Betrunkener Autofahrer versteckt sich auf Spielplatz

Edingen-Neckarhausen (ots) – Am Frühen Sonntag meldeten Zeugen, dass ein offensichtlich stark betrunkener Mann orientierungslos auf einem Spielplatz in Edingen-Neckarhausen umherlaufen würde. Auf der Suche nach dem Betrunkenen entdeckte eine Streife des Polizeireviers Ladenburg zunächst ein verunfalltes Fahrzeug, welches in einem Acker in der Nähe des Spielplatzes stand.

Der dazugehörige Fahrzeugführer versteckte sich in einem Gebüsch auf dem besagten Spielplatz und wurde dort vorläufig festgenommen. Ein freiwillig durchgeführter Test ergab eine Atemalkoholkonzentration von knapp 2 Promille.

Nach Beendigung der strafprozessualen Maßnahmen wurde der 45-Jährige auf freien Fuß entlassen. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs / Trunkenheit im Verkehr und eine Meldung an die Führerscheinstelle.

Alkoholisierte Radfahrerin fällt beinahe auf Streifenwagen

Hockenheim (ots) – Am Freitag gegen 21:30 Uhr, fiel einer Streife des Polizeireviers Hockenheim zunächst eine Dame auf, die beim Überqueren der Kreuzung Continentalstraße/Waldstraße von ihrem Fahrrad stieg und dabei beinahe auf den Streifenwagen fiel, welcher verkehrsbedingt warten musste.

Nachdem sie wieder aufgestiegen war, fuhr sie in deutlichen Schlangenlinien weiter. Nach einer kurzen Hinterherfahrt und einem weiteren beinahe Sturz, konnte die Radfahrerin einer Personenkontrolle unterzogen werden.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,7 Promille. Die Weiterfahrt wurde der 58-Jährigen untersagt und sie wurde im Anschluss zur Blutentnahme in ein nahe gelegenes Krankenhaus verbracht. Sie erwartet nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. Zudem muss sie mit führerscheinrechtlichen Konsequenzen rechnen.

Geldautomat gesprengt – Zeugen gesucht

Weinheim (ots) – Am frühen Sonntag 17.09.2023 sprengten bislang unbekannte Täter einen Geldautomaten in einem Lebensmittelmarkt in der Gewerbestraße. Demnach verschafften sich bislang unbekannte Täter kurz nach 02.00 Uhr gewaltsam Zutritt zum Innern des Marktes. Hiernach sprengten diese den im Eingangsbereich befindlichen Geldautomaten. Eine sofort eingeleitete überregionale Fahndung führte bislang nicht zum Ergreifen der Täter.

Durch die Sprengung geriet der Geldautomat, der völlig zerstört wurde, in Brand. Der Brand konnte durch die Freiwillige Feuerwehr Weinheim schnell unter Kontrolle und gelöscht werden. Aufgrund des Brandausbruchs gelang es den unbekannten Tätern nach derzeitigen Ermittlungsstand nicht, das im Geldautomat befindliche Bargeld zu entwenden.

Zudem wurden auch Teile der Innenausstattung im Gebäude beschädigt. Über die Höhe des entstandenen Sachschadens liegen bislang noch keine Erkenntnisse vor.

Die Zentrale Kriminaltechnik der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg wurde mit der Spurensicherung am Tatort beauftragt. Sprengstoffexperten des Landeskriminalamts Stuttgart wurden ebenfalls in die weiteren Ermittlungen und Auswertung der Spuren mit eingebunden. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich an das kriminalpolizeiliche

Hinweistelefon, Tel.: 0621/174-4444 zu wenden.

Älterer Fahrzeugführer verursacht einen Unfall unter Alkoholeinfluss

Wiesloch (ots) – Am Freitag gegen 21:45 Uhr, befuhr ein 96-jähriger Mercedesfahrer von Rauenberg kommend die Wieslocher Straße in Fahrtrichtung B39. An der dortigen Einmündung zur B39 beabsichtigte dieser nun nach rechts auf die Bundesstraße einzubiegen.

Dabei scherte der lebensältere Mann zu weit nach links aus und kollidierte zunächst mit einem auf der B39 wartenden Mercedes einer 20-Jährigen. Im weiteren Verlauf rangierte der Mann sein Fahrzeug rückwärts und stieß dabei gegen das Fahrzeug eines 24-jährigen VW-Fahrers.

Eine hinzugerufene Streifenwagenbesatzung stellte beim Unfallverursacher eine Alkoholisierung in Höhe von ca. 0,4 Promille fest. Für eine Blutentnahme wurde der fast Einhundertjährige auf die Dienststelle verbracht. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Gegen ihn wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.Der entstandene Gesamtschaden wird auf ca. 6.500 Euro geschätzt.

Schwerer Verkehrsunfall auf der L3110

Hemsbach (ots) – Wie bereits berichtet, kam es am Vormittag im Bereich Hemsbach zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein 47-jähriger Nissan-Fahrer gg. 10:45 Uhr, die L3110 von Hüttenfeld in Richtung Hemsbach. An der Anschlussstelle zur BAB 5 und wollte auf dieser nach links abbiegen auf die Autobahn in Richtung Heidelberg. Hierbei übersah er eine entgegenkommende 80-jährige Mercedes-Fahrerin und kollidierte frontal mit ihr.

Durch die Wucht der Kollision prallte der Nissan gegen einen Lkw, welcher an der Einmündung von der BAB kommend verkehrsbedingt wartete.

Der Nissan-Fahrer, seine 70-jährige Beifahrerin und der 85-jährige Beifahrer der

Mercedes-Fahrerin wurden schwer, jedoch nicht lebensgefährlich verletzt. Die

Fahrerin des Mercedes wurde leicht verletzt und ebenfalls zur näheren

Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Der 32-jährige Lkw-Fahrer sowie sein

47-jähriger Mitfahrer wurden nicht verletzt.

An beiden Pkws entstand Totalschaden. Der Lkw wurde hingegen nur leicht beschädigt. Der geschätzte Gesamtschaden beträgt ca. 52.000 Euro.

Da durch den Unfall div. Betriebsflüssigkeiten ausgelaufen waren, musste eine Spezialfirma mit der Reinigung beauftragt werden. Die Unfallstelle musste zum Zwecke der Unfallaufnahme und Fahrbahnreinigung für die Dauer von ca. 3,5 Stunden in beiden Fahrtrichtungen gesperrt werden.

Größere Verkehrsbeeinträchtigungen blieben aus.

Die Freiwillige Feuerwehr Hemsbach war mit 20 Einsatzkräfte vor Ort.