wich nach rechts aus und kollidierte mit 3 geparkten Pkws. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 25.000 Euro.

Der Unfallverursacher ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich beim Polizeirevier Heidelberg-Nord unter der Rufnummer 06221 45690 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.